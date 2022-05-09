Cách làm cà pháo muối xổi giòn tan ăn dần - bữa trưa đơn giản nhưng siêu ngon!

Món ngon mỗi ngày 09/05/2022 11:38

Làm cà pháo muối chua ngọt cay cay, để ăn dần hay ăn kèm với thịt luộc siêu bắt vị

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Cách làm cà pháo muối xổi giòn tan ăn dần - bữa trưa đơn giản nhưng siêu ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cà trắng/ cà tím 
  • Riềng, tỏi, ớt hiểm
  • Tương ớt xay 
  • 50gr muối 
  • 350gr đường
  • 500ml giấm táo/ giấm gạo
Cách làm cà pháo muối xổi giòn tan ăn dần - bữa trưa đơn giản nhưng siêu ngon! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bỏ cuống, rửa sạch cà

- Chẻ đôi cà ngâm vào nước muối loãng

- Xay nhỏ riềng, tỏi, ớt

- Hoà tan đường, muối với giấm táo. Sau đó cho hỗn hợp ớt, riềng, tỏi xay, tương ớt xay vào trộn đều.

- Vớt cà ra để ráo nước, xếp cà vào hũ. Đổ hỗn hợp trên vào ngập cà. Chèn để cà không bị nổi. Đậy nắp kín để ở nhiệt độ phòng 1 ngày.

- Sang ngày thứ 2 trở đi bảo quản tủ mát và sử dụng dần 

 

Cách làm cà pháo muối xổi giòn tan ăn dần - bữa trưa đơn giản nhưng siêu ngon! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hương Mơ

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