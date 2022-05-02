Chạo chân giò Kim Sơn - Lai rai, hội tụ cùng chiến hữu hết sảy!

Thử làm chạo chân giò tại nhà, vừa lạ miệng vừa ngon

CHẠO CHÂN GIÒ KIM SƠN

Nguyên liệu:

Thịt chân giò

Sả, riềng, lá chanh

Xoài xanh/ khế chua thái lát

Mè rang

Cách làm:



- Thịt chân giò thui rơm.

- Rửa sạch thịt với nước, muối

- Áp chảo thịt với lá chanh và sả khoảng 45 phút

- Thịt chín bỏ ra để nguội, thái lát mỏng.

- Sả thái lát mỏng, riềng giã nhỏ chắt lấy nước.

- Cho riềng giã nhuyễn vào trộn cùng thịt với chút muối. Tiếp theo thêm sả và mè rang vào đảo đều. Cuối cùng là cho khế chua/ xoài thái sợi vào.

- Rau thơm ăn cùng: lá sung, lá đinh lăng, rau ngổ và các loại húng...

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Thuhuyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chao-chan-gio-kim-son-lai-rai-hoi-tu-cung-chien-huu-het-say-465743.html