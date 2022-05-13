Tuy đạm bạc nhưng ngon vô cùng - Cà tím xào thịt băm!

Món ngon mỗi ngày 13/05/2022 13:53

Cà tím chiên sơ, nấu liu riu thấm vị. Xen lẫn thịt băm, ăn cùng cơm trắng siêu đã

CÀ TÍM XÀO THỊT

Tuy đạm bạc nhưng ngon vô cùng - Cà tím xào thịt băm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cà tím 
  • 150gr thịt heo xay
  • 2 củ tỏi
  • 1 củ hành tím, hành lá, rau mùi
  • Gia vị: nước mắm, hạt nêm, bột canh, tiêu, bột ngọt
  • 1 chén nước 

Cách làm:

- Ướp thịt băm với 1 chút tỏi - hành tím băm, xíu nước mắm, hạt nêm và chút tiêu.

- Cà tím rửa sạch, thái miếng to. Ngâm nước muối cho cà tránh bị thâm, sau đó rửa sạch và để ráo.

- Bắc chảo dầu lên bếp, dầu nóng cho cà vào chiên nhanh khoảng 2 phút. Sau đó vớt cà ra bát tô.

- Nấu 1 nồi nước sôi, cho cà đã chiên vào luộc 2-3 phút. Sau đó vớt cà ra tô. 

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, dầu nóng cho tỏi băm, hành tím vào phi thơm.

- Cho thịt băm vào xào tơi. Nêm nếm gia vị cho đậm đà, thêm vào 1 chén nước lọc, nấu liu riu

- Cuối cùng là cho cà tím vào đảo đều. Bật lửa to, đậy nắp xào thêm vài phút, nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn, cho hành lá, rau mùi vào đảo 1 lượt là tắt bếp.

- Cho cà ra đĩa, rắc chút rau mùi thái và thưởng thức thôi

 

Tuy đạm bạc nhưng ngon vô cùng - Cà tím xào thịt băm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Giang Giang

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