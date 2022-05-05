Trời se se lạnh - Làm một nồi cháo ếch nóng hổi cay cay, siêu đã!

- Cho 2,5 muỗng canh đường + 1 muỗng canh nước vào nồi khuấy đều rồi đun sôi. Lửa vừa sôi chỉnh nhỏ lại. Canh đến khi hỗn hợp có màu cánh gián và tỏa mùi thơm thì tắt bếp và thêm 10 muỗng canh nước tương vào nồi, đảo đều.





- Tiếp đến cho vào nồi xốt các nguyên liệu gồm: sả, tỏi cắt lát, gừng cắt lát, hành tím, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu ăn, bột nêm, tiêu, ớt nguyên trái. Trộn đều tất cả, sau đó cho ếch vào ướp trong 30 phút.

- Phi thơm tỏi băm và nấu cháo trắng bằng khoảng 2/3 chén gạo.

- Ếch ướp xong thì cho vào nồi 1 chén nước, khuấy đều rồi bật bếp lửa to. Khi thấy hỗn hợp sôi bùng thì giảm lửa một chút. Đảo cho thịt ếch chín đều

- Lấy 1/3 chén nước lọc, cho 1,5 muỗng canh bột bắp vào rồi khuấy đều cho bột tan. Đến khi nước xốt trong nồi còn lại chừng 1/2 lượng ban đầu thì trút chén nước bột bắp vừa pha vào nồi. Chờ xốt sệt lại thì thêm vào 1 muỗng cafe dầu mè rồi dọn lên mâm.

Hoàn thành:

- Cho cháo ra nồi, dọn kèm dĩa ếch xào, rắc lên trên 1 chút tiêu, tỏi phi và hành lá

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Duc Vinh Tran