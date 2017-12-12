Không chỉ là gia vị quen thuộc, bạc hà còn được dùng như một vị thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Bạc hà chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe .

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), bạc hà có vị cay, tính mát, giúp trị cảm mạo, tán phong nhiệt, chữa sốt, nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi, nôn mửa... Đồng thời, tinh dầu bạc hà còn giúp kích thích tiêu hóa, chữa biếng ăn, không ra mồ hôi.

Bạc hà chứa nhiều tinh dầu, menthone, menthol, camphene, menthyl acetate... Đây đều là những những chất có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, bạc hà còn chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm axit rosmarinic giúp làm giảm các triệu chứng dị ứng theo mùa.

Nhờ chứa nhiều menthol, bạc hà có tác dụng làm dịu cổ họng, giảm đau rát, giúp long đờm, giảm sổ mũi hiệu quả. Loại thảo mộc quý này còn giúp phòng ngừa hội chứng ruột kích thích, chữa viêm loét dạ dày, tăng cường sức khỏe răng miệng…

Những bài thuốc chữa bệnh từ bạc hà

Theo lương y Bùi Hồng Minh, vào mùa lạnh, những bài thuốc chữa bệnh từ bạc hà có tác dụng trị cảm ho, hạ sốt, sổ mũi… rất hiệu quả.

Để tránh lạm dụng thuốc kháng sinh, bạn có thể sử dụng bạc hà để trị những bệnh thường gặp vào mùa lạnh:

Chữa cảm sốt: Dùng 10 – 15g lá bạc hà tươi, 10g sắn dây sắc lấy nước uống. Ngày uống 1 – 2 lần sẽ giúp trị cảm sốt hiệu quả.

Giảm đau rát cổ họng, long đờm: Lá bạc hà rửa sạch, phơi khô rồi tán thành bột, trộn chung với mật ong rồi vo tròn thành từng viên kẹo nhỏ, mỗi ngày ngậm một viên.

Tăng cường miễn dịch, trị nhức đầu, ho: Bạn dùng lá bạc hà tươi, hành hoa, kinh giới, mỗi loại 6g đem sắc cùng 5g phòng phong, 4g bạch chỉ lấy nước uống. Dùng khi còn nóng, mỗi ngày 1 – 2 lần.

​Trị sổ mũi, nghẹt mũi: Cho hỗn hợp gồm 5g bạc hà khô, 10g cúc hoa vàng khô, 5g kinh giới khô, 15g kim ngân vào nồi, sắc lấy nước uống. Dùng thuốc khi còn ấm, ngày uống 2 lần trước khi ăn.

Giảm sốt không ra mồ hôi: Dùng khoảng 20g lá bạc hà tươi, rửa sạch, giã nhỏ chiết lấy tinh dầu. Sau đó cho khoảng 10 giọt tinh dầu vào một ly nước nóng, uống khi còn ấm sẽ giúp giảm sốt nhanh chóng.

Lưu ý khi sử dụng bạc hà

Không nên sử dụng bạc hà cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, bệnh nhân cao huyết áp.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.