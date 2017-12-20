Hạt mít có tác dụng gì mà chị em thi nhau mua về luộc ăn

Chuyên gia nói gì 20/12/2017 19:26

Hạt mít luộc là món ăn vặt quen thuộc được nhiều người ưa thích, nhưng không phải ai cũng biết đến những tác dụng tuyệt vời mà nó có thể mang lại cho sức khỏe.

Hạt mít luộc thường có vị bùi, béo nhẹ và chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất xơ, tinh bột, protein, lipid, khoáng chất… Không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, hạt mít còn có khả năng làm đẹp và giúp cải thiện chất lượng cuộc "yêu”.

Những tác dụng tuyệt vời của hạt mít luộc

Ngăn ngừa ung thư

Hạt mít chứa các tinh bột tự nhiên và các hoạt chất đặc biệt giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Theo các nghiên cứu, khi kết hợp hạt mít luộc cùng mật ong nguyên chất sẽ tạo ra các hợp chất có khả năng chống vi rút cực mạnh, từ đó giúp tiêu diệt và làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư từ bên trong cơ thể.

Hạt mít có tác dụng gì mà chị em thi nhau mua về luộc ăn - Ảnh 1
Hạt mít mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngừa táo bón

Thường xuyên ăn hạt mít sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Hàm lượng cao chất xơ và khoáng chất tự nhiên có trong hạt mít còn thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể, giúp bảo vệ các cơ quan nội tạng.

Cải thiện sức khỏe tình dục

Ở nhiều nước châu Á, hạt mít được xem là “tiên dược” giúp cải thiện đời sống tình dục. Nhờ chứa hàm lượng cao chất sắt, hạt mít có khả năng làm tăng sinh các tế bào hồng cầu trong cơ thể, nuôi dưỡng các cơ quan sinh dục luôn khỏe mạnh, từ đó làm tăng hưng phấn,  khoái cảm trong "chuyện ấy".

Bên cạnh đó, hạt mít luộc kết hợp với mật ong sẽ thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong tinh hoàn, hỗ trợ khả năng sinh sản ở nam giới.

Làm đẹp da

Hạt mít chứa nhiều protein và vitamin giúp duy trì độ ẩm, kích thích sự tái sinh của các tế bào da và khiến làn da luôn mịn màng, hồng hào. Bên cạnh đó, bạn còn có thể dùng hạt mít xay nhuyễn trộn với sữa để đắp mặt, cách này sẽ giúp tăng độ đàn hồi và giảm nếp nhăn trên da.

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Ăn hạt mít có thể giúp chị em cải thiện làn da - Ảnh: Internet

Tốt cho mắt, ngừa rụng tóc

Hàm lượng cao vitamin A có trong hạt mít giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt. Bên cạnh đó, thường xuyên ăn hạt mít còn giúp ngăn ngừa tóc gãy rụng.

Bảo vệ xương chắc khỏe

Hạt mít chứa rất nhiều magie - một chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp bảo vệ xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương.

Ngăn ngừa lão hóa

Nhờ giàu các loại dưỡng chất thực vật như lignans, isoflavones và saponins, hạt mít có tác dụng chống lão hóa, ổn định huyết áp và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

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Thường xuyên ăn hạt mít sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Hạt mít rất giàu chất xơ và chứa rất ít calo nên bạn có thể bổ sung hạt mít luộc vào chế độ ăn kiêng hàng ngày để giảm cân.

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