Thịt nướng lá bưởi - Sự hòa quyện thơm nồng, ăn một lần nhớ mãi hương vị!

Lá bưởi cuộn thịt, nướng thơm phức. Ăn kèm bún và nước mắm chua ngọt bao ngon.
- Trời se se lạnh - Làm một nồi cháo ếch nóng hổi cay cay, siêu đã!
- Đậu hũ xốt miso Nhật - Lạ miệng, mặn mặn ngọt ngọt ăn hao cơm!
THỊT CUỐN LÁ BƯỞI
Nguyên liệu:
- 400gr thịt ba chỉ ngon
- Lá bưởi/lá chanh vàng
- 1 củ riềng
- 100gr riềng nghệ xay sẵn
- 4 củ hành tím
- 1 củ tỏi
- Hạt mắc khén
- Hạt tiêu
- 1 trái ớt
- Gia vị: nước mắm, hạt nêm, bột canh
Cách làm:
- Thịt thái mỏng vừa ngâm nước pha chút muối tầm 15 phút, vớt ra để ráo
- Lá bưởi/chanh vàng rửa sạch để ráo.
- Giềng củ ép lấy nước. Hành, tỏi, ớt băm nhỏ.
- Ướp thịt với toàn bộ hỗn hợp hành, tỏi, ớt, mắc khén, nước giềng, hạt tiêu cùng nước mắm, hạt nêm, bột canh. Bọc màng để ngăn mát ướp khoảng 1 tiếng
- Khi thịt đã ngấm thì cuốn từng miếng thịt vào lá bưởi/chanh vàng xiên lại.
- Nướng trên than hoa cho chín.
- Dọn lên đĩa thưởng thức cùng bún và nước mắm chua ngọt pha tỏi ớt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vũ Thị Thu Phương