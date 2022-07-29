Cách làm nước ép việt quất chuẩn thơm ngon, ngọt mát, giải nhiệt ngày nắng nóng!

Việt quất là một trong những loại quả mọng được yêu thích trên toàn thế giới, nhờ vào hương vị chua ngọt hấp dẫn, kích thích vị giác, dùng ăn trực tiếp hay chế biến thành các loại bánh, mứt hay nước uống đều ngon hết ý, khiến ai cũng mê mệt. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm nước ép việt quất vừa thơm ngon lại siêu healthy này nhé!

Loại quả này còn được gọi là siêu thực phẩm, do chứa ít calo nhưng lại có lượng lớn vitamin, chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe người tiêu thụ.

Quả việt quất có nguồn gốc ở Bắc Mỹ, nổi bật với hương vị chua ngọt dịu nhẹ, quả nhỏ mọng nước với màu sắc chủ đạo là màu tím hoặc xanh than đẹp mắt, được nhiều nước ở các khu vực khác nhập khẩu, trong đó có Việt Nam.

Cụ thể, trong 100g việt quất có chứa:

Calo: 57 calo.

Nước: 84%.

Protein: 0,7 g.

Carbohydrate: 14,5 g.

Đường: 10 g.

Chất xơ: 2,4 g.

Chất béo: 0,3 g.

Có thể nói, việt quất là loại trái cây có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong tất cả các loại trái cây và rau quả phổ biến. Nhờ đó, mà việc đưa việt quất vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại cho tế bào, gây ra lão hóa và bệnh tật như ung thư thực quản, ung thư phổi, tuyến tiền liệt và ung thư kết trực tràng,…

Không chỉ vậy, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao vượt trội cùng các vitamin có trong việt quất, chị em có thể sử dụng loại quả này như một thực phẩm tự nhiên an toàn để hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da nhé.

Ngoài ra, các chuyên gia nghiên cứu còn chứng minh về các công dụng hữu ích khác mà việt quất có thể mang lại là: bảo vệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, giúp chắc khỏe xương, điều hòa lượng đường trong máu, duy trì chức năng não bộ và cải thiện trí nhớ, giảm mụn trứng cá,...và loại quả này còn được khuyến nghị dùng cho các phụ nữ mang và cá bé nhỏ nữa nhé.

Quả là một loại trái cây “quý” phải không nào?! Chẳng phải khi không mà việt quất lại được yêu thích đến vậy đâu nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món nước ép việt quất thanh ngọt, mát lạnh và đầy dinh dưỡng này nào.

Cách làm nước ép việt quất thơm ngon và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món thức uống việt quất ép nguyên chất!

Việt quất 230 gr

Nước 350 ml

Muối/đường 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, rây lọc, phới dẹt, ca đựng,...

Các bước tiến hành pha chế nước ép việt quất chuẩn healthy

Bước 1: Sơ chế việt quất

Công đoạn ngâm và làm sạch quả việt quất!

- Đầu tiên, việt quất mua về, bạn đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng 15 phút để loại bỏ bớt phần phấn trắng bám quanh quả, sau đó đem rửa lại với nước sạch rồi để ráo là được nhé.

Bước 2: Xay việt quất

Tiến hành xay nước ép việt quất nguyên chất, thơm ngon!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn cho 230gr quả việt quất đã được sơ chế sạch sẽ vào máy xay sinh tố.

- Tiếp đó, lần lượt cho thêm 2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê muối và 350ml nước lọc vào.

- Sau đó, tiến hành xay nhuyễn việt quất trong khoảng 30 giây - 1 phút, cho đến khi hỗn hợp việt quất xay nhuyễn ra như hình là đạt nhé.

Bước 3: Lọc nước ép việt quất

Lọc từ 2 lần để nước ép việt quất được sánh mịn nhé!

- Trước hết, bạn đặt rây lọc lên trên 1 cái ca đựng lớn, sau đó cho phần việt quất vừa xay vào.

- Kế đến, dùng phới dẹt khuấy thật nhẹ nhàng để thu được phần nước ép việt quất bên dưới.

- Bên cạnh đó, để nước ép việt quất thật sánh mịn và không bị lợn cợn, thì bạn lại đặt rây lọc lên trên 1 cái ca đựng khác, lót thêm miếng vải màn lên trên rồi đổ từ từ phần nước ép việt quất đã lọc lần 1 vào.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng phới dẹt khuấy nhẹ cho đến khi phần nước ép chảy xuống ca, rồi túm miệng vải màn lại, vắt nhẹ phần bã để thu được hết phần nước ép việt quất thơm ngon, nguyên chất là đã hoàn tất rồi đấy!

Thành phẩm

Nước ép việt quất với tone đỏ đô thơm ngon bắt mắt, uống là thích!

Nước ép việt quất nguyên chất với sắc đỏ hồng bắt mắt cùng hương vị chua ngọt dịu nhẹ và hương thơm rất đặc trưng của việt quất. Bạn có thể đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh hoặc cho vài viên đá vào là có thể thưởng thức ngay rồi nhé. Vừa ngọt thơm thanh mát, lại còn healthy bổ dưỡng, có món nước nào thích hợp hơn cho những ngày hè nắng nóng này nữa nào?!

Cách chọn mua việt quất (blueberry) tươi ngon

- Để mua được những quả việt quất tươi ngon, bạn nên chọn những quả tròn đều, nhỏ vừa, màu tím đậm, vỏ dày và có 1 lớp lông mịn như nhung bọc bên ngoài.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những quả vẫn còn nguyên phần đài hình chóp nhọn ở đầu quả.

- Ngược lại, không nên mua những quả quá nhỏ vì những này có vị chua nhiều, đặc biệt, tránh mua những quả bị dập úng hoặc có những đốm kỳ lạ trên vỏ quả, vì đó thường là những quả việt quất đã để lâu, ăn không còn ngon nữa.

Trên đây là cách làm nước ép việt quất thơm ngon, chua ngọt, chuẩn thanh mát cho ngày nắng này. Chỉ với vài công đoạn đơn giản là bạn đã có ngay cho mình một ly nước ép nguyên chất 100%, siêu dinh dưỡng và healthy, đã vậy còn thơm ngon khó cưỡng nữa, còn gì “đỉnh” hơn nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình với những ly nước ép việt quất chuẩn ngon nhé!