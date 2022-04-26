Bánh đúc lạc tương bần - Tuổi thơ khó quên mang đậm phong vị quê hương

Bánh đúc gạo tự xay tại nhà, ăn với tương bần siêu ngon

BÁNH ĐÚC LẠC

Nguyên liệu:

0,5kg gạo tẻ

4 muỗng dầu oliu

1/2 muỗng muối

300-500gr đậu sống

Cách làm:



- Gạo ta ngâm với nước qua đêm rồi vớt ra bên ngoài để cho thật ráo nước.

- Gạo ta nhặt thật sạch sạn, sau đó thì mang vào máy để xay thành bột.

- Bỏ bột gạo vào cái nồi lớn với 1,8-2 lít nước và nấu lên.

- Cho tiếp vào trong nồi 1/2 muỗng muối và lại tiếp tục khuấy đều. Sau đó thì cho hỗn hợp này vào tủ lạnh và để cho bột nở ra khoảng tầm 3 tiếng

- Đậu phộng đem ngâm khoảng 5 tiếng

- Sau đó thì mang đi luộc lên rồi vớt ra để ráo nước.

- Đun và đảo đến lúc bột dần sệt sệt lại thì hạ lửa xuống, thêm dầu oliu vào rồi lại khuấy đều lên. Đậy vung lại để lửa liu riu trong khoảng 15 phút. Sau đó mở ra khuấy tiếp để gạo đặc lại là được.

- Cho đậu phộng vào với bột bánh đúc khoảng 5 phút là tắt bếp.

- Múc từng mẻ bánh đúc 1 ra từng bát/ khuôn. Đợi bánh nguội rồi thì lấy dao cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng là được rồi.

- Ăn kèm tương bần siêu ngon

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nhung Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-duc-lac-tuong-ban-tuoi-tho-kho-quen-mang-dam-phong-vi-que-huong-464560.html