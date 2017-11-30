Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của ớt đối với sức khỏe . Chắc hẳn những tín đồ mê ăn cay sẽ vô cùng thích thú khi biết được những siêu lợi ích này từ ớt:

Ớt thường được xem là gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn. Tuy nhiên nếu biết sử dụng đúng cách, ớt sẽ trở thành vị thuốc giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh, kể cả ung thư.

Ớt chứa hàm lượng cao các loại vitamin như vitamin A, B… cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên. Sử dụng loại gia vị này đúng cách sẽ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Bảo vệ tim mạch

Hàm lượng cao kali và natri có trong ớt sẽ giúp ổn định huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, ớt còn chứa các chất dinh dưỡng như đồng, sắt và folate. Đây đều là những dưỡng chất giúp giảm huyết áp và làm giãn các mạch máu, có tác dụng thúc đẩy quá trình hình thành tế bào máu mới trong cơ thể, giúp bảo vệ tim mạch.

Giảm căng thẳng, stress

Một trong những lợi ích đặc biệt của loại gia vị này là giúp cảm lo lắng và căng thẳng. Nguyên nhân là do các món ăn cay sẽ giúp cơ thể sản sinh serotonin, có tác dụng cải thiện tâm trạng, ngăn ngừa chứng trầm cảm. Chính vì vậy, bạn có thể thêm một lượng nhỏ ớt vào bữa ăn để tâm trạng trở nên tốt hơn.

Làm đẹp da và tóc

Hàm lượng cao vitamin A và C có trong ớt không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể mà còn giúp thúc đẩy quá trình tái tạo collagen. Đây cũng là yếu tố vô cùng quan trọng để cải thiện các vấn đề về da và tóc. Chị em đừng quên bổ sung loại gia vị này vào món ăn để giúp làn da mịn màng, đầy sức sống còn tóc thì luôn bóng mượt nhé!

Hỗ trợ hoạt động não bộ

Ớt chứa nhiều sắt có tác dụng làm tăng lượng hemoglobin trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu lên não. Ngoài ra, ớt còn giúp cải thiện sự điều chỉnh oxy và sắt trong não, từ đó làm giảm nguy cơ rối loạn nhận thức, giúp cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ).

Ăn ớt đúng cách

Ớt chỉ thực sự mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe nếu bạn sử dụng đúng cách. Dưới đây là một số lưu ý khi ăn ớt:

- Chỉ nên sử dụng tối đa 5g ớt mỗi ngày, dùng nhiều có thể gây phản tác dụng.

- Nếu bạn đang gặp các vấn đề về tiêu hóa thì không nên ăn ớt hoặc các món ăn cay.

- Không ăn ớt khi bụng đang đói.