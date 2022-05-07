Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà!

Thịt gà chiên giòn, áo đều lớp muối mặn ngọt ăn siêu ngon và thấm vị.

GÀ RANG MUỐI

Nguyên liệu:

Gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen, muối hạt

Gà

Bánh phồng tôm

Sả, lá chanh, bột năng

Gia vị: nước mắm, tiêu

Cách làm:

Rang muối:

- Ngâm riêng gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen với nước tầm 30 phút, sau đó đãi sạch, để ráo nước.

- Rang riêng từng phần những thứ đã ngâm trên.

- Muối rang khô, phồng tôm cho vào nồi chiên không dầu để nở to.

- Sau khi rang khô những thứ trên thì cho vào máy xay

- Xay nhỏ mịn là được, cho vào hộp dùng dần.

Gà rang:

- Rửa sạch gà, chặt từng miếng rồi ướp với nước mắm, tiêu, gừng khoảng 30-60 phút cho thấm vị

- Sả, lá chanh thái dài, nhỏ

- Cho dầu vào chảo nóng, chiên vàng sả và lá chanh

- Chiên gà: áo đều gà qua bột năng.

- Chiên gà xong để ráo và cho vào tô lớn, thêm sả - chanh đã chiên, bột rang muối và lắc đều lên.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vuong Thu Trang

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