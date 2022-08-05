Cách làm súp ghẹ thơm ngon, bổ dưỡng, ai ăn cũng mê tại nhà!

Chén súp ấm nóng, dinh dưỡng dễ ăn là một trong những lựa chọn rất được nhiều người ưa chuộng cho một bữa sáng tràn đầy năng lượng và lấp đầy dạ dày một cách ấm áp sau một đêm dài. Ngoài các loại súp dinh dưỡng quen thuộc như súp cua óc heo, súp lươn, súp gà,...hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá một món súp thơm ngon và dinh dưỡng không kém, đó chính là Súp ghẹ - món súp ngọt thanh hương vị biển cả, ai ăn cũng mê!

Theo Đông y học, thịt ghẹ vị ngọt, mặn, tính bình và không độc, có tác dụng thanh nhiệt, ích khí dưỡng huyết, tán ứ, thông mạch, bổ xương tủy,... Đồng thời, loại hải sản này còn được xem như một loại thuốc quý tự nhiên hiệu quả với người xương cốt yếu, trẻ nhỏ còi chậm phát triển, người mắc chứng huyết ứ, tê mỏi tay chân, gầy gò da xanh, mệt mỏi do thiếu đạm dùng,....

Ghẹ là một loại cua biển thuộc họ Cua ghẹ (Portunidae) vỏ trắng có hoa, càng dài, thịt nhiều và ngọt hơn cua. Đây là loại hải sản được đánh giá cao về hương vị, dinh dưỡng cũng như các giá trị về kinh tế, thương mại.

Còn theo các nghiên cứu của y học phương Tây, ghẹ là loại hải sản mang giá trị dinh dưỡng với nhiều khoáng chất tuyệt vời và có hàm lượng protein cao hơn so với những loại thịt hoặc cá khác.

Cụ thể, trung bình 100g thịt cua sẽ chứa khoảng: 12,3g protid, 3,3g lipid, 5.040g canxi, 430mg phốt pho, 4,7mg sắt. Bên cạnh đó, còn có lượng vitamin B1, B2, PP, B6, kẽm Omega 3 dồi dào.

Nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời này, nếu bạn biết sơ chế và sử dụng thịt ghẹ theo một chế độ khoa học, thì nó chẳng khác gì một thần dược vạn năng giúp: phòng và điều trị bệnh thiếu máu, giảm lượng mỡ trong máu, thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển cơ bắp, tốt cho sự phát triển của não bộ và tim mạch, phòng ngừa bệnh viêm khớp, tốt cho sinh lực nam giới,...

Quả là một thực phẩm thơm ngon và bổ dưỡng phải không nào?! Nếu bạn là tín đồ của hải sản thì nhất định đừng bỏ qua nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món súp ghẹ thơm ngon, nóng hổi và đầy dinh dưỡng thôi nào!

Cách làm súp ghẹ thơm ngon và dinh dưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món súp ghẹ chuẩn ngon!

Ghẹ 200 gr

Trứng gà 1 quả

Cà rốt 1/2 củ

Bắp Mỹ 1/2 trái

Đậu Hà Lan 50 gr

Ngò rí 1 ít

Hành tím (cắt mỏng) 1 củ

Bột năng 2 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ bột ngọt/ hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành làm súp ghẹ chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế và luộc ghẹ

Công đoạn luộc và tách lấy thịt ghẹ!

- Đầu tiên, ghẹ tươi mua về, bạn cần chà sát và rửa thật sạch, sau đó mang đi luộc chín và gỡ lấy thịt.

- Bên cạnh đó, để món súp ghẹ được thơm ngon và dinh dưỡng hơn, bạn nhớ giữ lại phần nước luộc ghẹ này để sử dụng cho các bước chế biến tiếp theo nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

Sơ chế các nguyên liệu tươi ngon và dinh dưỡng cho món súp ghẹ!

- Với cà rốt, bạn đem rửa sạch, bào vỏ rồi lấy ½ củ đi thái thành hạt lựu nhé.

- Còn với đậu Hà Lan, thì bạn chỉ cần đem rửa sạch và tách vỏ là được.

- Cuối cùng là bắp Mỹ, bạn đem lột bỏ vỏ, râu, và tiến hành bào mỏng (hoặc có thể để nguyên hạt cũng được nhé).

Bước 3: Nấu súp ghẹ

Quy trình các bước nấu súp ghẹ chuẩn ngon tại nhà!

- Ở công đoạn, trước hết, bạn đun sôi nồi nước luộc ghẹ ở bước đầu tiên, rồi cho các nguyên liệu gồm cà rốt cắt hạt lựu và đậu Hà lan vào, tiến hành nấu chín trong khoảng 10 - 15 phút thì lại tiếp tục cho thêm bắp Mỹ bào mỏng vào là được.

- Kế đó, bạn bắc một chảo dầu khác lên bếp rồi phi thơm hành tím cắt mỏng trong khoảng 3 phút với 1 muỗng canh dầu ăn, sau đó cho thịt ghẹ vào xào sơ qua rồi đem cho vào nồi nước súp trên.

- Sau đó, bạn tiến hành nêm nếm các gia vị cho nồi súp bao gồm 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đánh tan 1 quả trứng gà và cho vào nồi súp, lưu ý vừa cho vào vừa khuấy đều tay để trứng tạo thành các vân sợi đẹp, sau đó, bạn hoà tan bột năng với 1 ít nước và cho vào để tạo độ sánh như ý, rồi nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Súp ghẹ nóng hổi, sánh ngon với màu sắc nổi bật!

Súp ghẹ nóng hổi dậy mùi thơm nức mũi cùng với màu sắc bắt mắt, khiến bạn nhìn thôi là cũng muốn được thưởng thức ngay rồi. Đặc biệt, sự kết hợp hương vị của ghẹ tươi, trứng gà và các loại rau củ chắc chắn sẽ đem đến cho bạn một món súp thơm ngon, thanh đạm, ăn mãi cũng không ngán nhé!

Mẹo chọn mua ghẹ chất lượng, chắc thịt

- Bạn nên mua những con ghẹ có kích thước vừa phải, cầm vừa tay, vì đây thường là những con chất lượng nhất, nhiều thịt, thớ thịt săn chắc và ngọt.

- Đồng thời, khi chọn mua ghẹ, bạn cũng nên ấn vào ức ghẹ (không phải yếm ghẹ) để kiểm tra độ tươi ngon, nếu ức hõm xuống thì con ghẹ đó không còn tươi và ngược lại sẽ là ghẹ sống, thịt tươi ngon.

- Đặc biệt, nên ưu tiên chọn những con ghẹ có yếm còn khít với ức ghẹ, đây là những con ghẹ chưa hoặc sinh sản chưa nhiều, thịt sẽ săn chắc và tươi ngon hơn.

- Ngược lại, tránh chọn những con ghẹ có mùi hôi khó chịu, ấn vào phần ức ghẹ thấy không còn chắc hay bị rụng càng, vì đây là những con ghẹ không còn tươi, khi chế biến sẽ ảnh hưởng đến hương vị của món súp.

Trên đây là công thức làm món súp ghẹ chuẩn ngon và bổ dưỡng tại nhà. Với món súp không quá phức tạp mà giá trị dinh dưỡng lại cao, và quan trọng là hương vị thơm ngon dễ ăn, cả người già và trẻ nhỏ đều yêu thích như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé!