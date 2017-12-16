Biết được những lợi ích này, chắc chắn bạn mua cam về chỉ để dùng vỏ

Vỏ cam tuy cứng và cay nồng nhưng lại chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe , thậm chí còn được xem như “thần dược”. Theo các chuyên gia nghiên cứu, trong vỏ cam có chứa các hoạt chất quý hiếm, giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh.

Vỏ cam chứa nhiều vitamin C cùng các dưỡng chất có tác dụng trị ho, tiêu đờm, ngăn ngừa cảm lạnh vô cùng hiệu quả. Đồng thời còn làm giảm các triệu chứng như nghẹt mũi, sổ mũi, khàn tiếng…

Bạn có thể sử dụng vỏ cam tươi, rửa sạch rồi đem phơi khô. Mỗi lần dùng khoảng 5g vỏ cam khô đun với nước cùng vài lát gừng và một chút đường. Uống khi còn ấm sẽ giúp giảm ho nhanh chóng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Hàm lượng cao pectin trong vỏ cam có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Đối với bệnh nhân bị cao huyết áp, dùng trà vỏ cam ngày 2 lần sẽ làm giảm huyết áp hiệu quả.

Trị mất ngủ

Tinh dầu từ vỏ cam có tác dụng an thần, giúp các dây thần kinh được nghỉ ngơi, cải thiện giấc ngủ hiệu quả. Bạn chỉ cần cho một ít vỏ cam tươi vào nồi, đun sôi với nước, dùng nước này để tắm sẽ giúp thư giãn cơ thể, nhờ đó mà giấc ngủ sẽ ngon và sâu hơn.

Cải thiện tiêu hóa

Những dưỡng chất trong vỏ cam có khả năng cải thiện tình trạng chướng bụng, đầy hơi, ợ chua… giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh đó, vỏ cam còn chứa limonene – một loại tinh dầu giúp trung hòa axit trong dạ dày và điều trị một số bệnh về đường ruột.

Trị hôi miệng

Tinh dầu vỏ cam không chỉ có mùi thơm dễ chịu mà còn có công dụng kháng khuẩn, sát trùng rất tốt, giúp loại bỏ vi khuẩn tích tụ trong khoang miệng. Chính vì vậy, bạn có thể ngậm vỏ cam trong miệng khoảng vài phút để giúp hơi thở thơm tho hơn.

Trị nấm, gàu da đầu

Nếu bạn gặp các vấn đề về da đầu như nấm hoặc gàu thì nên dùng tinh dầu vỏ cam để cải thiện tình trạng này. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ, vỏ cam sẽ giúp tiêu diệt các mầm mống gây nấm và gàu hiệu quả.

Sử dụng tinh dầu vỏ cam còn là biện pháp an toàn và hữu hiệu giúp mang lại cho bạn mái tóc chắc khỏe, bóng mượt. Bạn có thể bôi trực tiếp tinh dầu cam lên tóc hoặc pha với nước để gội đầu.