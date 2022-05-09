Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy!

gà luộc xé sợi, trộn xốt chua ngọt. Ăn với rau sống và hành ngâm chua siêu hợp
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GỎI GÀ TRỘN HÀNH TÂY
Nguyên liệu:
- Thịt gà
- 1 củ hành tây
- 1/2 trái xoài xanh
- Rau răm
- Rau mùi
- Nước trộn gỏi: tỏi, ớt, nước cốt chanh, đường, nước mắm
Cách làm:
- Thịt gà lọc bỏ xương, xé/ thái sợi dài nhỏ.
- Hành tây thái lát mỏng, trộn với nước cốt 1 trái chanh rồi cho vào bát nước đá 5-10 phút để hành bớt hăng.
- Xoài xanh gọt vỏ, bào sợi nhỏ.
- Pha nước trộn gỏi:
- 2 muỗng đường
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng tỏi băm
- 1/2 muỗng ớt băm
- 2 muỗng nước cốt chanh
- Cho toàn bộ nguyên liệu bên trên vào rồi cho nước trộn vào trộn đều đến khi ngấm.
- Bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên