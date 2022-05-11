Thịt heo xào chua cay - Đặc sản Thái Lan ngay trong mâm cơm Việt!

Chỉ mất vài phút để làm, món ăn đơn giản nhưng hao cơm, bắt vị lắm nha

Thịt băm trộn chua cay 'đặc sản' của Thái

Nguyên liệu:

2 trái ớt

2 muỗng ớt bột

1.5 trái chanh vắt lấy nước

2 củ hành tím

Rau mùi

2 muỗng thính gạo

250gr thịt heo băm

2-3 muỗng canh nước mắm

Cách làm:

- Làm nóng chảo, xào thịt cho thơm

- Cho ra chén, trộn đều với nước mắm, nước cốt chanh, hành tím, ớt, ớt bột. Nếm vừa ăn sau đó trộn thính và rau mùi vào.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Thanh Ly

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-heo-xao-chua-cay-dac-san-thai-lan-ngay-trong-mam-com-viet-467525.html