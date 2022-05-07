Thịt tôm rim mặn ngọt - Mâm cơm có món ngon thế này làm liền mấy chén thôi!

Thịt rang cháy cạnh, đảo đều nước xốt mặn ngọt cay cay. Ăn với cơm nóng chén liền mấy chén
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Thịt Tôm Ram Mặn Trứng Cút
Nguyên liệu:
- Thịt ba rọi
- Tôm
- Trứng cút
- Gia vị
Cách làm:
- Bắc chảo, cho thịt vào đảo đều cho cháy cạnh
- Tiếp tục cho trứng cút vào chiên cho ngả vàng và vỏ rộm rộm. Vớt ra.
- Phần thịt và phần tôm cho vào 2 cái bát, để đá lạnh bên dưới cho thịt lạnh và săn.
- Làm nước xốt ướp:
- Cho tép tỏi vào cối, thêm vào 2.5 muỗng cafe đường, giã nhuyễn.
- Thêm ớt tùy ý
- Múc ra chén, đổ 1 tí nước sôi và nước mắm vào, khuấy đều.
- Bắt bếp và cho 1 xíu dầu vào. Sau đó cho thịt + trứng + tôm vào đảo thật đều.
- Rang 1 lúc thấy ra mỡ ra dầu thì chắt lọc bỏ hết ra, và tiếp tục đổ phần mắm ngâm lúc nãy vào đảo.
- Nêm nếm gia vị vừa ăn.
- Cho ra đĩa, thêm tiêu và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Nguyễn Quỳnh My