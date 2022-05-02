Heo quay lắc sả tắc giòn rụm - Hương vị bùng nổ khiến bạn ăn mãi không ngừng!

Món ngon mỗi ngày 02/05/2022 16:53

Thịt heo quay ướp thấm vị, lắc với sả tắc dậy mùi thơm khó cưỡng

HEO QUAY LẮC SẢ TẮC

Heo quay lắc sả tắc giòn rụm - Hương vị bùng nổ khiến bạn ăn mãi không ngừng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt ba chỉ
  • Trái tắc
  • Sả, ớt
  • Đường trắng
  • Ngũ vị hương
  • Ớt bột
  • Muối tôm
  • Nước mắm
  • Lá chanh, lá mắc mật
  • Dầu ăn
  • Hành tím, tỏi
Heo quay lắc sả tắc giòn rụm - Hương vị bùng nổ khiến bạn ăn mãi không ngừng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt rửa sạch, luộc qua với muối và gừng.

- Vớt thịt để ráo, xát chanh vào phần bì.

- Ướp thịt với ngũ vị hương, hành tím, tỏi, muối, lá mắc mật. Để ngấm vị khoảng 20 phút

- Quay thịt trên chảo cho vàng đều đẹp 2 mặt rồi thái miếng nhỏ vừa ăn.

 

Heo quay lắc sả tắc giòn rụm - Hương vị bùng nổ khiến bạn ăn mãi không ngừng! - Ảnh 3

 

- Thái lát sả, ớt, tắc, thái sợi nhỏ lá chanh.

- Cho thịt vào tô lớn thêm: 

  • 2 muỗng đường
  • 2 muỗng nước mắm
  • 1 muỗng ớt bột
  • 2 muỗng nước tắc
  • 1 muỗng muối tôm
  • Tắc, sả, ớt tươi
Heo quay lắc sả tắc giòn rụm - Hương vị bùng nổ khiến bạn ăn mãi không ngừng! - Ảnh 4

 

- Trộn đều tay/ bọc màng bọc thực phẩm vào lắc đều cho thịt ngấm gia vị là có thể thưởng thức

 

 

Heo quay lắc sả tắc giòn rụm - Hương vị bùng nổ khiến bạn ăn mãi không ngừng! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

 

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