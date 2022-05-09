Xá xíu ướp đậm đà - Nướng vàng thơm phức, kẹp bánh mì hay ăn với cơm đều ngon!

Món ngon mỗi ngày 09/05/2022 09:40

Thịt xá xíu tự làm tại nhà đơn giản, thịt ướp đậm đà, không bị khô. Ăn siêu cuốn

Thịt xá xíu cực đưa cơm

Xá xíu ướp đậm đà - Nướng vàng thơm phức, kẹp bánh mì hay ăn với cơm đều ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ/ nạc vai
  • 1 gói xốt gia vị ướp thịt xá xíu Barona/ Cholimex 
  • 1 quả dừa tươi/ dừa khô

Cách làm:

- Thịt cắt miếng nhỏ, luộc sơ cùng củ hành tím/gốc hành + gừng cho bớt cặn tiết, mùi hôi. Vớt ra rửa sạch thấm khô/để ráo nước

- Ướp thịt với gói xốt gia vị xá xíu khoảng 30 phút 

- Đổ nước của quả dừa vào xoong thịt đã ướp cho xâm xấp mặt thịt, đun lửa to, trong quá trình đun cứ 3-5 phút lật mặt 1 lần.

- Đun đến khi hỗn hợp nước xốt cạn sền sệt thì tắt bếp

- Cho thịt sang nồi chiên không dầu/ lò nướng, nướng nhiệt 180 độ trong vòng 20 phút. Sau 5 phút kiểm tra mặt thịt, đồng thời quết hỗn hợp xốt còn lại 

 

Xá xíu ướp đậm đà - Nướng vàng thơm phức, kẹp bánh mì hay ăn với cơm đều ngon! - Ảnh 2

 

- Bày ra đĩa và thưởng thức

 

Xá xíu ướp đậm đà - Nướng vàng thơm phức, kẹp bánh mì hay ăn với cơm đều ngon! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Du Du

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