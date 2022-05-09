Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm

Món ngon mỗi ngày 09/05/2022 11:40

Mì gói trộn xốt đơn giản, ăn kèm tóp mỡ cuốn hút không ngờ.

MÌ TRỘN TÓP MỠ

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt ba rọi/ nạc dăm
  • 1/2 củ cải trắng
  • Hành lá, tỏi, hành tím, ớt
  • Tương ớt, tương cà, tương đen
  • Gia vị: đường, muối, hạt nêm, bột ngọt...
  • Rau ăn kèm: giá, hẹ, cải ngọt 
  • Mì gói + tóp mỡ

Cách làm:

- Luộc thịt với củ cải trắng để làm thịt cắt lát và nước súp

 

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm - Ảnh 2

 

- Để ráo và cắt miếng vừa ăn

 

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm - Ảnh 3

  • Làm nước xốt:

- Phi thơm tỏi + hành tím + ớt băm

- Cho tương ớt, tương cà, tương đen vào

 

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm - Ảnh 4

 

- Khuấy đều, cho thêm nước lọc, nêm thêm chút muối và đường, sôi thì tắt bếp

 

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm - Ảnh 5

 

- Nấu nước sôi trụng mì + rau tùy ý

- Vớt ra để ráo, cho mì và nước xốt vào trộn đều

 

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm - Ảnh 6

 

- Dọn ra bàn mì trộn, thêm các topping tùy ý và thêm hành lá trang trí và nước súp thịt 

 

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm - Ảnh 7

Chúc mọi người làm thành công!  

Nguồn: Fb Nguyệt Nữ

 

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