Bò cuộn nấm kim châm ngọt nước - Quyện nước xốt sền sệt ăn siêu hấp dẫn!

Thịt bò cuộn nấm kim châm, giòn ngọt, chấm xốt ăn bắt vị vô cùng

BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM ÁP CHẢO

Nguyên liệu:

500gr thịt bò thăn

Nấm kim châm

Tỏi, mè trắng

Gia vị: dầu mè, tương ớt, nước tương, tiêu, ớt sa tế

dầu mè, tương ớt, nước tương, tiêu, ớt sa tế Hành lá, cà chua, ngò

Cách làm:



- Cắt hết chân nấm, ngâm và rửa sạch qua nước muối và để ráo nước.

- Thịt bò ướp với một chút hạt nêm, tỏi, tiêu. Để 20 phút cho thấm gia vị.

- Lần lượt cuốn thịt bò với nấm kim châm, lấy cọng hành lá đã chần sơ cột quanh cuộn bò.

- Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, dầu nóng cho từng cuộn thịt bò lên và trở qua lại đều tay để bò được chín đều ngon.

- Làm nước chấm:

1 muỗng nước tương

1/2 muỗng ớt sate

1 muỗng tương ớt

- Trộn đều hỗn hợp và rắc mè đã rang chín vàng lên.

- Trang trí thêm cà chua, ngò nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Giang Nguyen

Mâm cơm nhà chất lượng gồm Cá thu xốt cà và canh chua tôm! Cơm nhà chuẩn vị, vừa đảm bảo lại thơm ngon, cá kho mềm thấm vị, canh chua chua nhẹ đã thèm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-cuon-nam-kim-cham-ngot-nuoc-quyen-nuoc-xot-sen-set-an-sieu-hap-dan-466809.html