Đậu hũ xốt miso Nhật - Lạ miệng, mặn mặn ngọt ngọt ăn hao cơm!

Món ngon mỗi ngày 05/05/2022 12:07

Làm đậu hũ rim xốt miso mặn mặn, ăn với cơm trắng hết ý

ĐẬU HŨ XỐT TƯƠNG MISO

Đậu hũ xốt miso Nhật - Lạ miệng, mặn mặn ngọt ngọt ăn hao cơm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 bìa đậu hũ chiên
  • 2 muỗng cafe Mugi miso
  • 6 muỗng cafe nước tương tamari
  • 1/2 chén nước lọc
  • Hành boaro, hành lá
  • Dầu hạt cải/ dầu đậu phộng

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Đậu hủ rửa sạch, lau khô, cắt miếng vừa ăn.

- Hành boaro thái nhỏ.

 

Đậu hũ xốt miso Nhật - Lạ miệng, mặn mặn ngọt ngọt ăn hao cơm! - Ảnh 2

  • Nước xốt:

- Cho miso, tương tamari và nước lọc vào chén xay mè bằng tay của Nhật - suribachi, hoà cho hỗn hợp tan đều.

 

Đậu hũ xốt miso Nhật - Lạ miệng, mặn mặn ngọt ngọt ăn hao cơm! - Ảnh 3

  • Chế biến:

- Đậu hũ chiên vàng mặt.

- Xào thơm hành boaro. Sau đó cho đậu hũ, nước xốt vào, đậy nắp om nhỏ lửa nấu khoảng 3 phút. Rắc hành lá, tắt bếp và thưởng thức.

 

Đậu hũ xốt miso Nhật - Lạ miệng, mặn mặn ngọt ngọt ăn hao cơm! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ni Nguyễn

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