Thịt nướng lá bưởi - Sự hòa quyện thơm nồng, ăn một lần nhớ mãi hương vị!

Lá bưởi cuộn thịt, nướng thơm phức. Ăn kèm bún và nước mắm chua ngọt bao ngon.

THỊT CUỐN LÁ BƯỞI

Nguyên liệu:

400gr thịt ba chỉ ngon

Lá bưởi/lá chanh vàng

1 củ riềng

100gr riềng nghệ xay sẵn

4 củ hành tím

1 củ tỏi

Hạt mắc khén

Hạt tiêu

1 trái ớt

Gia vị: nước mắm, hạt nêm, bột canh

Cách làm:



- Thịt thái mỏng vừa ngâm nước pha chút muối tầm 15 phút, vớt ra để ráo

- Lá bưởi/chanh vàng rửa sạch để ráo.

- Giềng củ ép lấy nước. Hành, tỏi, ớt băm nhỏ.

- Ướp thịt với toàn bộ hỗn hợp hành, tỏi, ớt, mắc khén, nước giềng, hạt tiêu cùng nước mắm, hạt nêm, bột canh. Bọc màng để ngăn mát ướp khoảng 1 tiếng

- Khi thịt đã ngấm thì cuốn từng miếng thịt vào lá bưởi/chanh vàng xiên lại.

- Nướng trên than hoa cho chín.

- Dọn lên đĩa thưởng thức cùng bún và nước mắm chua ngọt pha tỏi ớt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vũ Thị Thu Phương

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