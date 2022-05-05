Đậu hũ xốt miso Nhật - Lạ miệng, mặn mặn ngọt ngọt ăn hao cơm!

Làm đậu hũ rim xốt miso mặn mặn, ăn với cơm trắng hết ý

ĐẬU HŨ XỐT TƯƠNG MISO

Nguyên liệu:

4 bìa đậu hũ chiên

2 muỗng cafe Mugi miso

6 muỗng cafe nước tương tamari

1/2 chén nước lọc

Hành boaro, hành lá

Dầu hạt cải/ dầu đậu phộng

Cách làm:

Sơ chế:

- Đậu hủ rửa sạch, lau khô, cắt miếng vừa ăn.

- Hành boaro thái nhỏ.

Nước xốt:

- Cho miso, tương tamari và nước lọc vào chén xay mè bằng tay của Nhật - suribachi, hoà cho hỗn hợp tan đều.

Chế biến:

- Đậu hũ chiên vàng mặt.

- Xào thơm hành boaro. Sau đó cho đậu hũ, nước xốt vào, đậy nắp om nhỏ lửa nấu khoảng 3 phút. Rắc hành lá, tắt bếp và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ni Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-hu-xot-miso-nhat-la-mieng-man-man-ngot-ngot-an-hao-com-466326.html