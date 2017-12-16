Đây là lý do vì sao dù đắt hay rẻ bạn cũng nên mua củ cải trắng về ăn vào mùa đông

Chuyên gia nói gì 16/12/2017 12:19

Củ cải trắng được xem là “nhân sâm mùa đông” nhờ chứa nhiều dưỡng chất giúp phòng và trị các bệnh thường gặp vào mùa lạnh như cảm ho, viêm phế quản, viêm phổi…

Theo Đông y, củ cải trắng là vị thuốc quý có vị ngọt, hơi cay, tính bình, có tác dụng chữa ho, long đờm, trừ viêm, tiêu thực, tán phong tà… mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Củ cải trắng ở dạng khô hay tươi đều có thể dùng làm thuốc.

Bên cạnh đó, củ cải trắng còn chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, canxi, vitamin A, C và các enzym giúp hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ gan, kháng khuẩn, phòng ngừa bệnh xương khớp…

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Củ cải trắng mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Củ cải trắng giúp trị ho, bổ phổi

Củ cải trắng chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng kháng khuẩn, long đờm, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, giúp hệ hô hấp hoạt động tốt hơn. Những bài thuốc dân gian từ củ cải trắng còn giúp bổ phổi, trị viêm phế quản, hen suyễn hiệu quả.

Bài thuốc chữa ho từ củ cải trắng

Nguyên liệu: 1kg cải trắng, 1kg quả lê, 200g gừng tươi, 2 muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Củ cải trắng và lê đem gọt vỏ, rửa sạch, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ rồi ép lấy nước. Gừng cạo vỏ, rửa sạch rồi giã nát, vắt lấy nước cốt.

Cho vào nồi hỗn hợp gồm nước củ cải và nước lê đun với lửa lớn, đợi khi nước sôi thì hạ lửa nhỏ rồi cho thêm nước gừng và mật ong vào khuấy đều là được.

Đây là lý do vì sao dù đắt hay rẻ bạn cũng nên mua củ cải trắng về ăn vào mùa đông - Ảnh 2
Bài thuốc từ củ cải trắng và mật ong giúp trị ho hiệu quả - Ảnh: Internet

Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 ly nhỏ. Áp dụng bài thuốc liên tục trong 3 ngày sẽ mang lại kết quả bất ngờ, đặc biệt rất tốt cho bệnh nhân viêm phổi.

Ngoài ra, bạn có thể dùng củ cải trắng thái lát rồi ngâm với mật ong qua đêm, mỗi ngày ăn vài lát để trị ho đờm.

Những tác dụng tuyệt vời khác của củ cải trắng

Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng cao vitamin C cùng các khoáng chất thiết yếu trong củ cải trắng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa bệnh tim mạch.

Nhuận tràng

Củ cải trắng chứa nhiều enzym và chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Nếu bạn bị đầy bụng, chỉ cần uống một ly nước ép củ cải sẽ giúp cải thiện tình trạng đáng kể. Ngoài ra, củ cải còn có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm giúp điều trị chứng nhiệt miệng.

Đây là lý do vì sao dù đắt hay rẻ bạn cũng nên mua củ cải trắng về ăn vào mùa đông - Ảnh 3
Thường xuyên uống nước ép củ cải trắng sẽ giúp da đẹp, dáng thon - Ảnh: Internet

Giảm cân

Củ cải là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn kiêng của mình. Đây là loại củ chứa ít calo, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và giảm cân hiệu quả.

Tốt cho da

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, củ cải trắng có khả năng cải thiện các vấn đề về da, ngăn ngừa lão hóa, tăng độ đàn hồi và giúp da căng mịn hơn. Bên cạnh đó, nước ép củ cải còn giúp làm giảm tình trạng mụn cám nhanh chóng.

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