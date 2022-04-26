Khô heo cháy tỏi thơm phức - Nhâm nhi với một lon bia hết bài!

Làm khô heo sấy giòn theo ý thích tại nhà, đậm đà và giòn vừa đủ. Ăn mãi không ngán

KHÔ HEO CHÁY TỎI

Nguyên liệu:

1kg thịt heo

100gr hành tím

4 cây sả

100gr tỏi

Củ hành tây

Cách làm:

Sơ chế:

- Thịt rửa sạch cắt miếng to theo sớ thịt

- Hành tây lột vỏ cắt làm 4

- Hành tím lột vỏ rửa sạch

- Sả bào phần củ non.. phần già đập dập

- Tỏi lột vỏ rửa sạch băm nhỏ, hoặc thái lát

Luộc thịt:

- Cho 1 lít nước, 1 muỗng cafe muối, sả đập dập, hành tây, thịt vào nấu luộc sôi lên cho lửa nhỏ lại để tầm 10 phút thì tắt bếp, đậy nắp để 20 phút cho thịt thấm gia vị

- Vớt thịt ra để thịt nguội

Xốt ướp:

- Cho 100gr đường, 15gr hạt nêm, 100gr tương ớt, 30gr dầu hào, 30gr nước tương, 20gr bột ớt Hàn Quốc, 3-4 trái ớt tươi, 2-3 củ hành tím, sả bào xay nhuyễn

- Ướp thịt và xoa đều, để tủ lạnh khoảng 3-4 tiếng

Chế biến:

- Bắt chảo lên bếp cho dầu vào, phi thơm tỏi. Sau đó vớt ra để ráo

- Cho thịt đã ướp vào chảo đảo đến khi cạn nước thì cho vào sấy

- Nướng sấy thịt với 110 độ trong 85-90 phút

- Kiểm tra thấy thịt đạt độ khô vừa ý thì cho ra để nguội, thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Minh Thùy

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