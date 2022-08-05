Cách nấu chè khoai môn đậu xanh thanh mát, ngọt thêm, chuẩn ngon cho chiều cuối tuần!

Chè là một trong những món khoái khẩu được nhiều thực khách ở mọi độ tuổi yêu thích, nhờ vào các hương vị đa dạng và ngọt thơm đặc trưng, dễ ăn dễ làm, đốn tim cả những tín đồ không hảo ngọt. Bên cạnh những món chè ngọt thơm, quen thuộc như như chè đậu đen, chè bưởi,....bạn đã bao giờ thử qua món chè khoai môn đậu xanh chưa? Một món chè thanh mát, ngọt bùi, thưởng thức một lần là nhớ mãi không quên! Hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món chè này ngay nhé!

Nhờ vào hương vị ngọt bùi, thơm ngon đặc trưng, khoai môn được dùng để chế biến hay kết hợp với các nguyên liệu khác để cho ra đời những món ăn hấp dẫn như: khoai môn chiên , gỏi mực khoai môn , chả giò thịt heo khoai môn ,....và vô số món ăn thơm ngon khác.

Khoai môn hay môn ngọt là tên gọi của một số giống khoai thuộc loài Colocasia esculenta(L.) Schott, một loài cây thuộc họ Ráy (Araceae). Tại Việt Nam, đây là một loại củ phổ biến và có nhiều giống khoai môn đa dạng để lựa chọn như: môn xanh, môn trắng, môn tím, môn tía, môn bạc hà, môn sáp, môn sen, môn thơm, môn trốn,...

Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng với hương vị đặc trưng ngọt bùi, béo ngậy, khoai môn còn là loại thực phẩm có chứa hàm lượng dưỡng chất cao và mang lại nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe người dùng.

Cụ thể, loại khoai này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như hợp chất hữu cơ, khoáng chất và vitamin cần thiết cho sức khỏe. Đồng thời, đây cũng là nguồn thực phẩm cung cấp rất nhiều chất xơ và carbohydrate, các loại vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, folate và các khoáng chất như magie, sắt, kẽm, phốt pho, kali, mangan và đồng.

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng “vô hạn” này, việc thường xuyên ăn khoai môn sẽ đem đến cho cơ thể bạn những công dụng “thần kỳ” như: kích thích tiêu hóa, bổ sung canxi, cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả,...

Đặc biệt, khoai môn còn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể và góp phần ngăn ngừa bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng cao của các chất vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa phenol có trong khoai môn.

Quả là một loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ phải không nào? Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món chè khoai môn đậu xanh thơm ngon, ngọt bùi, giải nhiệt cho ngày nắng nóng ngay nào!

Cách làm chè khoai môn đậu xanh ngọt bùi, thanh mát cho ngày hè

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm món chè khoai môn đậu xanh sánh mịn, chuẩn ngon!

Khoai môn 400 gr

Đậu xanh (còn vỏ) 200 gr

Sữa tươi (không đường) 250 ml

Bột năng 70 gr

Nước cốt dừa 300 ml

Đường 200 gr

Muối 1 ít

Các bước tiến hành làm chè khoai môn đậu xanh chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế và ngâm đậu xanh

Đậu xanh bạn cần ngâm ít nhất là 4 tiếng để hạt đậu nở mềm đều ra nhé!

- Đầu tiên, đậu xanh mua về, bạn đem vo khoảng 3 lần với nước lạnh để loại bỏ hết tạp chất.

- Sau đó tiến hành ngâm đậu xanh ít nhất 4 tiếng hoặc qua đêm để đậu nở mềm ra nhé.

- Cuối cùng, sau khi ngâm đủ thời gian, bạn chỉ cần đem chắt bỏ nước cũ rồi rửa với nước lạnh một lần nữa, rồi vớt ra là được.

Bước 2: Sơ chế khoai môn

Công đoạn làm sạch vỏ và sơ chế khoai môn!

- Với công đoạn sơ chế khoai môn, để nhựa khoai môn không dính tay và gây ngứa, bạn hòa tan khoảng 2 muỗng cà phê muối vào 1 lít nước rồi cho khoai vào nồi.

