Thịt cuộn quýt chiên xù - Hòa quyện giòn béo, chua ngọt mọng nước kích thích vị giác!

Lần đầu làm thịt cuộn quýt tươi, lạ miệng, ăn vào dễ nghiện lắm đấy!

Thịt cuộn quýt chiên xù

Nguyên liệu:

1-2 trái quýt

200-250gr thịt ba chỉ thái lát

Muối tiêu

Bột mì - bột chiên xù

Trứng gà

Cách làm:



- Quýt ngâm nước muối loãng, rửa sạch. Bóc vỏ quýt, bỏ xơ, tách thành từng múi nhỏ.

- Trải 1-2 lát thịt lên thớt, rắc 1 chút muối tiêu. Cho khoảng 2-3 múi quýt cùng vỏ quýt lên trên thịt, rồi gói lại sao cho kín múi quýt.

- Thịt đã cuốn xong, lăn qua bột mì, rồi nhúng vào trứng đã đánh tan, sau đó lăn qua bột chiên xù.

- Đổ dầu ăn ước lượng ngập nửa viên thịt, đun nóng đến khoảng 180 độ, cho thịt đã lăn qua bột chiên xù vào rán. Để lửa vừa, rán đến khi lớp vỏ vàng là được

- Gắp ra để ráo dầu, hơi nguội bớt thì cắt viên thịt làm đôi và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Vân

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-cuon-quyt-chien-xu-hoa-quyen-gion-beo-chua-ngot-mong-nuoc-kich-thich-vi-giac-467764.html