Bò cuộn nấm kim châm ngọt nước - Quyện nước xốt sền sệt ăn siêu hấp dẫn!

Thịt bò cuộn nấm kim châm, giòn ngọt, chấm xốt ăn bắt vị vô cùng
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BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM ÁP CHẢO
Nguyên liệu:
- 500gr thịt bò thăn
- Nấm kim châm
- Tỏi, mè trắng
- Gia vị: dầu mè, tương ớt, nước tương, tiêu, ớt sa tế
- Hành lá, cà chua, ngò
Cách làm:
- Cắt hết chân nấm, ngâm và rửa sạch qua nước muối và để ráo nước.
- Thịt bò ướp với một chút hạt nêm, tỏi, tiêu. Để 20 phút cho thấm gia vị.
- Lần lượt cuốn thịt bò với nấm kim châm, lấy cọng hành lá đã chần sơ cột quanh cuộn bò.
- Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, dầu nóng cho từng cuộn thịt bò lên và trở qua lại đều tay để bò được chín đều ngon.
- Làm nước chấm:
- 1 muỗng nước tương
- 1/2 muỗng ớt sate
- 1 muỗng tương ớt
- Trộn đều hỗn hợp và rắc mè đã rang chín vàng lên.
- Trang trí thêm cà chua, ngò nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Giang Nguyen