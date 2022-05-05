Đậu hũ xốt miso Nhật - Lạ miệng, mặn mặn ngọt ngọt ăn hao cơm!

Làm đậu hũ rim xốt miso mặn mặn, ăn với cơm trắng hết ý
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ĐẬU HŨ XỐT TƯƠNG MISO
Nguyên liệu:
- 4 bìa đậu hũ chiên
- 2 muỗng cafe Mugi miso
- 6 muỗng cafe nước tương tamari
- 1/2 chén nước lọc
- Hành boaro, hành lá
- Dầu hạt cải/ dầu đậu phộng
Cách làm:
- Sơ chế:
- Đậu hủ rửa sạch, lau khô, cắt miếng vừa ăn.
- Hành boaro thái nhỏ.
- Nước xốt:
- Cho miso, tương tamari và nước lọc vào chén xay mè bằng tay của Nhật - suribachi, hoà cho hỗn hợp tan đều.
- Chế biến:
- Đậu hũ chiên vàng mặt.
- Xào thơm hành boaro. Sau đó cho đậu hũ, nước xốt vào, đậy nắp om nhỏ lửa nấu khoảng 3 phút. Rắc hành lá, tắt bếp và thưởng thức.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ni Nguyễn