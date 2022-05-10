Cánh gà nhồi cơm chiên giòn - Áo đều lớp xốt mặn ngọt, trẻ con mê mẩn món mới mẹ làm!

Làm sạch cánh gà, rút xương và nhồi cơm chiên. Chiên vàng giòn, ăn kèm xốt siêu đã, đảm bảo trẻ con thích mê.
- Mâm bánh hỏi thịt nướng thơm phức - Tràn ngập topping nhìn là thèm ngay!
- Làm sườn rim mặn ngọt cho bữa cơm nhà thêm ngon!
CÁNH GÀ GIỮA NHỒI CƠM CHIÊN
Nguyên liệu:
Ướp gà:
- 500gr cánh gà khúc giữa
- 5gr hành
- 5gr gừng
- 5gr bột tỏi
- 5gr hạt nêm
- 10gr dầu hào
- 10gr nước tương
Làm cơm chiên:
- 1 chén cơm nguội
- 1/2 củ cà rốt
- 1/2 củ hành tây
- 100gr đậu ve
- 50gr bắp mĩ
Xốt quét gà:
- 5gr dầu hào
- 10gr nước tương
- 5gr mật ong
Cách làm:
- Cánh gà rửa sạnh với muối và chanh.
- Rút xương gà:
- Dùng kéo cắt phần xương ở hai đầu cánh
- Lấy mũi kéo luồn vào trong, tỉa bớt phần thịt dính vào xương
- Một tay giữ chặt thịt, tay còn lại rút xương nhỏ ra trước
- Làm tương tự với xương lớn.
- Ướp với các gia vị đã chuẩn bị sẵn, để tầm 15-30 phút cho gà ngấm đều
- Trộn cơm:
- 1 quả trứng gà
- 3gr muối
- 5gr đường
- 5gr dầu điều
- 5gr hạt nêm
- Trộn đều xong cho vô ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút.
- Chuẩn bị các loại rau củ để chiên cơm:
- Cắt hạt lựu các loại củ, rửa sạch và để ráo
- Chiên cơm:
- Phi thơm tỏi
- Sau đó cho hành tây vào
- Tiếp theo cho các loại rau củ
- Cho cơm vào đảo đến khi chín đều
- Tiếp đến chờ cơm nguội, múc cơm vào túi bắt kem
- Nhồi cơm vào thịt gà
- Bắc chảo và chiên sơ gà vàng giòn
- Sau khi gà chín 2 mặt, quét thêm hỗn hợp xốt cho gà được thơm và đậm đà:
- 5gr dầu hào
- 10gr nước tương
- 5gr mật ong
- Dọn ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Khanh Nguyen