Bánh đúc lạc tương bần - Tuổi thơ khó quên mang đậm phong vị quê hương

Món ngon mỗi ngày 26/04/2022 17:05

Bánh đúc gạo tự xay tại nhà, ăn với tương bần siêu ngon

BÁNH ĐÚC LẠC

Bánh đúc lạc tương bần - Tuổi thơ khó quên mang đậm phong vị quê hương - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0,5kg gạo tẻ
  • 4 muỗng dầu oliu
  • 1/2 muỗng muối
  • 300-500gr đậu sống 

Cách làm:

- Gạo ta ngâm với nước qua đêm rồi vớt ra bên ngoài để cho thật ráo nước.

- Gạo ta nhặt thật sạch sạn, sau đó thì mang vào máy để xay thành bột. 

- Bỏ bột gạo vào cái nồi lớn với 1,8-2 lít nước và nấu lên.

- Cho tiếp vào trong nồi 1/2 muỗng muối và lại tiếp tục khuấy đều. Sau đó thì cho hỗn hợp này vào tủ lạnh và để cho bột nở ra khoảng tầm 3 tiếng

- Đậu phộng đem ngâm khoảng 5 tiếng

- Sau đó thì mang đi luộc lên rồi vớt ra để ráo nước.

- Đun và đảo đến lúc bột dần sệt sệt lại thì hạ lửa xuống, thêm dầu oliu vào rồi lại khuấy đều lên. Đậy vung lại để lửa liu riu trong khoảng 15 phút. Sau đó mở ra khuấy tiếp để gạo đặc lại là được.

- Cho đậu phộng vào với bột bánh đúc khoảng 5 phút là tắt bếp.

 

Bánh đúc lạc tương bần - Tuổi thơ khó quên mang đậm phong vị quê hương - Ảnh 2

 

- Múc từng mẻ bánh đúc 1 ra từng bát/ khuôn. Đợi bánh nguội rồi thì lấy dao cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng là được rồi.

- Ăn kèm tương bần siêu ngon

 

Bánh đúc lạc tương bần - Tuổi thơ khó quên mang đậm phong vị quê hương - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nhung Nguyen

Bánh bao tạo hình trái ổi siêu dễ thương - Bánh vừa hấp chín, thơm mịn, mềm tan!

Bánh bao tạo hình trái ổi siêu dễ thương - Bánh vừa hấp chín, thơm mịn, mềm tan!

Làm bánh bao tại nhà, cách tạo hình siêu đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon bánh đúc lạc nước chấm bánh đúc

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