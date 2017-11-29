Không phải linh chi, đây mới là loại nấm được chuyên gia Đông y khuyên dùng để trị bách bệnh

Chuyên gia nói gì 29/11/2017 16:05

Nấm hương là thực phẩm bổ dưỡng, giúp tăng cường hệ miễn dịch vào mùa lạnh, đồng thời có tác dụng chữa nhiều loại bệnh.

Theo lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình (Hà Nội), nấm hương có vị ngọt, tính bình, bổ tì, ích khí, có tác dụng thải độc gan, giúp giảm cholesterol trong máu, phòng ngừa sỏi thận, hỗ trợ tiêu hóa...

Nấm hương chứa khoảng 30 loại enzym và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, loại nấm này còn chứa hàm lượng cao protein, chất béo, đường, canxi và sắt giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

Không phải linh chi, đây mới là loại nấm được chuyên gia Đông y khuyên dùng để trị bách bệnh - Ảnh 1
Nấm hương chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Polysaccharide có trong nấm hương giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào lympho, kích hoạt tế bào lympho T và lympho B – những tế bào đóng vai trò quan trọng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các mầm bệnh và virus.

Với những lợi ích trên, nấm hương được xem là “siêu thực phẩm” dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Những món ăn bài thuốc chữa bệnh từ nấm hương

Nấm hương có thể chế biến thành nhiều món ăn giúp chữa bệnh cũng như tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Lưu thông khí huyết, trị suy nhược:

Nguyên liệu: 250g nấm hương, 100g mộc nhĩ đen, 500g thịt gà.

Cách làm: Nấm hương, mộc nhĩ đem ngâm nước nóng, rửa sạch rồi cắt nhỏ. Thịt gà rửa sạch, chặt thành từng miếng vừa ăn. Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi rồi ninh nhừ, nêm nếm gia vị vừa miệng là được. Ăn khi còn nóng sẽ giúp khí huyết lưu thông, trị mất ngủ, giảm mệt mỏi.

Không phải linh chi, đây mới là loại nấm được chuyên gia Đông y khuyên dùng để trị bách bệnh - Ảnh 2
Gà hầm nấm hương giúp trị suy nhược cơ thể - Ảnh: Internet

Bồi bổ âm dương, kích thích sự thèm ăn

Nguyên liệu: 500g chân giò lợn, 200g nấm hương

Cách làm: Nấm hương đem ngâm nước nóng rồi rửa sạch. Chân giò rửa sạch, chặt miếng rồi ninh nhừ cùng nấm hương, nêm nếm gia vị vừa đủ. Món ăn này sẽ giúp dưỡng huyết, kích thích sự thèm ăn, giúp làn da trở nên mịn màng hơn vào mùa đông.

Điều trị gan nhiễm mỡ

Nguyên liệu: Nấm hương 20g, đông trùng hạ thảo 10g, đậu phụ 200g.

Cách làm: Nấm hương và đông trùng hạ thảo ngâm nước, cắt chân nấm, rửa sạch rồi thái chỉ. Cho nấm hương vào nồi xào cùng đậu phụ và đông trùng hạ thảo, sau đó cho thêm nước rồi đun khoảng 30 phút, nêm nếm thêm gia vị là được. Món ăn này sẽ giúp thanh lọc gan, tốt cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ.

Không phải linh chi, đây mới là loại nấm được chuyên gia Đông y khuyên dùng để trị bách bệnh - Ảnh 3
Những món ăn làm từ nấm hương đều rất bổ dưỡng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, để kích thích hệ tiêu hóa, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, bạn có thể dùng các món ăn như nấm hương xào dạ dày lợn, nấm hương hấp cá chép, nấm hương xào tôm…

Những món ăn làm từ nấm hương đều có giá trị dinh dưỡng cao, bạn đừng quên bổ sung loại nấm này vào thực đơn hàng ngày nhé!

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