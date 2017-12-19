Không còn tự ti vì mùi cơ thể nhờ thường xuyên ăn những loại thực phẩm này

Bạn thường xuyên dùng các chất khử mùi và nước hoa để kiểm soát mùi cơ thể, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Để cải thiện dứt điểm tình trạng này, bạn nên thay đổi chế độ ăn uống. Trên thực tế, có rất nhiều thực phẩm không chỉ giúp bạn khử mùi mà còn có hiệu quả trong việc tạo ra mùi thơm tự nhiên cho cơ thể.

Vấn đề về mùi cơ thể luôn khiến bạn mất đi sự tự tin vốn có và ngần ngại khi giao tiếp. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều, do sự thay đổi hoóc-môn, chế độ ăn uống không lành mạnh…

Dưới đây là những loại thực phẩm có khả năng làm giảm tiết mồ hôi và loại bỏ các độc tố gây mùi cơ thể:

Những loại thực phẩm giúp loại bỏ mùi cơ thể

Cà chua

Nhờ chứa nhiều chất kháng khuẩn tự nhiên, cà chua giúp làm giảm lượng vi khuẩn gây mùi trong cơ thể.

Ngoài ra, cà chua còn giúp thu nhỏ lỗ chân lông, từ đó ngăn ngặn và kiểm soát mồ hôi hiệu quả. Bạn có thể uống nước ép cà chua để làm giảm nhiệt độ cơ thể và giảm tiết mồ hôi.

Dầu dừa

Dầu dừa chứa những dưỡng chất có tác dụng như một chất khử mùi tự nhiên, giúp cơ thể bạn có mùi thơm dễ chịu. Ngoài ra, dầu dừa còn có tính kháng khuẩn nhờ chứa hàm lượng cao axit béo trung tính, giúp hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi.

Pha dầu dừa với nước ấm uống mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện mùi cơ thể mà còn giúp hơi thở thơm tho hơn.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều glutathione – một chất chống oxy hóa có tác dụng diệt khuẩn và loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể. Các chất độc càng ít, cơ thể bạn càng không có mùi hôi. Thường xuyên sử dụng trà xanh sẽ giúp ngăn ngừa mùi cơ thể và mùi hôi từ bàn chân.

Đặc biệt, hàm lượng polyphenol có trong trà xanh còn giúp hơi thở luôn thơm tho và dễ chịu, điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp.

Rau mùi

Rau mùi chứa những dưỡng chất có tác dụng làm sạch máu và cải thiện mùi cơ thể. Ngoài ra, loại rau này còn có tính kháng khuẩn cao, giúp chống lại các vi khuẩn gây mùi cũng như hỗ trợ thải độc cơ thể.

Một vài bí quyết khác giúp “đánh bay” mùi hôi cơ thể:

- Không nên ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng lưu huỳnh cao như măng tây, măng lá…

- Tránh các loại thực phẩm như thịt đỏ, rượu… vì chúng có thể gây ra mùi khó chịu cho cơ thể thông qua tuyến mồ hôi.

- Thường xuyên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây vào chế độ dinh dưỡng.

- Uống đủ nước mỗi ngày để ngăn chặn sự tích tụ chất độc trong cơ thể.

- Không đi giày quá chật trong thời gian dài và nên mang vớ khi đi giày.