Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy!

gà luộc xé sợi, trộn xốt chua ngọt. Ăn với rau sống và hành ngâm chua siêu hợp

GỎI GÀ TRỘN HÀNH TÂY

Nguyên liệu:

Thịt gà

1 củ hành tây

1/2 trái xoài xanh

Rau răm

Rau mùi

Nước trộn gỏi: tỏi, ớt, nước cốt chanh, đường, nước mắm

Cách làm:



- Thịt gà lọc bỏ xương, xé/ thái sợi dài nhỏ.

- Hành tây thái lát mỏng, trộn với nước cốt 1 trái chanh rồi cho vào bát nước đá 5-10 phút để hành bớt hăng.

- Xoài xanh gọt vỏ, bào sợi nhỏ.

- Pha nước trộn gỏi:

2 muỗng đường

2 muỗng nước mắm

1 muỗng tỏi băm

1/2 muỗng ớt băm

2 muỗng nước cốt chanh

- Cho toàn bộ nguyên liệu bên trên vào rồi cho nước trộn vào trộn đều đến khi ngấm.

- Bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-ga-tron-hanh-tay-chua-ngot-mon-an-chong-ngay-466933.html