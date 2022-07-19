Cách làm sữa gạo rang Hàn Quốc thơm ngon, dinh dưỡng và đơn giản tại nhà!

Thay vì những loại nước có ga , caffein hay trà sữa mang nhiều thành phần không tốt cho cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng và sức khỏe của người dùng, sao bạn không thử chuyển qua loại sữa gạo rang Hàn Quốc . Một loại nước uống với màu trắng sữa và thơm mùi gạo vừa cháy tới, vị hậu ngọt nhẹ còn đọng lại ngay đầu lưỡi và quan trọng là thành phần dinh dưỡng “siêu” bổ ích cho cơ thể chúng ta! Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay về món thức uống sữa gạo rang Hàn Quốc thơm ngon, đơn giản này nhé!

Đặc biệt, lượng canxi trong gạo cùng với sữa tươi giúp loại sữa này còn có tác dụng tăng cường sức mạnh cho xương, chống loãng xương, giòn xương.

Sữa gạo rang Hàn Quốc được xem như một loại dưỡng chất bổ sung năng lượng cho cơ thể, nhờ vào thành phần ít calo, không chứa cholesterol, nhưng lại bổ sung cho bạn các chất dinh dưỡng cần thiết mà cơ thể cần mỗi ngày như vitamin và khoáng chất.

Sữa gạo rang Hàn Quốc với hương vị thơm ngon của phần gạo cháy vừa chín tới cùng những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe người dùng!

Ngoài công dụng bổ trợ cho sức khỏe, chúng ta không thể không đề cập đến công dụng “làm đẹp” hiệu quả từ sữa gạo rang Hàn Quốc. Cụ thể, nhờ vào hàm lượng vitamin cao, sữa gạo rang mang tới công dụng làm trắng, trẻ hóa làn da, giảm stress và trị mất ngủ. Đặc biệt, đây cũng là một thức uống giúp giảm cân hiệu quả cho những người đang có nỗi lo về cân nặng nhé.

Quả là một loại sữa thơm ngon và bổ dưỡng phải không nào?! Bên cạnh đó, cách chế biến món sữa gạo rang này lại còn siêu đơn giản nữa nhé, các chị em hoàn toàn có thể chế biến ngay tại nhà theo công thức chia sẻ dưới đây nhé!

Cách làm sữa gạo rang Hàn Quốc thơm ngon, đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu bổ dưỡng cho món sữa gạo rang Hàn Quốc thơm ngon dinh dưỡng!

Gạo tẻ 100 gr

Gạo nếp (hoặc gạo lứt) 50 gr

Sữa đặc 30 ml

Sữa tươi không đường 500 ml

Đường (hoặc đường ăn kiêng) 60 gr

Nước 700 ml

Bột vani 5 gr

Dụng cụ cần thực hiện: chảo chống dính, nồi, rây lọc, vá,...

Các bước tiến hành nấu sữa gạo rang Hàn Quốc chuẩn ngon

Bước 1: Vo và ngâm gạo

Bạn lưu ý không nên vo gạo quá kỹ, kẻo làm mất hết dinh dưỡng của gạo nhé!

- Đầu tiên, bạn trộn 50gr gạo nếp và 100gr gạo tẻ lại với nhau, sau đó vo sạch nhiều lần với nước để loại bỏ chất bẩn. Lưu ý nên vo nhẹ nhàng để tránh làm mất đi chất dinh dưỡng của gạo nhé.

- Tiếp đến, bạn chỉ việc để ngâm gạo trong khoảng 3 - 5 tiếng cho gạo mềm ra rồi chắt bỏ nước và để ráo là đã xong khâu chuẩn bị gạo rồi nhé!

Bước 2: Rang gạo

Bạn nhớ đảo gạo đều tay và rang trên lửa nhỏ để tránh gạo bị cháy khét nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho phần gạo đã được ngâm đủ giờ vào rang trên lửa lớn, bước này nhầm để làm khô hạt gạo.

- Khi gạo đã khô, bạn hạ lửa xuống mức nhỏ và tiếp tục rang trong khoảng 15 - 20 phút, cho đến khi hạt gạo vàng thơm chín tới là đạt nhé. Bạn lưu ý là luôn phải đảo đều tay để tránh gạo bị cháy khét, làm ảnh hưởng tới hương vị của sữa nhé!

Bước 3: Nấu sữa gạo rang

Bạn không nên đun với lửa lớn hoặc đun quá lâu trong quá trình nấu sữa nhé!

- Trước tiên, bạn bắc một nồi mới lên bếp và cho 700ml nước vào nấu sôi. Kế đến, lần lượt cho phần gạo rang và 500ml sữa tươi không đường vào nồi rồi tắt bếp, để gạo ngâm trong sữa như vậy khoảng 30 phút là được.

- Sau khi hết 30 phút, bạn lại tiếp tục bật bếp ở lửa nhỏ.

- Tiếp đó, bạn tiến hành vừa nấu sữa trên lửa nhỏ vừa khuấy đều để tránh gạo bị khét đáy, cho đến khi sữa sôi lên thì bạn có thể tắt bếp rồi nhé. Ở bước này, bạn lưu ý, tuyệt đối không được đun với lửa lớn hoặc đun quá lâu, kẻo sữa gạo sẽ bị hỏng mất đấy!

Bước 4: Lọc sữa gạo rang

Quy trình lọc sữa gạo và nêm nếm cho hương vị chuẩn ngon!

- Ở bước này, bạn cần đổ hỗn hợp sữa gạo vừa nấu qua rây lọc để bỏ phần bã gạo.

- Tiếp đó, bạn lần lượt cho vào phần sữa gạo vừa lọc được 60gr đường, 30ml sữa đặc, 5gr bột vani, sau đó tiến hành khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện là được.

- Cuối cùng, bạn có thể thưởng thức ngay khi còn nóng hoặc có thể chờ nguội hẳn và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để dùng dần trong vòng 2 ngày nhé!

Thành phẩm

Sữa gạo rang Hàn Quốc với hương vị ngọt thơm tinh tế từ những nguyên liệu dân dã!

Sữa gạo rang Hàn Quốc với hương vị thơm ngon dễ uống, vị ngọt nhẹ thanh thanh của gạo rang chắc chắn sẽ khiến nhiều thực khách phải bất ngờ về độ cân bằng về hương - vị giữa các nguyên liệu dân dã này đấy!

Chỉ với vài nguyên liệu dễ tìm cùng các công đoạn chế biến đơn giản là bạn đã có ngay cho mình một loại sữa thơm ngon, dinh dưỡng với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp. Còn gì chuẩn “ngon-bổ-rẻ” hơn nữa nào! Chúc các chị em trổ tài chế biến món sữa gạo rang Hàn Quốc chuẩn ngon thành công nhé!