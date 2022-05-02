Heo quay lắc sả tắc giòn rụm - Hương vị bùng nổ khiến bạn ăn mãi không ngừng!

Thịt heo quay ướp thấm vị, lắc với sả tắc dậy mùi thơm khó cưỡng

HEO QUAY LẮC SẢ TẮC

Nguyên liệu:

Thịt ba chỉ

Trái tắc

Sả, ớt

Đường trắng

Ngũ vị hương

Ớt bột

Muối tôm

Nước mắm

Lá chanh, lá mắc mật

Dầu ăn

Hành tím, tỏi

Cách làm:



- Thịt rửa sạch, luộc qua với muối và gừng.

- Vớt thịt để ráo, xát chanh vào phần bì.

- Ướp thịt với ngũ vị hương, hành tím, tỏi, muối, lá mắc mật. Để ngấm vị khoảng 20 phút

- Quay thịt trên chảo cho vàng đều đẹp 2 mặt rồi thái miếng nhỏ vừa ăn.

- Thái lát sả, ớt, tắc, thái sợi nhỏ lá chanh.

- Cho thịt vào tô lớn thêm:

2 muỗng đường

2 muỗng nước mắm

1 muỗng ớt bột

2 muỗng nước tắc

1 muỗng muối tôm

Tắc, sả, ớt tươi

- Trộn đều tay/ bọc màng bọc thực phẩm vào lắc đều cho thịt ngấm gia vị là có thể thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

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