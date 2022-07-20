Cách nấu bún riêu chay từ đậu hũ thanh đạm, thơm ngon, không phải ai cũng biết!

Bún riêu chay với các thành phần nguyên liệu thuần chay nhưng lại cân bằng được dinh dưỡng cần thiết, và quan trọng là hương vị thơm ngon hấp dẫn đến không ngờ đấy! Vừa thơm ngon lạ miệng, lại còn bổ dưỡng nữa! Hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào chế biến món bún riêu chay thanh đạm, hấp dẫn này thôi nào!

- Về phần nấm đông cô thì bạn tiến hành ngâm mềm rồi băm nhuyễn là được.

- Đầu tiên, nấm rơm mua về, bạn gọt sạch gốc và đem đi rửa sạch. Sau đó tiến hành chia nấm thành 3 phần bằng nhau, trong đó 1 phần đem băm nhuyễn, 2 phần nấm còn lại thì bạn cắt làm đôi.

- Với các loại củ cà rốt, củ cải trắng, su su, bạn đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch với nước rồi cắt thành từng khúc vừa ăn.

- Tiếp đó là cà chua, bạn đem rửa sạch, cắt bỏ cuống rồi tiến hành cắt thành múi cau là được.

- Cuối cùng là hành boa rô, bạn cũng đem rửa sạch, cắt bỏ rễ rồi thái nhỏ là đã xong khâu sơ chế các nguyên liệu rồi đấy!

Bước 2: Làm riêu cua

Công đoạn trộn đậu hũ non tán nhuyễn cùng nấm rơm băm nhuyễn!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn dùng muỗng tán nhuyễn miếng đậu hũ non ra, sau đó cho vào trộn đều cùng với phần nấm rơm và nấm đông cô đã được băm nhuyễn trước đó.

- Kế tiếp, bạn cho lần lượt 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường vào hỗn hợp trên và trộn đều.

- Cuối cùng, bắc chảo lên bếp và cho 1 ít dầu ăn vào, đun tới khi dầu nóng thì bạn cho hành boa rô vào xào thơm lên.

- Khi thấy hành vàng, dậy mùi thơm thì cho hỗn hợp đậu và nấm vừa trộn đều vào, đảo đều cho đến khi hỗn hợp săn lại thì có thể tắt bếp và nhấc chảo xuống rồi nhé.

Nêm nếm gia vị và xào chín phần riêu chay hấp dẫn!

Bước 3: Hầm rau củ

Hầm nước dùng rau củ ngọt thơm, thanh đạm!

- Trước hết, bạn cho 1,5 lít nước vào nồi, rồi tiến hành đun ở lửa lớn cho đến khi sôi lên thì cho lần lượt củ cải trắng, cà rốt, su su đã sơ chế vào.

- Tiếp đến, bạn chỉ cần nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối vào và hầm trong khoảng 30 phút là được nhé.

Bước 4: Nấu nước dùng

Quy trình tạo phần kết tủa riêu cua!

- Sau khi hầm rau củ được 30 phút, bạn tiếp tục cho thêm vào nồi nước hầm rau củ 1 lít sữa đậu nành và nấu đến khi sữa vừa sôi thì hạ nhỏ lửa xuống. Để sữa kết tủa thành riêu cua, bạn cho thêm vào nồi 1 muỗng canh nước me và khuấy nhẹ là được.

- Sau đó, khi thấy phần sữa đã kết tủa, bạn cho phần riêu đã xào ở bước 2 vào nồi.

- Kế đến, cho lần lượt cà chua đã cắt múi cau, 2 phần nấm rơm cắt đôi còn lại cùng 200gr đậu hủ chiên vào.

- Cuối cùng, nêm nếm lại nồi nước dùng với 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh hạt nêm chay là đã có ngay nồi nước dùng thơm ngon, đậm đà rồi đấy.

Công đoạn thêm các loại rau củ và nấm vào cho chuẩn vị bún riêu!

Bước 5: Hoàn thành

Đến đây thì bạn chỉ việc xếp bún vào tô, múc thêm riêu, đậu hũ, cà chua vào và cho một ít rau mùi hoặc hành boa rô lên trên, sau đó chan nước dùng thơm ngon nóng hổi vào là đã có ngay một tô bún riêu “ngon lành” rồi nhé!

Thành phẩm

Tô bún riêu ngon mắt ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng!

Tô bún riêu chay với các thành phần nguyên liệu tươi ngon bắt mắt, cùng hương vị thanh đạm, ngọt thơm của nước dùng, ăn kèm với chút sa tế, chanh và đĩa rau sống nữa thì đảm bảo thêm ngon hơn cả ở tiệm luôn nhé!

Mẹo chọn mua đậu hũ ngon

Đậu hũ tươi ngon chính là chìa khóa tạo nên "riêu cua" cho món bún riêu chay thơm ngon này!

- Để mua được đậu hũ tươi ngon, bạn nên chọn những miếng đậu hũ có màu trắng ngà tự nhiên như đậu nành, khi cầm lên thấy nhẹ tay, mịn màng và có độ đàn hồi.

- Bên cạnh đó, miếng đậu hũ ngon, nguyên chất thường sẽ có mùi thơm béo đặc trưng của đậu nành. Bạn hãy lưu ý điều này nhé!

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng đậu hũ có màu ngả vàng vì có thể là đậu chứa nhiều thạch cao.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên mua những miếng đậu hũ khô cứng, dễ vụn nát và thoang thoảng mùi vôi, vì đây có thể là những miếng đậu hũ đã để lâu hoặc chứa tạp chất, khi ăn sẽ bị nhạt, khô và xốp, không còn đảm bảo chất dinh dưỡng và độ tươi ngon cho người dùng nữa.

Trên đây là cách nấu bún riêu chay thanh đạm, thơm ngon như ngoài tiệm tại nhà. Với món bún thuần chay nhưng vẫn cân bằng dinh dưỡng, lại thơm ngon hấp dẫn như này, chị em chọn làm món ăn sáng cho bữa ăn gia đình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nào! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!