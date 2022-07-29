Cách làm bánh canh cua chay thơm ngon hấp dẫn, ai ăn cũng mê!

Vào bếp 29/07/2022 13:22

Bánh canh cua chay với visual nổi bật cùng hương vị thơm ngon hấp dẫn, dư sức "đốn tim" các tín đồ chay và mặn luôn nhé!

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Bánh canh là một trong những món nước có nguồn gốc từ Đông Nam Bộ và được người dân trên khắp cả nước yêu thích. Nổi bật với sợi bánh canh “trắng múp” trơn tuột, kết hợp với các nguyên liệu làm nước dùng từ tôm, , giò heo,...rất đa dạng hương vị. Trong đó không thể không thể kể đến món bánh canh cua thơm ngon, hấp dẫn. Hôm nay, món bánh canh cua quen thuộc này còn được “nâng cấp” thành phiên bản bánh canh cua chay với hương vị hấp dẫn không kém, thu hút cả phái chay, mặn luôn nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nào!

Cách nấu bánh canh cua chay thơm ngon, đậm đà tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần cho 4 người)

Cách làm bánh canh cua chay thơm ngon hấp dẫn, ai ăn cũng mê! - Ảnh 1
 Một vài nguyên liệu cho món bánh canh cua chay thơm ngon, dinh dưỡng!
  •  Bánh canh bột lọc 1 kg
  •  Càng cua chay 200 gr
  •  Chả cua chay 200 gr
  •  Bắp non 100 gr
  •  Cà rốt 100 gr
  •  Bắp ngọt 100 gr
  •  Củ cải muối 50 gr
  •  Nấm rơm 200 gr
  •  Bột năng 20 gr
  •  Dầu điều 10 ml
  •  Giá 100 gr
  •  Rau quế 100 gr
  •  Hành tím 10 gr
  •  Hành lá 10 gr
  •  Dụng cụ cần thực hiện: nồi, chảo chống dính,...

Các bước tiến hành làm bánh canh cua chay, đốn tim mọi thực khách

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cách làm bánh canh cua chay thơm ngon hấp dẫn, ai ăn cũng mê! - Ảnh 2
 Công đoạn sơ chế các loại rau củ quả làm món nước dùng ngọt vị, đậm đà!

- Đầu tiên là cà rốt, bạn đem bào vỏ, rửa sạch và cắt thành từng lát mỏng vừa ăn, hoặc bạn cũng có thể tỉa xung quanh thành hình bông hoa đẹp mắt, tùy vào khả năng sáng tạo của mình nhé. 

- Tiếp đó là bắp ngọt, bạn đem bỏ vỏ, nhặt sạch hết râu bắp, rửa sạch với nước rồi cắt thành những khúc vừa ăn cỡ 3-5cm. 

- Về phần bắp non, giá và rau quế thì bạn chỉ cần rửa sạch và để ráo nước.

- Kế đến là củ cải muối, bạn cũng đem rửa sạch rồi tiến hành cắt dọc hoặc lát tròn là được.

- Hành tím thì bạn bóc vỏ, rửa sạch và cắt lát mỏng. 

- Còn về phần nấm rơm thì bạn cắt đuôi, rồi đem ngâm trong nước muối loãng tầm 10 phút để nấm không bị hôi và không còn chất bẩn là được.

- Cuối cùng là hành lá, bạn cắt bỏ rễ, nhặt bỏ phần lá úa rồi rửa sạch và cắt khúc là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu tươi ngon rồi đấy.

Bước 2: Xào các nguyên liệu

Cách làm bánh canh cua chay thơm ngon hấp dẫn, ai ăn cũng mê! - Ảnh 3
Tiến hành xào các nguyên liệu đậm đà hơn nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon! 

- Ở công đoạn này, đầu tiên bạn bắc chảo lên bếp và cho một ít dầu vào chảo.

- Khi dầu nóng lên thì bạn chỉ cần cho hết phần hành tím cắt lát vào phi thơm cho vàng lên, rồi lần lượt cho thêm các nguyên liệu đã sơ chế là: nấm rơm, càng cua chay, hành lá vào chung.

