Cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon siêu chuẩn chị em nhất định phải biết

Bài viết dưới đây xin chia sẻ một số cách phân biệt ghẹ ngon mà các chị em nội trợ không nên bỏ qua.

Ghẹ là là món ăn bổ dưỡng và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, giá của chúng không hề rẻ. Do đó, nhiều chị em rất băn khoăn trong việc lựa chọn ghẹ để không phí số tiền đã bỏ ra.

Theo kinh nghiệm của những người đánh bắt hải sản, ghẹ ngon và chắc thịt nhất là vào đầu hoặc cuối tháng âm. Không nên mua ghẹ vào giữa tháng bởi lúc này chúng đang trong thời gian lột vỏ, thịt sẽ ít và bị nhão ăn không ngon nữa.

Phân biệt ghẹ thịt và ghẹ gạch

Ghẹ thịt: Thường là những con đực có phần yếm hình tam giác nhỏ ở dưới bụng trong khi những con cái lại có phần này lớn hơn. Ngoài ra, bạn nên chọn những con đực có yếm khít sát vào thân, thịt sẽ nhiều và chất lượng.

Ghẹ gạch: Ghẹ cái có phần yếm to hơn cũng như chứa nhiều gạch hơn con đực. Các chị em không nên chọn những con ghẹ có phần yếm không ôm chắc vào bụng vì đây là dấu hiệu chứng tỏ thịt không ngon. Đây là những con cái đã già và sinh sản nhiều lần nên sẽ gầy và không ngon.

Kích thước của ghẹ

Nhiều người quan niệm mua ghẹ càng to càng ngon, càng nhiều thịt. Tuy nhiên trên thực tế, những con ghẹ to vừa tầm tay mới là những con có chất lượng nhất, thịt nhiều, chắc ngọt.

Bí quyết chọn ghẹ sống ngon

Chị em tốt nhất nên chọn mua ghẹ còn tươi, được thả trong bể hoặc chậu để đảm bảo hơn về chất lượng thịt.

Tốt nhất nên chọn ghẹ tươi sống để đảm bảo chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết ghẹ có tươi hay không, bạn cầm ghẹ lên rồi bấm nhẹ vào ức (phía trên phần yếm một chút), không bấm vào yếm. Nếu thấy không bị lún nghĩa là ghẹ tươi sống, thịt nhiều, chắc.

Tuyệt đối không nên mua ghẹ ngất hoặc ghẹ ướp lạnh bởi vì chúng thường đã bị gầy đi trong quá trình bán, thịt sẽ không được chắc và ngon như ban đầu.

Nên chọn ghẹ xanh

Ghẹ xanh là loại có nhiều chất dinh dưỡng nhất trong các loại ghẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ghẹ có nhiều loại như ghẹ đỏ, ghẹ ba chấm, ghẹ hoa… nhưng loại ngon, nhiều thịt và bổ dưỡng nhất vẫn là ghẹ xanh. Đây là loài ghẹ được đánh giá là thịt chắc, thơm, ngọt và bổ dưỡng nhất trong các loại ghẹ tươi sống.

Hy vọng với những cách phân biệt, lựa chọn ghẹ tươi ngon ở trên, các chị em nội trợ sẽ làm được nhiều món ăn bổ dưỡng, chất lượng chiêu đãi cho cả gia đình!