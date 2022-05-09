Cách làm cà pháo muối xổi giòn tan ăn dần - bữa trưa đơn giản nhưng siêu ngon!

Làm cà pháo muối chua ngọt cay cay, để ăn dần hay ăn kèm với thịt luộc siêu bắt vị

CÀ PHÁO MUỐI XỔI

Nguyên liệu:

1kg cà trắng/ cà tím

Riềng, tỏi, ớt hiểm

Tương ớt xay

50gr muối

350gr đường

500ml giấm táo/ giấm gạo

Cách làm:

- Bỏ cuống, rửa sạch cà

- Chẻ đôi cà ngâm vào nước muối loãng

- Xay nhỏ riềng, tỏi, ớt

- Hoà tan đường, muối với giấm táo. Sau đó cho hỗn hợp ớt, riềng, tỏi xay, tương ớt xay vào trộn đều.

- Vớt cà ra để ráo nước, xếp cà vào hũ. Đổ hỗn hợp trên vào ngập cà. Chèn để cà không bị nổi. Đậy nắp kín để ở nhiệt độ phòng 1 ngày.

- Sang ngày thứ 2 trở đi bảo quản tủ mát và sử dụng dần

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hương Mơ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-ca-phao-muoi-xoi-gion-tan-an-dan-bua-trua-don-gian-nhung-sieu-ngon-467319.html