Thịt heo xào chua cay - Đặc sản Thái Lan ngay trong mâm cơm Việt!

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Thịt băm trộn chua cay 'đặc sản' của Thái
Nguyên liệu:
- 2 trái ớt
- 2 muỗng ớt bột
- 1.5 trái chanh vắt lấy nước
- 2 củ hành tím
- Rau mùi
- 2 muỗng thính gạo
- 250gr thịt heo băm
- 2-3 muỗng canh nước mắm
Cách làm:
- Làm nóng chảo, xào thịt cho thơm
- Cho ra chén, trộn đều với nước mắm, nước cốt chanh, hành tím, ớt, ớt bột. Nếm vừa ăn sau đó trộn thính và rau mùi vào.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tran Thanh Ly