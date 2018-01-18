Cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon siêu chuẩn chị em nhất định phải biết

Chọn thực phẩm 18/01/2018 16:21

Chị em cần biết những cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon để có được món ăn bổ dưỡng chiêu đãi cho cả nhà.

Ghẹ là là món ăn bổ dưỡng và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, giá của chúng không hề rẻ. Do đó, nhiều chị em rất băn khoăn trong việc lựa chọn ghẹ để không phí số tiền đã bỏ ra.

Cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon siêu chuẩn chị em nhất định phải biết - Ảnh 1
Ghẹ là món ăn bổ dưỡng và được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết dưới đây xin chia sẻ một số cách phân biệt ghẹ ngon mà các chị em nội trợ không nên bỏ qua.

Cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon siêu chuẩn

Thời gian chọn ghẹ

Theo kinh nghiệm của những người đánh bắt hải sản, ghẹ ngon và chắc thịt nhất là vào đầu hoặc cuối tháng âm. Không nên mua ghẹ vào giữa tháng bởi lúc này chúng đang trong thời gian lột vỏ, thịt sẽ ít và bị nhão ăn không ngon nữa.

Phân biệt ghẹ thịt và ghẹ gạch

Ghẹ thịt: Thường là những con đực có phần yếm hình tam giác nhỏ ở dưới bụng trong khi những con cái lại có phần này lớn hơn. Ngoài ra, bạn nên chọn những con đực có yếm khít sát vào thân, thịt sẽ nhiều và chất lượng.

Ghẹ gạch: Ghẹ cái có phần yếm to hơn cũng như chứa nhiều gạch hơn con đực. Các chị em không nên chọn những con ghẹ có phần yếm không ôm chắc vào bụng vì đây là dấu hiệu chứng tỏ thịt không ngon. Đây là những con cái đã già và sinh sản nhiều lần nên sẽ gầy và không ngon.

Kích thước của ghẹ

Nhiều người quan niệm mua ghẹ càng to càng ngon, càng nhiều thịt. Tuy nhiên trên thực tế, những con ghẹ to vừa tầm tay mới là những con có chất lượng nhất, thịt nhiều, chắc ngọt.

Bí quyết chọn ghẹ sống ngon

Chị em tốt nhất nên chọn mua ghẹ còn tươi, được thả trong bể hoặc chậu để đảm bảo hơn về chất lượng thịt.

Cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon siêu chuẩn chị em nhất định phải biết - Ảnh 2
Tốt nhất nên chọn ghẹ tươi sống để đảm bảo chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết ghẹ có tươi hay không, bạn cầm ghẹ lên rồi bấm nhẹ vào ức (phía trên phần yếm một chút), không bấm vào yếm. Nếu thấy không bị lún nghĩa là ghẹ tươi sống, thịt nhiều, chắc. 

Tuyệt đối không nên mua ghẹ ngất hoặc ghẹ ướp lạnh bởi vì chúng thường đã bị gầy đi trong quá trình bán, thịt sẽ không được chắc và ngon như ban đầu.

Nên chọn ghẹ xanh

Cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon siêu chuẩn chị em nhất định phải biết - Ảnh 3
Ghẹ xanh là loại có nhiều chất dinh dưỡng nhất trong các loại ghẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ghẹ có nhiều loại như ghẹ đỏ, ghẹ ba chấm, ghẹ hoa… nhưng loại ngon, nhiều thịt và bổ dưỡng nhất vẫn là ghẹ xanh. Đây là loài ghẹ được đánh giá là thịt chắc, thơm, ngọt và bổ dưỡng nhất trong các loại ghẹ tươi sống.

Hy vọng với những cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon ở trên, các chị em nội trợ sẽ làm được nhiều món ăn bổ dưỡng, chất lượng chiêu đãi cho cả gia đình!

Thật không ngờ cách làm chả giò hải sản ngon lại đơn giản thế này

Thật không ngờ cách làm chả giò hải sản ngon lại đơn giản thế này

Món chả giò vừa ngon, giòn, hương vị hấp dẫn ăn kèm tương ớt hẳn là món ngon khoái khẩu của nhiều gia đình. Sẵn cả nhà đều thích, sao chị em không bỏ túi ngay cách làm chả giò hải sản ngon được giới thiệu trong bài nhỉ?

Xem thêm
Từ khóa:   cách phân biệt lựa chọn ghẹ tươi ngon cách lựa chọn ghẹ ngon

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 23 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 24 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 54 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang