Thịt cuộn quýt chiên xù - Hòa quyện giòn béo, chua ngọt mọng nước kích thích vị giác!

Món ngon mỗi ngày 11/05/2022 18:50

Lần đầu làm thịt cuộn quýt tươi, lạ miệng, ăn vào dễ nghiện lắm đấy!

Thịt cuộn quýt chiên xù

Thịt cuộn quýt chiên xù - Hòa quyện giòn béo, chua ngọt mọng nước kích thích vị giác! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1-2 trái quýt
  • 200-250gr thịt ba chỉ thái lát
  • Muối tiêu
  • Bột mì - bột chiên xù
  • Trứng gà
Thịt cuộn quýt chiên xù - Hòa quyện giòn béo, chua ngọt mọng nước kích thích vị giác! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Quýt ngâm nước muối loãng, rửa sạch. Bóc vỏ quýt, bỏ xơ, tách thành từng múi nhỏ. 

- Trải 1-2 lát thịt lên thớt, rắc 1 chút muối tiêu. Cho khoảng 2-3 múi quýt cùng vỏ quýt lên trên thịt, rồi gói lại sao cho kín múi quýt.

 

Thịt cuộn quýt chiên xù - Hòa quyện giòn béo, chua ngọt mọng nước kích thích vị giác! - Ảnh 3

 

- Thịt đã cuốn xong, lăn qua bột mì, rồi nhúng vào trứng đã đánh tan, sau đó lăn qua bột chiên xù.

 

Thịt cuộn quýt chiên xù - Hòa quyện giòn béo, chua ngọt mọng nước kích thích vị giác! - Ảnh 4

 

- Đổ dầu ăn ước lượng ngập nửa viên thịt, đun nóng đến khoảng 180 độ, cho thịt đã lăn qua bột chiên xù vào rán. Để lửa vừa, rán đến khi lớp vỏ vàng là được

- Gắp ra để ráo dầu, hơi nguội bớt thì cắt viên thịt làm đôi và thưởng thức.

 

Thịt cuộn quýt chiên xù - Hòa quyện giòn béo, chua ngọt mọng nước kích thích vị giác! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Vân

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