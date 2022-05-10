Cánh gà nhồi cơm chiên giòn - Áo đều lớp xốt mặn ngọt, trẻ con mê mẩn món mới mẹ làm!

Xốt quét gà:

5gr dầu hào

10gr nước tương

5gr mật ong

Cách làm:

- Cánh gà rửa sạnh với muối và chanh.

Rút xương gà:

- Dùng kéo cắt phần xương ở hai đầu cánh



- Lấy mũi kéo luồn vào trong, tỉa bớt phần thịt dính vào xương

- Một tay giữ chặt thịt, tay còn lại rút xương nhỏ ra trước

- Làm tương tự với xương lớn.

- Ướp với các gia vị đã chuẩn bị sẵn, để tầm 15-30 phút cho gà ngấm đều

Trộn cơm:

- 1 quả trứng gà

- 3gr muối

- 5gr đường

- 5gr dầu điều

- 5gr hạt nêm

- Trộn đều xong cho vô ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút.

Chuẩn bị các loại rau củ để chiên cơm:

- Cắt hạt lựu các loại củ, rửa sạch và để ráo

Chiên cơm:

- Phi thơm tỏi

- Sau đó cho hành tây vào

- Tiếp theo cho các loại rau củ

- Cho cơm vào đảo đến khi chín đều

- Tiếp đến chờ cơm nguội, múc cơm vào túi bắt kem

- Nhồi cơm vào thịt gà

- Bắc chảo và chiên sơ gà vàng giòn

- Sau khi gà chín 2 mặt, quét thêm hỗn hợp xốt cho gà được thơm và đậm đà:

5gr dầu hào

10gr nước tương

5gr mật ong

- Dọn ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Khanh Nguyen