Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy!

Món ngon mỗi ngày 09/05/2022 10:12

gà luộc xé sợi, trộn xốt chua ngọt. Ăn với rau sống và hành ngâm chua siêu hợp

GỎI GÀ TRỘN HÀNH TÂY

Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt gà
  • 1 củ hành tây
  • 1/2 trái xoài xanh
  • Rau răm
  • Rau mùi
  • Nước trộn gỏi: tỏi, ớt, nước cốt chanh, đường, nước mắm
Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt gà lọc bỏ xương, xé/ thái sợi dài nhỏ.

- Hành tây thái lát mỏng, trộn với nước cốt 1 trái chanh rồi cho vào bát nước đá 5-10 phút để hành bớt hăng.

 

Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy! - Ảnh 3

 

- Xoài xanh gọt vỏ, bào sợi nhỏ.

- Pha nước trộn gỏi:

  • 2 muỗng đường
  • 2 muỗng nước mắm
  • 1 muỗng tỏi băm
  • 1/2 muỗng ớt băm
  • 2 muỗng nước cốt chanh
Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy! - Ảnh 4

 

- Cho toàn bộ nguyên liệu bên trên vào rồi cho nước trộn vào trộn đều đến khi ngấm.

- Bày ra đĩa và thưởng thức

 

 

Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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