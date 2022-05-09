Cách làm cà pháo muối xổi giòn tan ăn dần - bữa trưa đơn giản nhưng siêu ngon!

Làm cà pháo muối chua ngọt cay cay, để ăn dần hay ăn kèm với thịt luộc siêu bắt vị
- Xá xíu ướp đậm đà - Nướng vàng thơm phức, kẹp bánh mì hay ăn với cơm đều ngon!
- Ba chỉ lắc sả tắc hòa quyện vị chua ngọt 'đưa cơm' khó cưỡng!
CÀ PHÁO MUỐI XỔI
Nguyên liệu:
- 1kg cà trắng/ cà tím
- Riềng, tỏi, ớt hiểm
- Tương ớt xay
- 50gr muối
- 350gr đường
- 500ml giấm táo/ giấm gạo
Cách làm:
- Bỏ cuống, rửa sạch cà
- Chẻ đôi cà ngâm vào nước muối loãng
- Xay nhỏ riềng, tỏi, ớt
- Hoà tan đường, muối với giấm táo. Sau đó cho hỗn hợp ớt, riềng, tỏi xay, tương ớt xay vào trộn đều.
- Vớt cà ra để ráo nước, xếp cà vào hũ. Đổ hỗn hợp trên vào ngập cà. Chèn để cà không bị nổi. Đậy nắp kín để ở nhiệt độ phòng 1 ngày.
- Sang ngày thứ 2 trở đi bảo quản tủ mát và sử dụng dần
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hương Mơ