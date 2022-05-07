Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà!

Thịt gà chiên giòn, áo đều lớp muối mặn ngọt ăn siêu ngon và thấm vị.
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GÀ RANG MUỐI
Nguyên liệu:
- Gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen, muối hạt
- Gà
- Bánh phồng tôm
- Sả, lá chanh, bột năng
- Gia vị: nước mắm, tiêu
Cách làm:
- Rang muối:
- Ngâm riêng gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen với nước tầm 30 phút, sau đó đãi sạch, để ráo nước.
- Rang riêng từng phần những thứ đã ngâm trên.
- Muối rang khô, phồng tôm cho vào nồi chiên không dầu để nở to.
- Sau khi rang khô những thứ trên thì cho vào máy xay
- Xay nhỏ mịn là được, cho vào hộp dùng dần.
- Gà rang:
- Rửa sạch gà, chặt từng miếng rồi ướp với nước mắm, tiêu, gừng khoảng 30-60 phút cho thấm vị
- Sả, lá chanh thái dài, nhỏ
- Cho dầu vào chảo nóng, chiên vàng sả và lá chanh
- Chiên gà: áo đều gà qua bột năng.
- Chiên gà xong để ráo và cho vào tô lớn, thêm sả - chanh đã chiên, bột rang muối và lắc đều lên.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vuong Thu Trang