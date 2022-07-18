Cách làm lẩu Thái mini chua cay nóng hổi “vừa ăn vừa thổi” tại nhà!

Lẩu Thái là trong những món ăn nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng, được đông đảo các thực khách trong nước và các nước bạn yêu thích, và tất nhiên, là có cả Việt Nam chúng ta nữa. Với các thành phần nguyên liệu tươi ngon và nước dùng được “nâng cấp” từ Tom Yum trứ danh, đã cho ra đời một món lẩu thơm ngon từ nước dùng đến các nguyên liệu đi kèm, khiến thực khách nào thưởng thức cũng phải “xuýt xoa” không ngừng! Tin vui là chị em hoàn toàn có thể chế biến món lẩu Thái nổi danh của nước bạn này ở ngay căn bếp nhỏ nhà mình nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm lẩu Thái mini chua cay, đơn giản tại nhà nào!

Không chỉ được phục vụ tại cộng đồng người Hoa, hiện nay món lẩu Thái này đã trở thành đặc trưng, thành một món ăn truyền thống thịnh hành ở xứ sở chùa Vàng, và vươn tầm sang nhiều quốc gia khác, bởi hương vị thơm ngon, đậm đà, chuẩn “Thái” khó quên của nó.

Lẩu Thái là một biến thể nâng cấp từ canh chua Tom Yum của Thái Lan, kết hợp cùng món lẩu Trung Quốc. “Tom” ở đây có nghĩa là quá trình đun sôi, còn “Yum” là tên gọi chung cho các thảo mộc và rau củ mang hương vị chua cay của Thái. Chiếc nồi lẩu Thái đầu tiên được phục vụ trong một nhà hàng cho cộng đồng người Hoa tại Thái Lan.

Làm thế nào mà hương vị của món lẩu Thái lại được yêu thích đến thế? Điều này được giải đáp ở chính các nguyên liệu được sử dụng và quy trình thực hiện công phu.

Quy trình làm thành lẩu thái đã tạo nên nét độc đáo thượng hạng của nồi lẩu. Từ việc chọn nguyên liệu hảo hạng đến tính phù hợp, hài hòa của hương vị ở món nước hầm tinh tế. Hãy cùng bắt tay ngay vào “khám phá tỉ mỉ” món lẩu Thái mini này nhé!

Cách làm lẩu Thái mini chua cay, chuẩn vị Thái

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho nồi lẩu Thái mini chuẩn ngon!

Thăn thịt bò 100 gr

Tôm 200 gr

Đậu phụ 200 gr

Cá viên 100 gr

Mực 200 gr (nếu thích)

Rau ăn kèm 200 gr(tùy sở thích người dùng: nấm, rau cải, cải thảo,...)

Mì ăn liền hoặc bún 2 gói

Nước hầm xương 700 ml

Bắp 1-2 trái

Ớt đỏ 2 trái

Lá chanh 5 lá

Nước me 3 muỗng canh

Sả cắt khúc nhỏ 2 củ

Tỏi băm 1 muỗng canh

Hành tím băm 1 muỗng canh

Cà chua cỡ vừa 2 quả

Các bước tiến hành làm lẩu Thái mini chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu nhúng ăn kèm!

- Trước tiên, với đậu phụ mua về, bạn cắt thành những khối nhỏ vừa ăn.

- Tiếp đó là thịt bò, sau khi đã được rửa sạch thì bạn đem thái thành những lát mỏng, lưu ý là càng mỏng thì nhúng càng nhanh chín và ăn lại mềm hơn nhé.

- Sau đó là về phần tôm tươi, bạn cắt bỏ đầu, đuôi (hoặc có thể để nguyên nếu thích) rồi đem đi rửa thật sạch và để ráo nước là được.

- Kế đó là mực, bạn làm sạch bằng cách bỏ ruột, rút xương sống, bỏ răng mực rồi rửa sạch và cắt khoanh chiều dày khoảng 1/2 đốt tay nhé.

- Về phần các loại gia vị và củ quả: tỏi đem băm nhỏ, còn hành tím, sả, ớt, lá chanh, hành tây thì bạn đem rửa sạch và cắt nhỏ ra, riêng cà chua thì bạn đem rửa và cắt múi cam là đạt.

- Bắp mua về, bạn cũng đem rửa sạch và cắt thành những khúc nhỏ, mỗi khúc tầm 3 cm.

- Còn về cải thảo, bạn cũng rửa sạch và cắt miếng nhỏ, mỗi miếng khoảng 4 cm là được.