- Tiếp đó, bạn bắc nồi lên bếp và đun ở lửa lớn cho đến khi nước bắt đầu sôi thì đổ khoai ra rổ, xối ngay với nước lạnh cho khoai nguội bớt và tiến hành lột vỏ.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cắt khoai môn thành từng miếng vuông nhỏ vừa ăn như hình là đã xong khâu chuẩn bị khoai môn rồi nhé.

Bước 3: Nấu khoai môn

Nấu mềm khoai môn với sữa tươi và đường!

- Trước tiên, bạn bắc một cái nồi lên bếp, rồi cho phần khoai môn đã được sơ chế vào.

- Kế đến, bạn thêm lần lượt các nguyên liệu là 250ml sữa tươi và 100gr đường vào, rồi tiến hành đun sôi và luộc cho đến khi khoai vừa chín tới là đạt.

- Cũng ở bước này, bạn lưu ý khi nấu khoai môn cần hạ nhỏ lửa xuống, đồng thời trộn đều tay để khoai môn không bị quá chín nhé.

Bước 4: Pha bột năng

Hòa tan bột năng với nước lạnh!

Ở bước này, bạn chỉ cần cho 70gr bột năng vào chén, hòa tan với 100ml nước lạnh và khuấy đều là được.

Bước 5: Nấu chè khoai môn đậu xanh

Quy trình nấu chè khoai môn đậu xanh dẻo ngon, thanh mát tại nhà!

- Ở công đoạn cuối cùng này, trước hết, bạn chế thêm 1 lít nước sôi vào nồi rồi đổ phần nước bột năng vừa tạo vào chung và khuấy đều tay liên tục.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm phần đậu xanh đã được ngâm nở vào và nấu trong vòng 20 - 30 phút.

- Sau khi thấy đậu xanh chín, thì bạn lần lượt cho thêm 100gr đường và phần khoai môn đã được luộc chín vào nấu chung cho đến khi nồi chè sôi lên là được. Lưu ý trong quá trình nấu, bạn nên thường xuyên vớt bọt để nước được trong nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho 300ml nước cốt dừa vào khuấy đều, rồi nêm nếm lại đường cho phù hợp với khẩu vị của gia đình là đã hoàn thành rồi đấy!

Thành phẩm

Chè khoai môn đậu xanh sánh mịn, dẻo thơm, ăn là mê!

Chè khoai môn đậu xanh với phần nước ngọt thanh, mang vị ngọt rất riêng của đậu xanh, hòa quyện cùng vị béo ngọt đặc trưng của nước cốt dừa, kết hợp với hương vị ngọt bùi, dẻo thơm của khoai môn, vừa sánh mịn lại thơm ngon, đảm bảo ai cũng thích mê nhé!

Mẹo chọn mua khoai môn tươi ngon, chất lượng

- Để mua được những củ khoai môn chất lượng, bạn nên chọn những củ tròn đều, có hình dáng như trứng gà, bên ngoài vỏ sần sùi, có nhiều râu và đất vẫn còn bám trên vỏ.

- Đồng thời, nên chọn những củ có trọng lượng nhẹ, vì những củ này sẽ ít nước, có hàm lượng tinh bột cao nên khi luộc chín, khoai sẽ có vị bùi bùi và mùi thơm đậm.

- Đặc biệt, khi chọn khoai, bạn nên chọn những củ khoai có nhiều lỗ trũng, càng nhiều lỗ trũng thì khoai càng bùi và vị càng ngon nhé.

- Trường hợp nếu bạn chọn khoai môn đã được sơ chế và cắt sẵn, thì bạn nên chọn những phần khoai có nhiều vân tím và màu đỏ đậm nhé.

- Ngoài ra, không nên chọn mua những củ khoai bị sâu, úng dập, có hình dạng bất thường và khi cầm lên thấy nặng tay, vì đây là những củ khoai nhiều nước, bị nhạt và sượng, ăn không ngon.

Trên đây là công thức làm món chè khoai môn đậu xanh ngọt mát, dẻo bùi và đơn giản tại nhà. Với tiết trời nóng bức như này mà được chén chè ngọt mát giải nhiệt như này thì còn gì bằng nữa!? Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!