Làm nồi bún mắm đậm đà - Chuẩn vị miền Tây hấp dẫn!

Nấu bún mắm chất lượng, topping ngâp tràn siêu ngon.

BÚN MẮM

Nguyên liệu:

150gr mắm linh

150gr mắm sặc

300gr tôm

200gr mực

150gr chả cá thác lác

200gr heo quay

1kg bún tươi

1 trái cà tím

5 quả ớt sừng

1 nhánh ngãi bún

1.5 lít nước dừa

5 cây sả

3 muỗng canh sả băm

1 muỗng canh hành tím băm

3 muỗng canh me vắt

Gia vị

Hẹ - rau thơm - rau ăn kèm các loại

Cách làm:

- Cho mắm linh + mắm sặc vào nồi, thêm 500ml nước lọc vào đun ở lửa vừa cho mắm tan ra, lọc lấy nước bỏ xương.

- Phi hành tím băm với 2 muỗng canh dầu ăn cho thơm, cho sả băm vào phi vàng vớt ra chén, cho sả cây - ngãi bún đập dập vào xào, cho tiếp 500ml nước mắm vừa lọc, 1.5 lít nước dừa, 500ml nước lọc vào đun sôi.

- Cho tôm, mực vào luộc chín rồi vớt ra, tôm bóc vỏ, mực thái khoanh.

- Cho tiếp cà tím cắt khoanh vào và nêm 1/3 muỗng canh muối, 1 muỗng canh bột ngọt, 1/2 muỗng canh bột ngọt, 3 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường. Khuấy đều, nêm lại cho hợp khẩu vị. Cho vào 2 muỗng canh sả băm đã phi vàng vào nồi

- Chả cá thác lác thêm tí hạt nêm, tiêu xay vào quết cho dai. Ớt sừng bổ dọc, bỏ hạt. Nhồi chả cá vào ớt và chiên vàng. Chiên mặt chả trước sau đó chiên phần ớt cho nhân không bị rơi ra ngoài.

- Me cho 50ml nước sôi vào dầm, lọc lấy nước bỏ hạt, thêm 1 muỗng canh đường - 1 muỗng canh nước mắm vào khuấy đều, cho tiếp 1 muỗng canh sả băm - ớt băm vào.

- Khi ăn chần bún cho vào tô, thêm tôm - mực - heo quay - ớt nhồi chả cá - hẹ - rau thơm rồi chan nước dùng. Ăn kèm rau các loại và chấm nước mắm me tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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