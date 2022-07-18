2 cách làm chè khoai dẻo nước cốt dừa chuẩn ngon tại nhà!

Chè khoai dẻo nước cốt dừa là “món ruột” của nhiều người mỗi mùa hè tới. Nổi bật với vị ngọt dẻo của khoai, kết hợp cùng nước cốt dừa thơm béo, đơn giản là thế nhưng lại tạo nên một món chè “đầy sắc màu” với hương vị thơm ngon khó cưỡng! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm món chè khoai dẻo nước cốt dừa thơm ngon, ăn là ghiền ngay nhé!

- Trước tiên, khoai lang tím và khoai lang vàng mua về, bạn đem rửa sơ để loại bỏ bụi đất, sau đó gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch lại với nước.

- Tiếp đó, bạn cắt khoai thành nhiều khoanh tròn có độ dày khoảng 1 đốt ngón tay nhỏ.

- Sau đó bạn tiến hành bắc nồi lên bếp với khoảng 1/4 nước trong nồi, rồi đặt vỉ hấp vào, cho khoai lang lên trên, sau đó đậy nắp kín lại và hấp khoai trong 15 phút trên lửa vừa cho khoai chín mềm là được.

- Cuối cùng, sau khi hấp chín, bạn cho 2 loại khoai ra 2 tô riêng biệt là xong khâu sơ chế và hấp khoai rồi nhé.

Bước 2: Vo viên khoai

Bạn nhớ vê thêm lớp áo bôt bên ngoài để các viên không bị dính vào nhau nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, để làm những viên bột khoai màu tím: bạn dùng nĩa tán nhuyễn khoai lang tím, sau đó cho vào thêm 2 muỗng canh bột mì, và 1/2 muỗng canh đường vào chung. Dùng tay nhào trộn đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều thành khối dẻo mịn là được.

- Làm tương tự như trên với các viên bột khoai màu vàng: bạn cũng sử dụng định lượng bột mì, đường như vậy nhưng thay bằng khoang lang vàng để có những viên bột màu vàng nhé.

- Còn về những viên bột màu xanh lá, bạn làm như sau: lần lượt cho vào tô 1.5 muỗng canh bột trà xanh, 1.5 muỗng canh đường và 2 muỗng canh bột mì rồi trộn đều lên. Kế đó, bạn cho tiếp tục thêm 1/3 chén nước lọc vào và dùng tay trộn đều cho đến khi tạo thành khối bột dẻo mịn là được nhé.

- Cuối cùng, bạn vê tròn 3 loại bột thành những viên nhỏ xinh, lưu ý nên thêm một lớp bột bên ngoài để các viên khoai nhỏ không bị dính vào nhau nhé.

Bước 3: Luộc các loại viên

Khi vớt các viên khoai ra, bạn nhớ cho ngay vào nước lạnh nhé!

- Đầu tiên, bạn đun sôi 1 nồi nước trên lửa vừa, rồi tiến hành luộc lần lượt từng loại viên bột, cho đến khi các viên nổi lên trên mặt nước, thì tức là các viên khoai đã chín rồi đấy.

- Kế đó, bạn chỉ cần vớt các viên ra và cho vào tô nước lạnh, sau đó để ngâm khoảng 5 phút, rồi vớt ra để ráo là được. Cách này sẽ giúp các viên khoai ngon dai hơn.

- Làm tương tự với các viên bột còn lại.

Bước 4: Nấu nước cốt dừa và hoàn thành

Các viên khoai đẹp xinh với nước cốt dừa "sáng mịn"

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn hãy lần lượt cho vào nồi nhỏ : 350ml nước cốt dừa, 1/2 chén nước lọc và 2 muỗng canh sữa đặc.

- Tiếp đó, tiến hành khuấy đều hỗn hợp trên lửa vừa cho đến khi sôi thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc xếp các viên bột vào ly hoặc chén, sau đó rưới lên một ít nước cốt dừa và rắc thêm mè trắng rang lên trên mặt là có thể thưởng thức ngay một chén chè khoai dẻo thơm ngon rồi nhé.

Thành phẩm

Chè khoai dẻo nước cốt dừa béo thơm, dẻo ngọt, ăn là mê!

Chè khoai dẻo nước cốt dừa thơm béo với phần nước cốt dừa sánh mịn cùng những viên khoai đầy màu sắc và dẻo ngon khi nhai, tất cả đã tạo nên một món chè ngọt mà không ngấy, ăn mãi cũng không chán mà!

2. Chè khoai dẻo bột báng nước cốt dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món chè khoai dẻo bột báng nước cốt dừa!

Khoai lang tím 1 kg

Gừng cắt lát 1 củ

Bột năng 330 gr

Bột gạo 70 gr

Bột cốt dừa 50 gr

Bột khoai 50 gr

Bột báng 50 gr

Bột sắn dây nhiều màu 100 gr

Ống vani 1 ống

Đường phèn 300 gr

Muối 2 muỗng cà phê

Đá viên 1 ít

Các bước tiến hành làm chè khoai dẻo bột báng nước cốt dừa thơm ngon

Bước 1: Sơ chế khoai lang tím

Công đoạn luộc và tán nhuyễn khoai lang tím!

