Chạo chân giò Kim Sơn - Lai rai, hội tụ cùng chiến hữu hết sảy!

Thử làm chạo chân giò tại nhà, vừa lạ miệng vừa ngon
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CHẠO CHÂN GIÒ KIM SƠN
Nguyên liệu:
- Thịt chân giò
- Sả, riềng, lá chanh
- Xoài xanh/ khế chua thái lát
- Mè rang
Cách làm:
- Thịt chân giò thui rơm.
- Rửa sạch thịt với nước, muối
- Áp chảo thịt với lá chanh và sả khoảng 45 phút
- Thịt chín bỏ ra để nguội, thái lát mỏng.
- Sả thái lát mỏng, riềng giã nhỏ chắt lấy nước.
- Cho riềng giã nhuyễn vào trộn cùng thịt với chút muối. Tiếp theo thêm sả và mè rang vào đảo đều. Cuối cùng là cho khế chua/ xoài thái sợi vào.
- Rau thơm ăn cùng: lá sung, lá đinh lăng, rau ngổ và các loại húng...
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tran Thuhuyen