Chạo chân giò Kim Sơn - Lai rai, hội tụ cùng chiến hữu hết sảy!

Món ngon mỗi ngày 02/05/2022 11:50

Thử làm chạo chân giò tại nhà, vừa lạ miệng vừa ngon

CHẠO CHÂN GIÒ KIM SƠN

Chạo chân giò Kim Sơn - Lai rai, hội tụ cùng chiến hữu hết sảy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt chân giò
  • Sả, riềng, lá chanh
  • Xoài xanh/ khế chua thái lát
  • Mè rang

Cách làm:

- Thịt chân giò thui rơm.

 

Chạo chân giò Kim Sơn - Lai rai, hội tụ cùng chiến hữu hết sảy! - Ảnh 2

 

- Rửa sạch thịt với nước, muối

- Áp chảo thịt với lá chanh và sả khoảng 45 phút

- Thịt chín bỏ ra để nguội, thái lát mỏng.

- Sả thái lát mỏng, riềng giã nhỏ chắt lấy nước.

- Cho riềng giã nhuyễn vào trộn cùng thịt với chút muối. Tiếp theo thêm sả và mè rang vào đảo đều. Cuối cùng là cho khế chua/ xoài thái sợi vào.

 

Chạo chân giò Kim Sơn - Lai rai, hội tụ cùng chiến hữu hết sảy! - Ảnh 3

 

- Rau thơm ăn cùng: lá sung, lá đinh lăng, rau ngổ và các loại húng...

 

Chạo chân giò Kim Sơn - Lai rai, hội tụ cùng chiến hữu hết sảy! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Thuhuyen

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