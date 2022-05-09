Mì xá xíu hoành thánh khô trộn full topping - Đổi gió món ngon cho gia đình!

Món ngon mỗi ngày 09/05/2022 10:54

Mì khô trộn gia vị đậm đà, thịt xá xíu và hoành thánh tự làm ngập nhân. Sự hòa quyện siêu hấp dẫn

Mì xá xíu hoành thánh khô

Mì xá xíu hoành thánh khô trộn full topping - Đổi gió món ngon cho gia đình! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr thịt ba chỉ/ nạc vai
  • 200gr thịt heo xay
  • Xương gà/xương heo
  • Cải ngọt/cải thìa
  • Vỏ hoành thánh
  • Mì trứng
  • Hành tím, ớt xanh, hành lá, hành phi, tỏi băm
  • Gia vị: nước tương, dầu hào, đường, tiêu, giấm, muối, dầu ăn, ớt sa tế, tương ớt/dầu màu, dầu mè

Cách làm:

  • Làm xá xíu:

- Ướp thịt với tỏi băm, 4 muỗng canh nước tương, 2/3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1/2 muỗng cafe tiêu, thêm dầu màu/ tương ớt để có màu đẹp hơn. Ướp ít nhất 2 tiếng/ để qua đêm

 

Mì xá xíu hoành thánh khô trộn full topping - Đổi gió món ngon cho gia đình! - Ảnh 2

 

- Bắc chảo nóng đổ dầu ăn rồi chiên thịt đã ướp với lửa nhỏ 

- Chiên xém vàng các mặt thì gắp ra lọc bớt dầu ăn rồi cho thịt + nước ướp thịt + nước lọc rim nhỏ lửa cho tới khi gần cạn nước

 

Mì xá xíu hoành thánh khô trộn full topping - Đổi gió món ngon cho gia đình! - Ảnh 3

  • Nấu nước súp:

- Xương gà/xương heo rửa sạch rồi luộc sơ với xíu muối. Đổ nước luộc đi rửa lại xương rồi đổ nước lạnh, 2 củ hành tím, 1 muỗng cafe muối và 1 viên đường phèn. Ninh nhỏ lửa cho nước trong và ngọt. Nêm lại nước súp với bột nêm, muối

  • Hoành thánh:

- Trộn đều thịt heo xay với hẹ cắt nhỏ, hành tím băm, 1/2 muỗng cafe bột nêm, 1 xíu muối, 1 muỗng cafe nước tương, 1 muỗng cafe tiêu, 1 xíu dầu mè, 1 xíu đường

- Gói hoành thánh và luộc chín/ đem chiên giòn nếu thích

 

Mì xá xíu hoành thánh khô trộn full topping - Đổi gió món ngon cho gia đình! - Ảnh 4

  • Trộn mì:

- Nước xíu thịt đổ vào một chén nước nấu sôi lên, nêm nếm lại với nước tương, đường tuỳ khẩu vị

- Luộc mì trứng với 1 ít dầu ăn để tránh dính lại với nhau

  • Hoàn thành: 

- Gắp mì vào tô, chần 1 ít rau cải ăn kèm, xếp thịt xíu cắt mỏng, hoành thánh chiên, rắc thêm hành lá, hành phi

- Múc chén nước súp với hoành thánh, hành lá, tiêu

- Ăn kèm với chén xì dầu và ớt sa tế tùy ý

 

 

Mì xá xíu hoành thánh khô trộn full topping - Đổi gió món ngon cho gia đình! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Huyền Trần

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