- Đến đây thì bạn chỉ cần đảo đều các nguyên liệu cùng 1 muỗng cà phê hạt nêm chay là được nhé.

Bước 3: Nấu nước dùng

Cách làm bánh canh cua chay thơm ngon hấp dẫn, ai ăn cũng mê! - Ảnh 4
Để nước dùng trong veo, ngon mắt, bạn không nên đậy nắp nồi trong quá trình nấu nhé! 

- Ở bước cuối cùng này, đầu tiên, bạn cho 20gr bột năng cùng 20ml nước vào một chiếc chén nhỏ và khuấy đều cho bột không bị vón cục.

- Tiếp đó, bạn bắc một nồi nước lên bếp và mở bếp ở lửa lớn, rồi cho các nguyên liệu gồm: cà rốt, củ cải, bắp non, bắp ngọt vào nồi và tiến hành nấu trong vòng 1 tiếng cho nước có vị ngọt thanh. 

- Sau 1 giờ, bạn tiếp tục cho thêm phần càng cua chay và nấm rơm vào chung rồi nấu sôi thêm 5 phút là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho thêm dầu điều cùng chén bột năng đã chuẩn bị vào nồi và khuấy đều. Sau đó, cho thêm hành lá, hành phi để nước súp thơm hơn và nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình là đã hoàn tất phần nước dùng bánh canh cua thơm ngon hấp dẫn rồi đấy.

Thành phẩm

Cách làm bánh canh cua chay thơm ngon hấp dẫn, ai ăn cũng mê! - Ảnh 5
 Tô bánh canh cua chay chất lượng từ hương vị tới tạo hình!

bánh canh cua chay thơm lừng nóng hổi với phần nước dùng siêu đậm đà, mang vị ngọt dịu của nấm và các loại rau, kết hợp với chả cua hấp dẫn, đậm vị cùng các nguyên liệu tươi ngon, ăn kèm với giá tươi, rau quế và thêm chút tương ớt hay sa tế và chanh nữa thì thơm ngon hết ý nhé. Vừa ngọt thơm lại vừa chua cay đủ cả, ăn một món thôi mà nếm được đủ hương vị hấp dẫn!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua nấm rơm ngon

- Khi chọn nấm rơm, bạn nên chọn những cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm. 

- Tránh chọn những cây nấm phần có phần mũ đã nở to và có mùi hôi. 

- Bên cạnh đó, nấm rơm màu đen vị thường sẽ đậm đà hơn và thơm hơn nấm rơm màu trắng.

Mẹo chọn giá đỗ tươi ngon

- Để có giá ngon, bạn nên mua giá có rễ nhiều và dài, thân giá cong và không bóng mượt. Đây là những loại giá an toàn tự nhiên, tuy không có hình thức đẹp nhưng lại đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

- Tuyệt đối không mua giá có thân to, mướt, độ dài thì bất thường vì những loại này thường đã được ngâm hóa chất.

Mẹo chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn những củ cà rốt có kích thước vừa phải với màu cam tươi sáng, lớp vỏ bên ngoài bóng loáng, nhẵn mịn và còn nguyên phần cuống màu xanh tươi. Đây là dấu hiệu của những củ tươi ngon, chất lượng.

- Ngược lại, bạn không nên chọn những củ có các đốm li ti lạ thường trên vỏ, có cuống bị dập, úng hay thậm chí là không còn cuống.

- Đặc biệt, bạn nên tránh mua những củ có lá mọc xum xuê ở phần gốc, vì như vậy, độ ngọt và hàm lượng dinh dưỡng của cà rốt bị giảm sút.

Trên đây là cách làm bánh canh cua chay vừa thơm ngon, ngọt vị lại còn dinh dưỡng với các nguyên liệu tươi ngon. Với món ăn hấp dẫn từ nước dùng cho đến visual như này, đảm bảo có thể làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất nhé, và chắc chắn là cả team chay hay mặn đều ưng hết ý. Các chị em đừng bỏ qua nhé, chọn làm món ăn đổi gió cho bữa cơm gia đình cuối tuần thì chuẩn “fresh” luôn! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!

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