Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà!

Món ngon mỗi ngày 07/05/2022 09:13

Thịt gà chiên giòn, áo đều lớp muối mặn ngọt ăn siêu ngon và thấm vị.

GÀ RANG MUỐI

Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen, muối hạt
  • Bánh phồng tôm
  • Sả, lá chanh, bột năng
  • Gia vị: nước mắm, tiêu
Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Rang muối:

- Ngâm riêng gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen với nước tầm 30 phút, sau đó đãi sạch, để ráo nước.

 

Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà! - Ảnh 3

 

- Rang riêng từng phần những thứ đã ngâm trên. 

- Muối rang khô, phồng tôm cho vào nồi chiên không dầu để nở to.

 

Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà! - Ảnh 4

 

- Sau khi rang khô những thứ trên thì cho vào máy xay 

- Xay nhỏ mịn là được, cho vào hộp dùng dần.

 

Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà! - Ảnh 5

  • Gà rang:

- Rửa sạch gà, chặt từng miếng rồi ướp với nước mắm, tiêu, gừng khoảng 30-60 phút cho thấm vị

 

Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà! - Ảnh 6

 

- Sả, lá chanh thái dài, nhỏ

- Cho dầu vào chảo nóng, chiên vàng sả và lá chanh

 

Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà! - Ảnh 7

 

- Chiên gà: áo đều gà qua bột năng.

- Chiên gà xong để ráo và cho vào tô lớn, thêm sả - chanh đã chiên, bột rang muối và lắc đều lên.

 

Trổ tài gà rang muối ngon, chất lượng miễn chê tại nhà! - Ảnh 8

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Vuong Thu Trang

Trời se se lạnh - Làm một nồi cháo ếch nóng hổi cay cay, siêu đã!

Trời se se lạnh - Làm một nồi cháo ếch nóng hổi cay cay, siêu đã!

Ếch xào thấm vị, mặn mặn cay cay của tiêu nồng. Ăn kèm cháo trắng, thơm nức mùi lá dứa.

Xem thêm
Từ khóa:   Gà nướng món thịt gà rang muối cách làm thịt gà rang muối

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