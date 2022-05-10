Phiên bản bánh gà nhân phô mai ngập ngụa béo ngậy!

Làm bánh gà phô mai ngập topping, ăn kéo sợi, béo ngậy và giòn rụm

BÁNH GÀ NHÂN PHÔ-MAI CHIÊN

Nguyên liệu:

400gr thịt ức gà

1/2 củ cà rốt

1/3 củ hành tây

Hành lá

Rau mùi

Gia vị: Tiêu, hạt nêm

Tiêu, hạt nêm Dầu hào

Phomai lát

Xốt Mayonnaise

Trứng gà, bột chiên xù, bột mì

Cách làm:



- Thịt ức gà làm sạch, thái nhỏ sau đó mang đi xay.

- Hành tây, cà rốt nạo vỏ rửa sạch thái hạt lựu nhỏ. Hành lá, rau mùi thái nhỏ.

- Trộn đều thịt vừa xay với hành tây, cà rốt, hành lá, rau mùi, 1 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng cafe tiêu, 2 muỗng xốt mayonnaise. Trộn và để tầm 15-20 phút cho ngấm gia vị.

- Phô-mai lát cắt miếng nhỏ.

- Cho hỗn hợp gà ra tạo hình. Cho viên phô-mai vào giữa và lăn đều. Làm như vậy cho đến khi hết nhân.

- Hỗn hợp nhúng:

100gr bột mì

2 quả trứng đánh tan

100gr bột chiên xù

- Lần lượt cho gà vừa viên lăn qua bột mì, sau đó nhúng vào hỗn hợp trứng, vớt ra lăn tiếp qua bột chiên xù. - Bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào. Khi dầu bắt đầu sủi thì hạ nhỏ lửa. Cho gà vào chiên đến khi vàng đều hai mặt vớt ra đặt lên giấy thấm dầu.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phien-ban-banh-ga-nhan-pho-mai-ngap-ngua-beo-ngay-467333.html