- Cuối cùng là các loại rau và nấm nhúng ăn kèm, bạn đem rửa thật sạch, nếu thấy rau hay nấm quá lớn thì có thể cắt nhỏ hoặc tách nhỏ ra rồi đem để ráo nước là đã xong khâu sơ chế rồi đấy!

Bước 2: Chuẩn bị nước dùng

Các bước nấu nước lẩu - nét đặc trưng nổi tiếng của lẩu Thái

- Nước dùng mang hương vị tinh tế và đậm đà đặc biệt chính là nét đặc trưng rất riêng của món lẩu Thái nổi tiếng này.

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào. Đợi dầu nóng lên thì cho các nguyên liệu gồm tỏi băm, hành tím băm, sả, và lá chanh vào phi thơm lên.

- Khi thấy tỏi, hành tím đã được phi thơm, bạn tiếp tục cho thêm cà chua vào xào, rồi nêm thêm 2 muỗng canh tương ớt, 2 trái ớt cắt lát vào chung và tiến hành đảo đều cho cà chua thấm gia vị.

- Kế đó, khi cà chua đã mềm ra, bạn cho nước hầm xương vào và nêm thêm 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước mắm và 3 muỗng canh nước me vào chung.

- Tiến hành nấu đun sôi ở lửa lớn rồi tắt bếp và đem lọc qua rây để lấy phần nước dùng là được nhé!

Bước 3: Hoàn thành

Bước "set-up" nồi lẩu Thái mini vừa ngon mắt ngon miệng!

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho nồi lẩu lên bếp, sau đó lần lượt cho thêm tôm, mực, cá viên, vài miếng cà chua cắt múi cam, tàu hũ, thịt thăn bò, rồi thêm nước dùng lẩu đã nấu sôi vào.

- Khi nước lẩu sôi lên, bạn thêm bắp vào đầu tiên để nước dùng thêm ngọt, sau đó nhúng các nguyên liệu rau bạn thích vào và bắt đầu thưởng thức lẩu thái chua cay nóng hổi, vừa ăn vừa thổi ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Nồi lẩu Thái mini chất lượng, ai ăn cũng xuýt xoa khen ngon!

Nồi lẩu Thái mini “nhỏ nhưng có võ” với visual “đánh thẳng vào vị giác” nhờ vào hương thơm chua cay nức mũi, nước lẩu với màu đỏ cam hút mắt cùng các nguyên liệu tươi ngon, ăn kèm với bún và rau sống nữa thì chuẩn ngon khỏi bàn, đảm bảo thực khách nào cũng sẽ xuýt xoa khen ngon đấy!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn mua tôm tươi ngon

- Bạn nên chọn những con tôm có vỏ ngoài trong suốt, còn hơi mùi của nước biển chứ không tanh cùng với phần đầu và chân gắn chặt vào thân tôm và có phần đuôi xếp lại với nhau. Đây là những dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon, chất lượng.

- Ngược lại, bạn không nên mua những con tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất, có phần chân đã chuyển sang màu đen hoặc đầu và chân tôm không còn gắn với thật nữa thì đấy là tôm không còn tươi.

- Đặc biệt, bạn tuyệt đối không nên mua những con tôm có phần đuôi tôm bị xòe ra, vì chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước làm cho tôm mập mạp.

Cách chọn mua mực tươi ngon

- Mực tươi sẽ có màu sắc sáng bóng, phần màu nâu sẽ có màu nâu sẫm, còn phần thân mực sẽ trắng đục như sữa, mắt trong veo, không bị lồi ra ngoài, có thể nhìn thấy rõ con ngươi và không bị vàng hay chảy dịch.

- Bên cạnh đó, mực tươi sẽ có phần thịt mực săn chắc và có độ đàn hồi cao. Khi ấn tay vào phần thân mực, mực sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu và không để lại vết lõm.

- Ngoài ra, mực tươi thì phần đầu và các xúc tu, râu mực sẽ dính chặt vào nhau, chắc chắn, bạn lưu ý nhé.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con mực có phần mắt đã chuyển sang màu đục, đôi khi có dịch chảy ra và cách xúc tua rời rạc, không dính với thân, đây là những con mực đã không còn đảm bảo tươi và chất lượng nữa.

Trên đây là cách nấu nồi lẩu thái mini chuẩn chua cay, đậm đà chuẩn vị Thái, lại siêu đơn giản tại nhà. Chiều chiều tối hay những ngày mưa mà được “ôm” nồi lẩu ấm nóng này vào bụng thì còn gì bằng nào?!!! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!