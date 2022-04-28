Khô bò sấy sợi tuyệt phẩm cho dịp Lễ cuối tuần!

Làm thịt bò khô sấy đậm đà gia vị, độ khô vừa ý, ăn siêu ngon tại nhà

Bò khô sợi

Nguyên liệu:

1kg thịt thăn bò

6 nhánh sả

1 củ tỏi

1 nhánh gừng

6 muỗng dầu hào

3 muỗng nước mắm

2 muỗng ớt bột hàn quốc

1 trái ớt tươi

5 muỗng dầu điều

1/2 muỗng bột nghệ

1 gói bột ngũ vị hương

3 muỗng đường

1 muỗng rượu

1 củ hành tây

1 muỗng hạt nêm

Cách làm:



- Rửa sạch thịt thăn, cắt dọc theo thớ thịt và cho vào nồi luộc cùng hành tây, hạt nêm đến khi thịt vừa chín tới có thể tách sợi.

- Bóc vỏ và xay nhỏ gừng, sả, tỏi,... trộn cùng với các nguyên liệu còn lại. Bắc lên bếp đun cho đường tan làm sao cho hỗn hợp khô bò sệt sệt không bị khô quá, lỏng quá.

- Tách sợi thịt bò theo khẩu vị gia đình. Ướp thịt bò với hỗn hợp, đậy kín bằng nilon bọc thức ăn để trong tủ lạnh 6-8 tiếng cho ngấm đều gia vị.

- Sau đó đem sấy đến khi đạt độ khô vừa ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Thùy Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-bo-say-soi-tuyet-pham-cho-dip-le-cuoi-tuan-465024.html