Nấu nồi bún tôm ngọt nước đơn giản tại nhà!

Món ngon mỗi ngày 17/05/2022 10:49

Làm bún ngon tại nhà, tôm ngọt thịt, nước dùng trong vắt mê ly

BÚN TÔM

Nấu nồi bún tôm ngọt nước đơn giản tại nhà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr tôm sú
  • 500gr xương ống heo
  • Rau cần, rau muống chẻ
  • Cà chua, mộc nhĩ, nấm hương, hành lá, thì là
  • Bún tươi

Cách làm:

- Xương ống heo rửa sạch, chần qua nước sôi, sau đó rửa sạch lại một lần nữa rồi cho vào nồi đun nhỏ lửa, ninh nhừ để lấy nước dùng.

- Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu và cho vào một cái tô để riêng.

- Dùng dao khía nhẹ phần lưng tôm để lấy chỉ đen ra rồi ướp với 1/2 muỗng cafe nước mắm ngon, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1/2 muỗng cafe bột ngọt, 1/4 muỗng cafe đường. Cho vào ngăn mát tủ lạnh ướp khoảng 15 phút cho tôm ngấm gia vị.

- Mộc nhĩ, nấm hương, rửa sạch, ngâm nở, cắt sợi. 

- Hành lá cắt khúc ngắn, thì là cắt nhỏ. Rau cần cắt khúc, sau đó chần qua nước sôi rồi để riêng ra đĩa cho ráo nước.

- Cà chua rửa sạch, cắt múi cau, rồi đem đi xào khoảng 3 phút thì tắt bếp

- Phần đầu tôm giữ lại đem xào chín, sau đó xay nhuyễn, lọc lấy nước.

- Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, đợi dầu nóng thì cho phần tôm đã ướp thấm gia vị vào xào chín và tắt bếp.

- Nước hầm xương ống heo đã hoàn thành thì cho luôn phần nước lọc từ đầu tôm vào, thêm cà chua và nấm hương vào rồi nếm nếm gia vị vừa ăn là được.

 

Nấu nồi bún tôm ngọt nước đơn giản tại nhà! - Ảnh 2

 

- Cuối cùng, bày bún ra tô và thưởng thức thôi.

 

Nấu nồi bún tôm ngọt nước đơn giản tại nhà! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Linh Nguyen

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Từ khóa:   món ăn sáng Bún phở Tôm tươi

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