Cách làm mực hấp sả tươi ngon, giòn giòn, đổi gió cho bữa cơm gia đình!

Mực là luôn là một trong những lựa chọn số một của team yêu hải sản tươi sống, nhờ vào độ giòn giòn, rất tươi ngon cùng hương vị đặc trưng của biển cả thấm đượm trong từng thớ thịt mực. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc công thức làm món mực hấp sả - một trong những món chế biến vẫn giữ nguyên được độ tươi ngon và hương vị đặc trưng của mực, không quá cầu kỳ, nhưng ai đã thử một lần thì đều “mê đắm” hết nhé!

Loại hải sản này cũng có giá trị kinh tế cao và rất được ưa chuộng nhờ vào hương vị tươi ngon khi chế biến và thành phần dinh dưỡng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể người.

Mực ống là một loài động vật thân mềm, sống chủ yếu ngoài biển khơi, tại Việt Nam, loại mực này thường được đánh bắt ở các vùng biển có độ mặn vừa phải như Cửa Lò, Nhật Lệ, Phan Thiết,...

Cụ thể, trong 100g mực ống có chứa:

Chất béo 1.38g 2%

Chất béo bão hòa 0.358g 2%

Polyunsaturated Fat 0.524g

Không bão hòa đơn béo 0.107g

Cholesterol 233mg 78%

Sodium 44mg 2%

246mg kali

Carbohydrate 3.08g 1%

15.58g protein

Một chỉ số dinh dưỡng rất lý tưởng để bổ sung dưỡng chất và nâng cao sức khỏe cho người tiêu thụ. Đặc biệt, lượng protein chiếm 30% trong mực còn rất quan trọng để giúp da, tóc, cơ bắp của chúng ta có được độ khỏe mạnh và dẻo dai.

Không chỉ có vậy, mực ống còn được đánh giá cao do mang lại những công dụng hữu ích khác như: ngăn ngừa viêm khớp, hỗ trợ hình thành hồng cầu, tốt cho xương và răng, giảm chứng đau nửa đầu, tốt cho tim mạch, giúp thư giãn thần kinh và giảm huyết áp,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu ống nghiệm, mực có thể làm giảm kích thước khối u và sự lan rộng của các tế bào ung thư, nhờ vào mối liên hệ mật thiết với các chất chống oxy hóa có trong mực ống.

Quả là bất ngờ phải không nào?! Loại nguyên liệu mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong các bữa ăn gia đình Việt hóa ra lại là một nguyên liệu “quý giá” đến thế! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món mực hấp sả tươi giòn, thơm ngon, ai cũng mê này nhé!

Cách làm mực hấp sả tươi ngon, giòn dai tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu đơn giản cho món mực hấp sả tươi ngon!

Mực ống 500 gr

Gừng 1 nhánh

Sả 2 cây

Hành tây 1 củ

Ớt chín 1 trái

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Bột ngọt 1/4 muỗng cà phê

Các dụng cụ cần thực hiện: xửng hấp, thớt, dao, tô,...

Các bước tiến hành chế biến mực hấp sả chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn ướp mực và sơ chế các nguyên liệu hấp kèm!

- Đầu tiên, mực ống mua về, bạn cần sơ chế bằng cách lấy sạch túi mực, cắt bỏ mắt, bỏ nội tạng, lột bỏ da và rửa từ 2 - 3 lần với nước cho thật sạch, rồi cắt thành những khúc vừa ăn là được.

- Tiếp đến, bạn cho phần mực vừa sơ chế vào tô và tiến hành trộn đều cùng các gia vị bao gồm 1/2 muỗng canh nước mắm và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, rồi để ướp trong khoảng 30 phút cho mực thấm đều gia vị nhé.

- Kế đến là các loại nguyên liệu đi kèm: với gừng thì bạn đem cạo vỏ, rửa sạch và cắt sợi nhỏ.

- Còn sả thì bạn bóc bỏ đi lớp vỏ già, rồi đem rửa qua với nước và cắt lát ra là được nhé.

- Hành tây bạn cũng đem lột vỏ, rửa sạch và cắt múi cau.

- Cuối cùng là ớt, bạn chỉ cần đem rửa sơ với nước và cắt thành những lát mỏng là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Hấp mực

Khi mực đã được hấp chín, bạn nhớ tắt bếp và để yên trong nồi thêm 1-2 phút nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần mực đã ướp vào đĩa sâu lòng.

- Kế đến, xếp lần lượt tất cả các nguyên liệu đã sơ chế là gừng, sả, hành tây và ớt lên trên đĩa mực như hình.

- Cuối cùng, bạn tiến hành cho đĩa mực này vào xửng hấp trong vòng 10 - 15 phút thì mực sẽ chín, lúc này bạn chỉ việc tắt bếp đi và để yên đĩa mực trong nồi thêm 1 - 2 phút nữa là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món mực hấp sả tươi ngon hấp dẫn ngay từ phần nhìn!

Món mực hấp sả vẫn giữ được độ tươi ngon, giòn dai đặc trưng của mực ống, kết hợp với hương thơm nức mũi của gừng và sả, chấm cùng với chút muối tiêu chanh hay muối ớt xanh nữa thì dậy vị khỏi bàn luôn nhé!

Mẹo chọn mua mực ống tươi ngon, chất lượng

- Mực ống tươi sẽ có màu sắc sáng bóng, phần màu nâu sẽ có màu nâu sậm, còn phần thân mực sẽ trắng đục như sữa.Khi sờ tay vào thân mực, sẽ cảm thấy được phần thịt mực săn chắc và có độ đàn hồi cao.

- Đặc biệt, đối với mực tươi, bạn nên chọn những con mực có màu mắt trong veo và không bị lồi ra ngoài. Ngược lại, mực không còn tươi sẽ có màu mắt đục hơn và đôi khi còn chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý chọn những con mực có phần đầu và các xúc tu, râu mực dịch chặt vào thân, không bị mềm nhũn, rơi rụng hay rời rạc.

Trên đây là cách làm món mực hấp sả tươi ngon, giòn dai và đầy hương vị tại nhà. Sau những bữa ăn thịt, gà, bò,...”đầy ụ” mỗi ngày, mà được thưởng thức ngay một món hải sản tươi ngon, thanh vị như này thì còn gì ngon miệng hơn nữa?! Nếu bạn đang cần tìm một món ăn giúp đổi gió cho bữa cơm gia đình, thì đây chính là một sự lựa chọn lý tưởng đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!