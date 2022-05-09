Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm

Mì gói trộn xốt đơn giản, ăn kèm tóp mỡ cuốn hút không ngờ.
MÌ TRỘN TÓP MỠ
Nguyên liệu:
- Thịt ba rọi/ nạc dăm
- 1/2 củ cải trắng
- Hành lá, tỏi, hành tím, ớt
- Tương ớt, tương cà, tương đen
- Gia vị: đường, muối, hạt nêm, bột ngọt...
- Rau ăn kèm: giá, hẹ, cải ngọt
- Mì gói + tóp mỡ
Cách làm:
- Luộc thịt với củ cải trắng để làm thịt cắt lát và nước súp
- Để ráo và cắt miếng vừa ăn
- Làm nước xốt:
- Phi thơm tỏi + hành tím + ớt băm
- Cho tương ớt, tương cà, tương đen vào
- Khuấy đều, cho thêm nước lọc, nêm thêm chút muối và đường, sôi thì tắt bếp
- Nấu nước sôi trụng mì + rau tùy ý
- Vớt ra để ráo, cho mì và nước xốt vào trộn đều
- Dọn ra bàn mì trộn, thêm các topping tùy ý và thêm hành lá trang trí và nước súp thịt
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyệt Nữ