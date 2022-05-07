Thịt nướng lá bưởi - Sự hòa quyện thơm nồng, ăn một lần nhớ mãi hương vị!

Món ngon mỗi ngày 07/05/2022 18:05

Lá bưởi cuộn thịt, nướng thơm phức. Ăn kèm bún và nước mắm chua ngọt bao ngon.

THỊT CUỐN LÁ BƯỞI

Thịt nướng lá bưởi - Sự hòa quyện thơm nồng, ăn một lần nhớ mãi hương vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr thịt ba chỉ ngon
  • Lá bưởi/lá chanh vàng
  • 1 củ riềng
  • 100gr riềng nghệ xay sẵn
  • 4 củ hành tím
  • 1 củ tỏi
  • Hạt mắc khén
  • Hạt tiêu 
  • 1 trái ớt
  • Gia vị: nước mắm, hạt nêm, bột canh
Thịt nướng lá bưởi - Sự hòa quyện thơm nồng, ăn một lần nhớ mãi hương vị! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt thái mỏng vừa ngâm nước pha chút muối tầm 15 phút, vớt ra để ráo

- Lá bưởi/chanh vàng rửa sạch để ráo.

- Giềng củ ép lấy nước. Hành, tỏi, ớt băm nhỏ.

- Ướp thịt với toàn bộ hỗn hợp hành, tỏi, ớt, mắc khén, nước giềng, hạt tiêu cùng nước mắm, hạt nêm, bột canh. Bọc màng để ngăn mát ướp khoảng 1 tiếng

- Khi thịt đã ngấm thì cuốn từng miếng thịt vào lá bưởi/chanh vàng xiên lại.

- Nướng trên than hoa cho chín.

 

Thịt nướng lá bưởi - Sự hòa quyện thơm nồng, ăn một lần nhớ mãi hương vị! - Ảnh 3

 

- Dọn lên đĩa thưởng thức cùng bún và nước mắm chua ngọt pha tỏi ớt. 

 

 Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Vũ Thị Thu Phương

 

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