Biết được những tác dụng thần kỳ này, chắc chắn bạn sẽ mua khoai lang về ăn mỗi ngày

Chuyên gia nói gì 22/12/2017 15:38

Không chỉ củ khoai lang mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe mà lá và thân của loại cây này còn được sử dụng như một vị thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết về những tác dụng thần kỳ từ gốc đến ngọn của cây khoai lang. Củ khoai lang không chỉ là thực phẩm được nhiều người yêu thích mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Khoai lang mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Thân cây khoai lang giúp hạ đường huyết

Thân và lá của loại cây này có tác dụng khử độc, kháng viêm, ngừa táo bón, điều hòa kinh nguyệt, tăng cường thị lực và bồi bổ cơ thể. Những người mắc bệnh tiểu đường nên thường xuyên ăn rau lang để hạ đường huyết, ngăn ngừa các biến chứng của bệnh.

Nếu bạn bị đầy hơi, chướng bụng có thể uống nước đun từ thân khoai lang già, tình trạng bệnh sẽ được cải thiện. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng lá khoai lang nghiền nát để trị những vết thương ngoài da, giúp giảm sưng đau nhanh chóng.

Biết được những tác dụng thần kỳ này, chắc chắn bạn sẽ mua khoai lang về ăn mỗi ngày - Ảnh 1
Khoai lang mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Củ khoai lang giúp phòng và trị nhiều loại bệnh

Khoai lang chứa nhiều chất xơ, mangan, kali, chất chống oxy hóa, beta-carotene cùng nhiều loại vitamin như vitamin A, C, D giúp nhuận tràng, giảm cân, làm đẹp da, giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa loãng xương…

Giúp giảm cân: Khoai lang là thực phẩm chị em không thể bỏ qua trong chế độ ăn kiêng. Loại củ này hoàn toàn không chứa chất béo và cholesterol nhưng lại có rất nhiều chất xơ, nhờ đó mà thực phẩm này có tác dụng ngăn ngừa đường chuyển hóa thành lipit, hạn chế chất béo tích tụ trong cơ thể. Bên cạnh đó, ăn khoai lang còn giúp kéo dài cảm giác no bụng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Làm đẹp: Khoai lang chứa các chất tương tự như estrogen nên có tác dụng làm tăng độ đàn hồi và làm trẻ hóa làn da. Ăn khoai lang 1-2 lần/tuần sẽ giúp làm mờ các nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C có trong loại thực phẩm này còn giúp chữa lành vết thương, tạo ra collagen giữ cho làn da luôn tươi trẻ.

Biết được những tác dụng thần kỳ này, chắc chắn bạn sẽ mua khoai lang về ăn mỗi ngày - Ảnh 2
Thường xuyên ăn khoai lang sẽ giúp phòng và trị nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Giảm cholesterol: Khoai lang rất tốt cho hệ tim mạch nhờ khả năng làm giảm lượng cholesterol gấp nhiều lần so với các loại thực phẩm khác. Vì vậy, bạn nên ăn loại củ này thường xuyên để giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

Giảm huyết áp: Hàm lượng cao magie, kali và natri trong khoai lang sẽ giúp ổn định huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, nếu được bổ sung lượng kali cần thiết sẽ giúp cân bằng các khoáng chất trong cơ thể, giúp bảo vệ và tăng cường chức năng thận.

Ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ: Theo nhiều nghiên cứu, khoai lang chứa rất nhiều kali nên có thể làm giảm đến 20% nguy cơ đột quỵ.

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