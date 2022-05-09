Làm sườn rim mặn ngọt cho bữa cơm nhà thêm ngon!

Sườn non rim mặn ngọt, ăn với cơm hết ý luôn
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SƯỜN RIM MẶN NGỌT CHO BỮA CƠM NHÀ
Nguyên liệu:
- 300-500gr sườn
- Gia vị ướp: hành, tỏi, tiêu, nước mắm, muối, đường nâu
- Đường trắng, nước mắm, tương ớt
- Mỡ lợn
Cách làm:
- Sườn rửa sạch với nước lạnh, chần qua nước sôi cho sườn bớt hôi và sạch hơn, rửa lại để ráo nước.
- Cho 2 muỗng mỡ lợn vào chảo, rán sườn qua rồi gắp ra đĩa
- Cho tỏi băm, hành băm vào phần mỡ rán sườn đảo đều cho thơm.
- Ướp sườn với phần hành tỏi phi thơm, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng đường nâu. Ướp trong 30-40 phút
- Dùng chảo sâu/ nồi nhỏ, thêm vào 1 muỗng đường cùng 1 muỗng nước lọc vào thắng màu, khi đường chuyển màu cánh gián thì cho sườn vào đảo đều.
- Thêm nước xâm xấp mặt sườn, nêm lại 1 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng đường, 2 muỗng tương ớt.
- Đun ở lửa vừa khoảng 30 phút để sườn mềm và nước xốt sánh lại là hoàn thành
- Dọn ra đĩa và thưởng thức cùng cơm trắng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên