Những tác dụng của hành tây đối với sức khỏe

Nhiều người thường sử dụng hành tây để phòng và chữa các bệnh thường gặp vào mùa lạnh như cảm ho, sốt, nghẹt mũi… Bên cạnh đó, hành tây còn giúp làm sạch mạch máu, bổ sung canxi, hạ đường huyết, hạ lipid máu, phòng ngừa các bệnh tim mạch và phòng chống ung thư hiệu quả.

Bên cạnh đó, loại gia vị này còn chứa hàm lượng cao canxi và vitamin D giúp bảo vệ sức khỏe xương, ngăn ngừa loãng xương.

Hành tây được xem như “thần dược” giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Nhờ chứa nhiều lưu huỳnh trong thành phần, hành tây giúp kháng viêm, giảm lượng đường trong máu.

Hành tây mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa bệnh tim

Những dưỡng chất có trong hành tây có khả năng làm giãn mạch máu, ngăn ngừa huyết khối, điều chỉnh lipid máu, hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch.

Những người mắc bệnh tim mạch nên ăn mỗi ngày nửa củ hành tây, cách này có thể làm tăng khoảng 30% hàm lượng cholesterol tốt trong cơ thể, giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch.

Phòng chống ung thư

Hành tây chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do – nguyên nhân gây ra các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, những dưỡng chất đặc biệt có trong hành tây còn giúp ngăn chặn sự phát triển của các khối u, giúp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả.

Hàm lượng cao chất chống oxy hóa trong hành tây giúp phòng ngừa ung thư - Ảnh: Internet

Hạ đường huyết

Theo nhiều nghiên cứu, hành tây chứa nhiều methotrexate – một loại chất có tác dụng điều chỉnh đường huyết, kích thích quá trình tổng hợp và phóng thích insulin.

Để giảm lượng đường trong máu, bạn có thể dùng hành tây thái lát đặt trong lò vi sóng khoảng 3 phút, sau đó lấy ra cho thêm giấm vào và để trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Mỗi ngày, bạn dùng 30g sẽ giúp hạ đường huyết hiệu quả.

Tiêu diệt ký sinh trùng đường ruột

Hành tây chứa nhiều lưu huỳnh có tác dụng chống ký sinh trùng, giúp tiêu diệt sán dây và giun sợi trong ruột. Bên cạnh đó, thường xuyên sử dụng hành tây còn giúp giảm táo bón mạn tính và cải thiện tình trạng đầy hơi khó tiêu sau ăn.

Hành tây có tác dụng tiêu diệt giun sán trong cơ thể - Ảnh: Internet

Điều trị vấn đề về hô hấp

Nhờ khả năng kháng viêm cao, hành tây giúp làm giảm hen suyễn và viêm phế quản hiệu quả. Dùng nước ép hành tây còn giúp giảm ho, ngăn ngừa cảm lạnh, nghẹt mũi, sổ mũi nhanh chóng.