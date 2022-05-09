Mì xá xíu hoành thánh khô trộn full topping - Đổi gió món ngon cho gia đình!

Mì khô trộn gia vị đậm đà, thịt xá xíu và hoành thánh tự làm ngập nhân. Sự hòa quyện siêu hấp dẫn
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Mì xá xíu hoành thánh khô
Nguyên liệu:
- 400gr thịt ba chỉ/ nạc vai
- 200gr thịt heo xay
- Xương gà/xương heo
- Cải ngọt/cải thìa
- Vỏ hoành thánh
- Mì trứng
- Hành tím, ớt xanh, hành lá, hành phi, tỏi băm
- Gia vị: nước tương, dầu hào, đường, tiêu, giấm, muối, dầu ăn, ớt sa tế, tương ớt/dầu màu, dầu mè
Cách làm:
- Làm xá xíu:
- Ướp thịt với tỏi băm, 4 muỗng canh nước tương, 2/3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1/2 muỗng cafe tiêu, thêm dầu màu/ tương ớt để có màu đẹp hơn. Ướp ít nhất 2 tiếng/ để qua đêm
- Bắc chảo nóng đổ dầu ăn rồi chiên thịt đã ướp với lửa nhỏ
- Chiên xém vàng các mặt thì gắp ra lọc bớt dầu ăn rồi cho thịt + nước ướp thịt + nước lọc rim nhỏ lửa cho tới khi gần cạn nước
- Nấu nước súp:
- Xương gà/xương heo rửa sạch rồi luộc sơ với xíu muối. Đổ nước luộc đi rửa lại xương rồi đổ nước lạnh, 2 củ hành tím, 1 muỗng cafe muối và 1 viên đường phèn. Ninh nhỏ lửa cho nước trong và ngọt. Nêm lại nước súp với bột nêm, muối
- Hoành thánh:
- Trộn đều thịt heo xay với hẹ cắt nhỏ, hành tím băm, 1/2 muỗng cafe bột nêm, 1 xíu muối, 1 muỗng cafe nước tương, 1 muỗng cafe tiêu, 1 xíu dầu mè, 1 xíu đường
- Gói hoành thánh và luộc chín/ đem chiên giòn nếu thích
- Trộn mì:
- Nước xíu thịt đổ vào một chén nước nấu sôi lên, nêm nếm lại với nước tương, đường tuỳ khẩu vị
- Luộc mì trứng với 1 ít dầu ăn để tránh dính lại với nhau
- Hoàn thành:
- Gắp mì vào tô, chần 1 ít rau cải ăn kèm, xếp thịt xíu cắt mỏng, hoành thánh chiên, rắc thêm hành lá, hành phi
- Múc chén nước súp với hoành thánh, hành lá, tiêu
- Ăn kèm với chén xì dầu và ớt sa tế tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Huyền Trần