Thịt heo xào chua cay - Đặc sản Thái Lan ngay trong mâm cơm Việt!

Món ngon mỗi ngày 11/05/2022 19:05

Chỉ mất vài phút để làm, món ăn đơn giản nhưng hao cơm, bắt vị lắm nha

Thịt băm trộn chua cay 'đặc sản' của Thái

Thịt heo xào chua cay - Đặc sản Thái Lan ngay trong mâm cơm Việt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 trái ớt
  • 2 muỗng ớt bột
  • 1.5 trái chanh vắt lấy nước
  • 2 củ hành tím
  • Rau mùi
  • 2 muỗng thính gạo
  • 250gr thịt heo băm
  • 2-3 muỗng canh nước mắm

Cách làm:

- Làm nóng chảo, xào thịt cho thơm

- Cho ra chén, trộn đều với nước mắm, nước cốt chanh, hành tím, ớt, ớt bột. Nếm vừa ăn sau đó trộn thính và rau mùi vào.

 

Thịt heo xào chua cay - Đặc sản Thái Lan ngay trong mâm cơm Việt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Tran Thanh Ly

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