Xá xíu ướp đậm đà - Nướng vàng thơm phức, kẹp bánh mì hay ăn với cơm đều ngon!

Thịt xá xíu tự làm tại nhà đơn giản, thịt ướp đậm đà, không bị khô. Ăn siêu cuốn
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Thịt xá xíu cực đưa cơm
Nguyên liệu:
- 500gr thịt ba chỉ/ nạc vai
- 1 gói xốt gia vị ướp thịt xá xíu Barona/ Cholimex
- 1 quả dừa tươi/ dừa khô
Cách làm:
- Thịt cắt miếng nhỏ, luộc sơ cùng củ hành tím/gốc hành + gừng cho bớt cặn tiết, mùi hôi. Vớt ra rửa sạch thấm khô/để ráo nước
- Ướp thịt với gói xốt gia vị xá xíu khoảng 30 phút
- Đổ nước của quả dừa vào xoong thịt đã ướp cho xâm xấp mặt thịt, đun lửa to, trong quá trình đun cứ 3-5 phút lật mặt 1 lần.
- Đun đến khi hỗn hợp nước xốt cạn sền sệt thì tắt bếp
- Cho thịt sang nồi chiên không dầu/ lò nướng, nướng nhiệt 180 độ trong vòng 20 phút. Sau 5 phút kiểm tra mặt thịt, đồng thời quết hỗn hợp xốt còn lại
- Bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Du Du