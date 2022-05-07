Biến tấu món ngon - Làm Hủ tiếu khô gạch cua béo ngậy tròn vị!

Món ngon mỗi ngày 07/05/2022 10:43

Sức hút của một tô hủ tiếu nam vang xốt gạch cua béo ngậy sẽ khiến bạn ăn vào là chỉ nghiền mãi thôi

HỦ TIẾU KHÔ XỐT GẠCH CUA

Biến tấu món ngon - Làm Hủ tiếu khô gạch cua béo ngậy tròn vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 cây xương ống + 2 lít nước
  • 2 trái dừa
  • Củ cải trắng, cải xá bấu
  • 5 con khô mực, giò sống, trứng cút
  • Tôm sú, thịt băm, cua gạch
  • Tim heo
  • Tỏi, hành tím, đậu phộng rang
  • Rau cần, xà lách, giá, tần ô, hẹ, hành - ngò

Cách làm:

- 2 cây xương ống chặt nhỏ và chần sơ qua nước sôi, rửa sạch lại

- Đem xương hầm cùng 2 lít nước + 2 trái dừa lấy nước

- Củ cải trắng cắt khoanh, cho vào nồi hầm

- 5 con khô mực vừa nướng sơ, thêm vào nồi

- 500gr tôm sú lựa con to hấp, lột vỏ

- 1 trái tim heo rửa sạch, luộc và thái mỏng

- 300gr thịt nạc dăm rửa sạch, luộc và thái miếng vừa ăn

- Luộc và lột trứng cút, cho ra hộp đựng

- 500gr giò sống quết cùng xíu hạt nêm + đường + nước mắm. Quết và thả vào nồi nước dùng cho chín

- 3 con cua gạch luộc chín, rỉa thịt xào sơ, bỏ gạch cua riêng

- Tỏi xay và phi vàng thơm

- Đậu phộng rang vàng

- 500gr thịt xay xào sơ

- Cải xá bấu đỏ nhuyễn xào sơ

- Tỏi xay ngâm xíu giấm đường

- Rau cần, xà lách, giá, tần ô, hẹ, hành ngò cắt nhuyễn

 

Biến tấu món ngon - Làm Hủ tiếu khô gạch cua béo ngậy tròn vị! - Ảnh 2

  • Xốt gạch tôm cua:

- Đầu tôm rỉa gạch và 2 mép thịt đầu tôm ra, rỉa gạch cua ra.

- Phi tỏi cho thơm bỏ gạch cua tôm vào xào đến khi dậy mùi thơm, cho chừng 6,7 giá canh nước lèo vào, cho thêm xíu tương cà, xíu dầu hào, nước tương, hạt nêm, đường, tiêu. Sau đó pha bột năng pha loãng với nước đổ vào tạo độ sệt, khuấy đều

 

Biến tấu món ngon - Làm Hủ tiếu khô gạch cua béo ngậy tròn vị! - Ảnh 3

  • Trình bày:

- Trụng hủ tiếu, xếp tôm cua tim thịt mọc lên trên, chan mỡ tỏi phi, xíu nước tương tương, giấm, trộn lên, thêm nước xốt và thịt xay tỏi phi. Rắc tiêu và thưởng thức cùng chén nước lèo

 

Biến tấu món ngon - Làm Hủ tiếu khô gạch cua béo ngậy tròn vị! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Lê Thị Ngọc Trân

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