Mua ớt về ngâm với thứ này, uống mỗi ngày 1 thìa cà phê còn tốt hơn thuốc bổ cả trăm lần

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết ớt và rượu kết hợp với nhau có thể trở thành bài thuốc trị bách bệnh. Rượu sẽ giúp ớt sản sinh ra những dưỡng chất đặc biệt, mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời mà bạn không ngờ đến.

Chế độ dinh dưỡng của người Mexico thường chứa rất nhiều ớt, cũng chính nhờ thói quen ăn uống này mà tỷ lệ mắc ung thư dạ dày và tuyến tiền liệt của người dân ở đây rất thấp.

Đặc biệt, ớt khi được ngâm rượu sẽ sinh ra nhiều capsaicin - một hợp chất đặc biệt có khả năng chống lại tế bào ung thư, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư dạ dày và tuyến tiền liệt.

Tốt cho hệ tim mạch

Theo các chuyên gia y tế, ớt ngâm rượu có chứa những dưỡng chất đặc biệt giúp bảo vệ hệ tim mạch, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, tăng cường chức năng cho tim và ngăn ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Ngăn ngừa tiểu đường, giúp giảm cân

Theo các nghiên cứu tại Úc, những dưỡng chất có trong ớt sẽ giúp phòng và điều trị bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Vị cay của ớt giúp cơ thể kiểm soát được hàm lượng insulin trong máu, đồng thời giúp người bệnh giảm được 60% lượng đường trong cơ thể, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Chỉ cần uống mỗi ngày 1 thìa cà phê rượu ớt pha với nước ấm sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Tăng cường sức đề kháng

Hàm lượng cao vitamin C dồi dào có trong ớt không hề thua kém những loại quả như cam, quýt… Trong những ngày trời lạnh, bạn chỉ cần uống 1 thìa cà phê rượu ớt sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa những căn bệnh thông thường như cảm ho, nghẹt mũi, sổ mũi…

Giảm đau nhanh chóng

Rượu ớt có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, điều trị sưng viêm, giảm đau nhức hiệu quả. Chất capsaicin trong rượu ớt có khả năng kích thích não bộ sản sinh ra endorphin - một loại morphin nội sinh có đặc tính như thuốc giảm đau.

Đối với những bệnh nhân bị viêm khớp mạn tính, mỗi ngày uống 1 thìa cà phê rượu ớt sẽ giúp giảm đau nhức nhanh chóng.

Cách làm rượu ớt tại nhà

Chuẩn bị: 100g ớt, 1lít rượu nếp 40 độ trở lên, 1 bình thủy tinh

Cách làm:

Ớt sau khi rửa sạch vớt ra để ráo rồi nhặt bỏ cuống, cho tất cả vào máy xay xay nhuyễn cùng với một chút rượu.

Tiếp đến, bạn cho hỗn hợp ớt vừa xay vào bình thủy tinh, đổ phần rượu còn lại vào và đậy chặt nắp bình. Đặt bình ở nơi tối, tránh ánh nắng trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày bạn nhớ lắc đều bình 1 – 2 lần.

Sau 2 tuần, bạn có thể sử dụng rượu ớt (nên lọc lấy phần rượu, bỏ bã để dễ uống). Tuỳ vào khả năng chịu cay mà có thể dùng nhiều hay ít, mỗi lần dùng khoảng 1 thìa cà phê rượu ớt hòa cùng 1 ly nước ấm. Uống như nước trà, ngày 2 lần sau mỗi bữa ăn.