Cách nấu bún xương bò thơm ngon nóng hổi, bổ dưỡng tại nhà!

Bún là một trong những món nước vô cùng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt với vị thế sản lượng lúa gạo lớn mỗi năm, chẳng bất ngờ gì khi chúng ta có thể bắt gặp hàng sa những món bún thơm ngon, mang nhiều hương vị đặc trưng khác nhau của mỗi vùng miền đất nước như: bún bò , bún thang , bún riêu ,...và một món bún mà nhà nhà người người đều yêu thích nữa, chính là Bún xương bò . Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá sức hấp dẫn từ A-Z của món bún thơm ngon, dinh dưỡng này nhé!

Xương sườn bò có thịt nạc và mỡ bám chặt lên thanh xương, khi hầm sẽ cho thành phẩm là loại nước dùng đậm đà hương vị với độ ngọt, độ thơm của thịt, độ béo của mỡ rất được ưa chuộng.

cho món nước dùng thơm ngon hấp dẫn!

Không chỉ được ưa chuộng bởi hương vị thơm béo, chuẩn ngon cho nước dùng, xương sườn bò còn mang lại nguồn dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe người thưởng thức.

Cụ thể, xương bò khi được hầm sẽ giải phóng ra các khoáng chất như canxi, kali và magie; protein và chất béo có ích, rất tốt cho việc phục hồi năng lượng, giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Không chỉ vậy, việc tiêu thụ thành phẩm của xương bò còn mang lại những tác dụng hữu ích sau: cải thiện sức khỏe của xương, nhờ vào hàm lượng chất lượng chất keo và canxi có trong xương bò, đồng thời còn giúp cải thiện làn da và chữa triệu chứng mất ngủ nữa đấy,...Quả là bất ngờ phải không nào?!

Với thành phần dinh dưỡng tuyệt vời cùng hương vị khiến nước hầm hấp dẫn như vầy, chúng ta không tận dụng thì thật uổng phí mà. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món bún xương bò hấp dẫn và bổ dưỡng nào!

Cách làm bún xương bò chuẩn ngon và đầy dinh dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm món bún xương bò đầy dinh dưỡng!

Xương sườn bò 800 gr (hoặc bất cứ phần xương nào)

Chả quết 400 gr

Cải trắng 1/2 củ

Sả tươi 5 cây

Hành lá 1 ít (cắt nhỏ)

Hành tây 1/2 củ

Hành tím 1 củ (cắt mỏng)

Bún tươi 50 gr

Rau sống 15 gr

Ruốc đặc 1 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu điều 2 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Đường phèn 1 muỗng canh

Muối/ hạt nêm 1 ít

Các bước tiến hành nấu bún xương bò chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế xương bò

Công đoạn luộc sơ và làm sạch xương sườn bò!

Trước tiên, xương bò mua về, bạn đem rửa qua vài lần nước rồi luộc sơ qua với 1 muỗng canh muối, sau đó, vớt xương bò ra thau và rửa lại thật sạch với nước là được nhé.

Bước 2: Hầm xương bò

Hầm xương sườn bò với các nguyên liệu tươi ngon!

- Với phần xương bò đã được làm sạch ở trên, bạn tiếp tục cho vào nồi và bắc lên bếp, rồi tiến hành đổ nước vào hầm xương trong khoảng 15 phút, cho mềm thịt vừa ăn là đạt nhé.

- Tiếp đó, bạn thêm lần lượt các nguyên liệu sau vào nồi xương đang hầm: 1 muỗng canh muối, 1/2 củ hành tây, 1/2 củ cải thái khúc và 5 cây sả tươi đập dập.

- Sau đó, tiếp tục hầm thêm khoảng 15 - 20 phút nữa cho nước dùng thấm vị đậm đà.

Bước 3: Làm phần gia vị

Công đoạn chế biến gia vị cho nước dùng thêm đậm đà, thơm ngon!

- Ở công đoạn này, đầu tiên, bạn bắc chảo lên bếp và đun nóng 3 muỗng canh dầu ăn với lửa vừa.

- Sau khi dầu ăn nóng lên thì bạn cho 1 củ hành tím đã cắt mỏng vào phi thơm vàng lên trong khoảng 3 phút rồi tắt bếp là được.

- Sau đó, bạn lần lượt cho vào chảo 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh hạt nêm và 2 muỗng canh dầu điều, rồi tiến hành khuấy đều cho các gia vị tan ra là hoàn tất khâu chuẩn bị gia vị rồi nhé.

Bước 4: Làm bún xương bò

Quy trình nấu bún xương bò chuẩn ngon!

- Đầu tiên, bạn khuấy tan 1 muỗng canh ruốc đặc với 1 ít nước nóng trong một cái chén, sau khi lọc bỏ cợn thì bạn chỉ cần đổ phần nước trong vừa lấy được vào nồi nước dùng.

- Kế đến, bạn nêm tiếp thêm 1 muỗng canh đường phèn và đổ chảo gia vị vừa làm được ở trên vào nồi nước dùng rồi khuấy đều.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc dùng muỗng múc từng viên chả giò cho vào nồi nước dùng, đợi đến khi chả được nấu chín thì nêm nếm lại cho vừa khẩu bị gia đình là đã hoàn thành nồi nước dùng xương bò thơm ngon nức mũi rồi đấy!

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho bún tươi và tô, chan nước dùng nóng hổi thơm lừng vào, và rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ lên trên, là có thể thưởng thức ngay tô bún xương bò hấp dẫn rồi nhé.

Thành phẩm

Tô bún xương bò ngọt vị, thơm nức mũi!

Bún xương bò ngọt thơm, béo ngậy và đậm hương vị của thịt bò, chỉ cần nếm thử nước dùng thôi là bạn đã cảm nhận được một hương vị rất thanh, rất tinh tế, nhưng không kém phần đậm đà. Chỉ cần cho thêm chút sa tế, chút chanh và ăn kèm với đĩa rau sống tươi ngon nữa thì chuẩn ngon như ở tiệm luôn nhé!

Mẹo chọn mua xương sườn bò tươi ngon

- Bạn nên chọn những miếng xương sườn bò có phần thịt màu hồng tươi sáng, không quá sẫm màu cũng như bị thâm đen, bầm tím lạ thường trên bề mặt.

- Đặc biệt, khi dùng tay ấn vào, bạn sẽ cảm nhận được độ săn chắc tốt, đàn hồi rõ rệt, không quá mềm nhũn cũng như bị chảy nhớt của thịt.

- Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế mua phần xương bò có xương đã bị vỡ nát quá nhiều, hay tỏa ra mùi hôi tanh, bởi đó là dấu hiệu cho thấy xương bò đã hỏng, không nên ăn nữa.

Trên đây là cách chế biến món bún xương bò thơm ngon hấp dẫn và đầy bổ dưỡng tại nhà. Với cách làm không quá đơn giản, mà hương vị và giá trị dinh dưỡng lại tuyệt vời như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Sáng cuối tuần mà được thưởng thức một tô bún xương bò homemade chất lượng như vầy thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!