- Trước tiên, khoai lang tím mua về, bạn đem rửa sạch vỏ bên ngoài rồi cho vào nồi luộc cùng với 1 muỗng cà phê muối (bạn lưu ý nên cho phần nước ngập khoai nhé).

- Tiếp đó, bạn luộc trên lửa vừa trong khoảng 30 phút, rồi vớt khoai ra và tiến hành lột bỏ vỏ.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc tán nhuyễn phần khoai lang tím đã gọt vỏ nhân lúc khoai còn ấm nóng là được nhé.

Bước 2: Trộn bột và tạo hình khoai dẻo

Trộn bột và tạo hình các viên khoai lang tím nhỏ xinh!

- Trước hết, bạn cho 330gr bột năng và 70gr bột gạo vào thau khoai lang tím đã nghiền, sau đó trộn đều hỗn hợp khi khoai còn nóng.

- Kế đó, bạn tiếp tục cho thêm 1 chén nước nóng (khoảng 100ml) vào trộn chung và nhồi trong khoảng 30 phút, cho tới khi bột dẻo dai và không còn dính tay nữa là đạt nhé.

- Sau đó, bạn chia phần bột mới nhào thành từng phần bột nhỏ bằng nhau, rồi dùng cây lăn bột, lăn thành những sợi dài.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cắt nhỏ sợi bột ra và vo thành những viên tròn, nên phủ một ít bột năng lên các viên khoai để tránh khoai bị dính lại với nhau là đã xong khâu tạo hình rồi nhé.

Bước 3: Luộc viên khoai dẻo

Khi thấy các viên khoai nên lên trên như hình thì tức là khoai đã chín!

- Ở công đoạn này, đầu tiên bạn cho nồi chứa 500ml nước lên bếp, sau đó bật lửa to rồi cho hết số khoai đã tạo hình vào nồi và để luộc trong khoảng 10 phút.

- Sau 10 phút, khi thấy khoai dẻo dần, trong lên thấy rõ và nổi lên mặt nước thì tức là khoai đã chín rồi nhé.

- Cuối cùng, bạn cần chuẩn bị sẵn 1 tô nước đá lạnh, sau đó tiến hành vớt khoai ra và cho ngay vào tô nước đá, ngâm khoai trong khoảng 10 phút là được.

Bước 4: Sơ chế bột báng, bột khoai, bột sắn dây đủ màu

Ngâm bột với nước ấm trong khoảng 20 phút cho bột nở ra!

- Đầu tiên, bạn cho bột sắn dây, bột báng và bột khoai vào từng tô riêng và tiến hành ngâm với nước ấm trong khoảng 20 phút cho bổ nở ra là đạt.

- Tiếp theo, bạn cho bột khoai và bột báng vào luộc chung trên bếp trong khoảng 5 phút, khi thấy nổi lên thì bạn vớt các viên bột ra, rửa lại với nước sạch và để ráo là được.

Bước 5: Nấu chè

Quy trình nấu chè khoai dẻo bột báng nước cốt dừa!

- Ở bước cuối cùng này, trước tiên, bạn bắc nồi lên bếp rồi đổ 1 lít nước vào, rồi tiến hành đun sôi trên lửa vừa.

- Sau khi thấy nước sôi lên thì bạn cho 300gr đường phèn vào nồi, nấu cho đến khi đường tan ra.

- Tiếp đó, bạn lần lượt cho viên khoai dẻo, bột khoai, bột báng, bột sắn dây vào và tiếp tục nấu thêm 10 phút cho đến khi bột nổi lên, cắn thử thấy dai mềm là đã chín rồi đây.

- Kế đến, bạn pha 50gr bột cốt dừa với 250ml nước, sau đó tiến hành đổ hỗn hợp vừa tạo vào nấu sôi, rồi bỏ thêm chút gừng cắt lát vào và nấu thêm 5 phút nữa là được nhé.

- Ngoài ra, để tạo thêm mùi thơm cho chè, bạn có thể đổ 1 ống vani vào ngay lúc này và khuấy đều nhé. Sau đó, bạn chỉ cần nêm nếm lại độ ngọt cho vừa khẩu vị là hoàn tất rồi đấy!

Thành phẩm

Chè khoai dẻo bột báng nước cốt dừa ngon mắt ngon miệng!

Chè khoai dẻo bột báng nước cốt dừa thơm ngon đẹp mắt với các viên khoai và sắn dây dẻo thơm đầy màu sắc cùng nước cốt dừa béo mịn và viên bột báng dẻo ngon xinh xắn. Vừa đủ sắc đủ vị, thưởng thức vào những ngày hè nóng như này thì còn gì bằng nữa!

Mẹo chọn khoai lang ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những củ khoai lang nặng tay, cứng và không bị dập và không bị nứt, sứt mẻ.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn quả có kích thước vừa phải, vì khoai to thường có nhiều xơ, ăn không ngon.

- Bên cạnh đó, nếu thấy khoai bị rỗ hoặc có màu đen thì đó là dấu hiệu cho thấy khoai lang đã bị hỏng, bạn tuyệt đối không nên mua nhé.

Trên đây là 2 công thức siêu đơn giản cho món chè khoai dẻo nước cốt dừa thơm ngon tại nhà. Hy vọng với những chia sẻ này, các chị em sẽ có thêm cho menu bữa ăn xế của gia đình một món chè thơm ngon, bổ dưỡng mới nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!