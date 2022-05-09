Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm

- Luộc thịt với củ cải trắng để làm thịt cắt lát và nước súp

- Để ráo và cắt miếng vừa ăn

Làm nước xốt:

- Phi thơm tỏi + hành tím + ớt băm

- Cho tương ớt, tương cà, tương đen vào

- Khuấy đều, cho thêm nước lọc, nêm thêm chút muối và đường, sôi thì tắt bếp

- Nấu nước sôi trụng mì + rau tùy ý

- Vớt ra để ráo, cho mì và nước xốt vào trộn đều

- Dọn ra bàn mì trộn, thêm các topping tùy ý và thêm hành lá trang trí và nước súp thịt

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyệt Nữ