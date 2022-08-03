Cách làm thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, chuẩn vị xứ Quảng!

Vào bếp 03/08/2022 16:00

Thịt heo ngâm nước mắm - món ăn độc lạ từ hương vị tới cách chế biến, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!

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Thịt heo ngâm nước mắm là một trong những món ăn truyền thống mỗi dịp tết đến của người dân xứ Quảng nói riêng và người dân miền Trung nói chung. Tuy nhiên, theo thời gian, món ăn này ngày càng khiến bao thực khác ở khắp các vùng miền đất nước “mê mệt” và trở thành một món ăn thơm ngon thường ngày của người dân Việt Nam. Nhưng làm thế nào cho chuẩn hương vị thơm ngon của người dân xứ Quảng? Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món ăn thơm ngon đặc biệt này nhé!

Thịt heo ngâm nước mắm - từ món ăn dân dã của xứ Quảng đến món ăn được ưa chuộng khắp mọi miền đất nước

Cách làm thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, chuẩn vị xứ Quảng! - Ảnh 1
 Thịt heo ngâm nước mắm - món ăn truyền thống xứ Quảng!

Để nói về nguồn gốc của món thịt heo thơm ngon này, cũng chẳng có tư liệu nào về thời gian “ra đời” chính xác cả. Chỉ biết rằng, chẳng biết tự bao giờ, món thịt heo ngâm nước mắm đã trở thành món ngon truyền thống ngày Tết của người dân xứ Quảng. Nhiều người cho rằng vì thời xưa, nhà nhà thịt heo ăn Tết, thịt thì nhiều nhưng lại không thể bảo quản lâu, nên những bà nội trợ khéo léo xứ Quảng đã nghĩ ra cách ngâm mắm để dành.

Lâu dần, cùng với sự phát triển của các thiết bị điện tử, người ta chẳng cần phải lo về việc bảo quản được thịt heo tươi ngon nữa. Tuy nhiên, món thịt heo ngâm nước mắm này vốn tưởng rằng sẽ bị rơi vào quên lãng, những lại càng “bành trướng” và càn quét qua khắp các tỉnh thành cả nước. Điều này chỉ có một cách lý giải duy nhất, đó là người ta đã lỡ  "chết mê" cái vị béo thơm đằm đằm trong hương nước mắm ấy mất rồi!

Thật vậy, những miếng thịt heo được ngâm với nước mắm mang lại vị mềm thơm đậm đà rất riêng, cái béo của mỡ thịt heo dường như đã bị tan ra, quyện vào nước mắm, nên khi thưởng thức, chúng ta sẽ chẳng cảm thấy ngán ngấy gì hết, nhưng lại càng ăn càng thấy "nghiện". Thật hấp dẫn phải không nào?!

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món thịt heo ngâm nước mắm chuẩn ngon như vị xứ Quảng nhé!

Cách chế biến món thịt heo ngâm nước mắm mềm thịt, chuẩn ngon như hương vị xứ Quảng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, chuẩn vị xứ Quảng! - Ảnh 2
Một vài nguyên liệu cho món thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, đậm đà! 
  •  Thịt ba chỉ 500 gr
  •  Nước mắm 500 ml
  •  Đường vàng (có thể dùng đường cát trắng) 300 gr
  •  Ớt 3 trái
  •  Hành tím 4 củ
  •  Tỏi 3 tép
  •  Dụng cụ cần thực hiện: Bếp, lọ thủy tinh, nồi, 3 que tre nhỏ,...

Các bước tiến hành làm thịt heo ngâm nước mắm đậm đà và siêu đơn giản

Bước 1: Luộc thịt heo

Cách làm thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, chuẩn vị xứ Quảng! - Ảnh 3
Công đoạn làm sạch và luộc chín thịt heo! 

- Đầu tiên, thịt ba chỉ mua về, bạn đem rửa sạch với nước rồi cắt thành từng khúc, tùy theo kích thước lọ thủy tinh mà bạn đã chuẩn bị.

- Tiếp đó, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp và cho thịt vào, sau đó thêm thêm một ít tiêu và 3 củ hành tím cắt lát, rồi tiến hành cho nước vào luộc, cho đến khi thịt vừa chín tới là đạt. Đồng thời, trong quá trình luộc thịt, bạn lưu ý hớt bớt bọt trong nồi đi nhé.

- Cuối cùng, khi thịt đã chín, bạn chỉ việc vớt ra, rồi  xả lại bằng nước sạch và để ráo là đã xong khâu sơ chế thịt heo rồi.

Bước 2: Ngâm thịt heo

Cách làm thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, chuẩn vị xứ Quảng! - Ảnh 4
 Quy trình ngâm nước mắm đậm vị với thịt heo!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn xếp hết chỗ thịt heo đã được luộc chín ở bước trên vào một lọ thủy tinh (đã được chần sơ qua với nước sôi và lau thật khô).

- Kế đến, bạn bắc một chiếc nồi khác lên bếp và cho lần lượt 300g đường vàng và 500ml nước mắm vào, tiến hành vừa nấu vừa khuấy đều hỗn hợp ở lửa lớn, cho tới khi nước mắm sôi thì tắt bếp. Trong quá trình đun, bạn cũng nhớ hớt bớt bọt đi nhé. 

- Sau đó, bạn chỉ cần đợi hỗn hợp nước mắm trên nguội hoàn toàn rồi cho vào lọ thủy tinh để ngâm chung với thịt heo, sao cho mực nước mắm phải ngập thịt heo.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc thêm 1 ít tỏi, ớt (tùy vào khẩu vị gia đình) vào lọ thủy tinh chung với thịt heo, rồi dùng một ít que tre để chặn thịt lại, nhằm để thịt không bị nổi lên trên mặt nước mắm và dễ bị hư.

- Đến đây thì bạn chỉ cần đem bảo quản ở nơi thoáng mát trong khoảng 3 ngày là đã có thể gắp thịt heo ra và thưởng thức ngay món thịt heo ngâm nước mắm trứ danh rồi đấy nhé.

Thành phẩm

Cách làm thịt heo ngâm nước mắm thơm ngon, chuẩn vị xứ Quảng! - Ảnh 5
 Thịt heo ngâm nước mắm mềm thơm, ăn mãi không ngán!

Thịt heo ngâm nước mắm nổi bật với từng miếng thịt heo mềm thơm, đậm đà hương vị, ăn hoài mà không ngấy. Món ăn thơm ngon này mà được dùng chung với củ kiệu, các món dưa nén hay đĩa rau sống tươi ngon nữa thì “tuyệt vời” phải biết luôn nhé!

Món thịt heo ngâm nước mắm này mà được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh thì bạn có thể dùng lai rai trong vòng 1 tháng luôn đấy, hơn nữa, càng ngâm thì thịt heo là càng giòn ngon đậm vị đấy! Thật tuyệt vời phải không nào?!

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon, chất lượng

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Trên đây là công thức đơn giản cho món thịt heo ngâm nước mắm nổi danh xứ Quảng. Với món ăn đậm vị, hao cơm và cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em nhất định phải thử nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến món Quảng tại nhà thành công nhé!

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