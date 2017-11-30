Đem ổi đi ngâm rượu, mỗi ngày uống 1 ly còn bổ hơn ăn tổ yến, nhân sâm

Sống khỏe 30/11/2017 10:32

Rượu ổi vừa rẻ tiền vừa mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa…

Ổi chứa hàm lượng lớn vitamin A và C. 100g ổi có thể chứa đến 486mg vitamin C, tập trung chủ yếu ở lớp vỏ ngoài. Bên cạnh đó, ổi chứa ít chất béo bão hoà và nhiều quercetin – một chất chống oxy hóa cực mạnh có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng, rất tốt cho người mắc các bệnh mạn tính như suyễn, thấp khớp, tim mạch, ung thư...

Đem ổi đi ngâm rượu, mỗi ngày uống 1 ly còn bổ hơn ăn tổ yến, nhân sâm - Ảnh 1
Ổi là loại quả chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Đem loại quả này đi ngâm rượu sẽ giúp bảo toàn những dưỡng chất có trong ổi,. Sử dụng rượu ổi sẽ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà bạn không ngờ đến.

Tác dụng của rượu ổi

- Rượu ổi có đặc tính kháng khuẩn cao nên sẽ giúp phòng chống một số bệnh thường gặp vào mùa lạnh như cảm cúm, cảm lạnh…

- Uống rượu ổi mỗi ngày sẽ giúp giảm lượng cholesterol trong máu, bảo vệ tim mạch và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

- Các chất chống oxy hóa trong rượu ổi có khả năng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen giúp tăng độ đàn hồi cho da, làn da sẽ trở nên căng bóng và mịn màng hơn.

Đem ổi đi ngâm rượu, mỗi ngày uống 1 ly còn bổ hơn ăn tổ yến, nhân sâm - Ảnh 2
Rượu ổi giúp phòng và trị nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

- Hàm lượng cao vitamin C sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, giúp cơ thể dễ dàng đào thải các độc tố tích tụ lâu ngày ra khỏi cơ thể.

- Những dưỡng chất có trong rượu ổi giúp trị các bệnh về đường ruột, đầy hơi, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa rất hiệu quả.

Cách ngâm rượu ổi

Chuẩn bị:

- 1 kg ổi găng hoặc ổi mỡ (chọn quả ương, da căng sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ)

- 1 lít rượu trắng hoặc rượu nếp 35 – 38 độ

- 300g đường phèn

- 1 bình thủy tinh lớn, có nắp đậy

Đem ổi đi ngâm rượu, mỗi ngày uống 1 ly còn bổ hơn ăn tổ yến, nhân sâm - Ảnh 3
Nguyên liệu để ngâm rượu ổi rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Ổi rửa sạch, để ráo nước rồi dùng dao cắt bỏ phần cuống và núm quả.

- Ổi để nguyên vỏ, bạn có thể ngâm cả quả hoặc bổ đôi đều được. Nếu ngâm nguyên quả thì sau khoảng 2 tháng bạn có thể sử dụng, còn bổ đôi thì trong khoảng 1 tháng là dùng được.

- Cho ổi vào bình ngâm cùng 1 lít rượu và 300g đường phèn, đậy kín nắp bình rồi để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

Đem ổi đi ngâm rượu, mỗi ngày uống 1 ly còn bổ hơn ăn tổ yến, nhân sâm - Ảnh 4
Rượu ổi càng ngâm lâu càng ngon - Ảnh: Internet

Cách dùng:

Bạn có thể dùng rượu ổi 2 lần/ngày, mỗi lần 1 ly nhỏ khoảng 35 - 50ml. Không nên dùng quá 100ml mỗi ngày kẻo phản tác dụng.

Chúc bạn thành công với cách ngâm rượu ổi này nhé!

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