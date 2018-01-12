Thật không ngờ cách làm chả giò hải sản ngon lại đơn giản thế này

Vào bếp 12/01/2018 14:01

Món chả giò vừa ngon, giòn, hương vị hấp dẫn ăn kèm tương ớt hẳn là món ngon khoái khẩu của nhiều gia đình. Sẵn cả nhà đều thích, sao chị em không bỏ túi ngay cách làm chả giò hải sản ngon được giới thiệu trong bài nhỉ?

Trong  phong vị ẩm thực Việt Nam, chả giò có một vị trí tương đối đặc biệt. Được biết đến như một món ăn sang trọng từ xa xưa, nhưng lại được dần phổ biến trong thời hiện đại. Trong các bữa tiệc, mâm cỗ vào các dịp quan trọng, món chả giò (hay còn được gọi là nem) đang dần chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Vừa giòn, thơm, ngậy chả giò đúng là rất hấp dẫn với người Việt. Nhưng chả giò còn có thể còn đặc biệt hơn nữa với cách làm chả giò hải sản ngon đúng điệu. Vậy bạn đã biết cách làm chả giò hải sản ngon chưa? Hãy cùng tham khảo cách làm chả giò hải sản ngon tuyệt vời sau nhé.

Hướng dẫn cách làm chả giò hải sản ngon hết ý

Cách làm chả giò hải sản này tương đối mất công nhưng giá trị đem lại không hề nhỏ. Vỏ ngoài là lớp bột mì chiên xù giòn tan, bên trong là hải sản, khi được chấm kèm sốt mayonnaise hay tương ớt thì thật tuyệt vời đấy các chị em ạ.

Giới thiệu cách làm chả giò hải sản ngon hấp dẫn
Giới thiệu cách làm chả giò hải sản ngon hấp dẫn. Ảnh: Internet

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

  • Tôm sú tươi: 2 – 3 lạng
  • Mực ống ngon (thịt nhiều và dày thịt): 2 lạng
  • Thịt nạc: 1 lạng
  • Thịt cá thác lác hoặc cá chuối: 1 lạng
  • Giò sống: 1 lạng
  • Cà rốt: 2 củ to
  • Hành tây: 1 củ to
  • Trứng gà ta: 3 - 4 quả tùy kích thước
  • Bột mì: 3 - 4 lạng (Để làm vỏ ngoài của chả giò)
  • Bột chiên xù: 1 gói vừa
  • Nấm, khoai môn, tỏi, hành tím, hành lá.
  • Dầu ăn
  • Gia vị các loại

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch mực, loại bỏ túi mực, mắt, răng. Chỉ lấy phần thịt trắng. Bóp thịt mực với gừng tươi để khử mùi tanh. Rửa sạch và thái nhỏ.

Mực cần làm sạch để khử mùi tanh
Mực cần làm sạch để khử mùi tanh. Ảnh: Internet

Tôm lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ

Tôm cũng rửa sạch, băm nhỏ chuẩn bị cho món chả giò hải sản
Tôm cũng rửa sạch, băm nhỏ chuẩn bị cho món chả giò hải sản. Ảnh: Internet

Thịt nạc rửa sạch, cắt nhỏ rồi bằm nhỏ.

Thịt nạc mua về rửa sạch rồi xay hoặc băm nhuyễn
Thịt nạc mua về rửa sạch rồi xay hoặc băm nhuyễn. Ảnh: Internet

Mộc nhỉ rửa sạch, ngâm nước nóng cho nở. Loại bỏ tai nấm, ngâm mềm rồi băm nhuyễn

Mộc nhĩ ngâm nước ấm, bỏ tai, băm nhỏ
Mộc nhĩ ngâm nước ấm, bỏ tai, băm nhỏ. Ảnh: Internet

Bước 3: Chế biến

Trộn lẫn tất cả từ tôm, mực, chả cá, giò sống, thịt bằm… vào bát. Nêm nếm gia vị cho phù hợp. Thêm nước mắm muối, bột ngọt vừa đủ. Trộn đều và ướp trong ít nhất 30 phút.

Trộn tất cả nguyên liệu cùng gia vị, dùng đũa/thìa hoặc đeo bao tay để trộn đều
Trộn tất cả nguyên liệu cùng gia vị, dùng đũa/thìa hoặc đeo bao tay để trộn đều. Ảnh: Internet

Lấy bánh tráng ra đĩa, thấm nước nhẹ, cho nhân vào giữa và cuốn. Trong cách làm chả giò hải sản ngon, quan trọng nhất là phải cuốn sao cho thật chặt tay, tránh chả giò bị bục khi chiên.

Sau khi gói xong, lăn chả gói qua bột mì, nhúng nhanh qua trứng rồi lăn qua bột chiên xù.

Lăn chả giò hải sản qua bột chiên xù để món chả giò sau khi rán có vị ngon nhất
Lăn chả giò hải sản qua bột chiên xù để món chả giò sau khi rán có vị ngon nhất. Ảnh: Internet

Bắc nóng chảo dầu. Đợi dầu sôi thì cho nem sống vào. Nên cho dầu ngập miếng nem là tốt nhất.

Khi chiên nem, chú ý đừng để cháy. Bạn có thể cho một miếng khoai tây vào để tránh bị cháy.

Rán chín vàng ruộm chả giò hải sản là được
Rán chín vàng ruộm chả giò hải sản là được. Ảnh: Internet

Khi nào nem vàng ruộm là đã chín và bỏ ra cho ráo dầu.

Món chả giò hải sản vì được chiên qua dầu nên đâu đấy vẫn còn vị ngấy. Nên ăn kèm cùng rau, rau sống là tốt nhất. Có thể sử dụng nước sốt để chấm kèm sẽ cho vị ngon hơn. Nên thưởng thức lúc nóng là tuyệt nhất.

Như vậy với cách làm chả giò hải sản ngon đúng vị trên, bạn đã có thể phục vụ cho gia đình một món ăn ngon và bổ dưỡng rồi đấy. Tết 2018 sắp đến, trong tiết trời giá lạnh, bạn cùng gia đình quây quần thưởng thức món chả giò hải sản thật ngon thì còn gì tuyệt với bằng. Chúc các bạn đón Tết 2018 thật đầm ấm và vui vẻ bên gia đình.

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