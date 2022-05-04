Cá chẽm hấp xì dầu cuốn bánh tráng - Tưởng không ngon nhưng ngon khó cưỡng!

- Cá chẽm làm sạch, cạo vảy, bỏ mang cá và rửa lại với nước muối. Rửa thêm với ít rượu trắng để khử tanh

- Dùng dao khứa nhẹ các đường trên lưng và tiến hành ướp cá với:

1 muỗng cafe muối

2 muỗng cafe dầu mè

1 ít tiêu

2 muỗng cafe nước tương

- Khuấy đều hỗn hợp và thoa đều cá, sau đó ướp trong khoảng 20 phút

- Chế biến các loại rau củ ăn kèm:

Nấm đông cô

Mộc nhĩ

1 củ gừng cắt sợi mỏng

Đầu hành lá

Hành tím

- Dùng khay lớn, cho mộc nhĩ, nấm hương và ít đầu hành lá, hành tím và gừng bên dưới sau đó cho cá chẽm lên trên. Nhồi ít hành lá, gừng và mộc nhĩ bên trong bụng cá để khử mùi tanh

Nước xốt:

2 cúp rượu nấu ăn Thiệu Hưng

2 cúp nước tương

1/2 cúp hắc xì dầu

1 cúp dầu ăn

1/2 cúp nước lọc

1 muỗng cafe muối

1 muỗng cafe đường + tiêu

- Khuấy đều hỗn hợp và rưới lên cá, sau đó ướp thêm 10 phút

- Đem hấp cách thuỷ tầm khoảng 30-40 phút là có thể thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen